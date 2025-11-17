A traffipaxok és rendőri sebességmérések helyéről több különböző alkalmazás is tud információkat adni, Ausztriában, a vöcklabrucki járásban azonban 2023 elejétől 2024 végéig egy még hatékonyabb eszköz állt a közlekedők rendelkezésére. Ez egy több mint ezer tagot számláló WhatsApp-csoport volt, amelyben egy helyi rendőr osztotta meg rendszeresen a közúti ellenőrzések várható helyszíneit és időpontját.

A 27 éves férfit hivatali visszaélés és a titoktartási kötelezettség megszegésének vádjával állítják bíróság elé. A rendőr büntetlen előéletű, az információk megosztásáért semmilyen anyagi ellenszolgáltatásban nem részesült. Beismerő vallomást tett.

A rendőr összesen 111 üzenetet küldött 62 nap alatt, és három baleseti helyszínről készült fotót is megosztott a csoportban. A visszaélésről egy névtelen bejelentés nyomán értesült a korrupcióellenes hivatal. Ha a rendőrt elítélik, hat hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetésre számíthat.