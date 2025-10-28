Az 50 km/órás megengedett maximális sebesség több mint duplájával mértek be egy fiatal járművezetőt az angers-i motoros rendőrök Franciaországban – írja az Auto-Moto.com.

A sebességtúllépés mértékének tükrében a 109 km/órás érték már kirívó gyorshajtásnak minősül, így a húszas éveiben járó sofőrtől alig három hét után elvették a vezetői engedélyét. Fontos megjegyezni, hogy a hatóságok ezúttal is a követendő protokoll szerint jártak el.

Az október 22-i gyorshajtás ügye a bíróságon fog folytatódni, ott döntenek majd arról, hogy a felfüggesztés csak néhány hónapra szól-e, vagy végérvényesen bevonják a sofőr jogosítványát.

Az elmúlt időszakban Franciaországban nemcsak a fiataloknak, hanem az időseknek is meggyűlt a bajuk a sebességhatárok betartásával: