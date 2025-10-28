Az auxerre-i motoros rendőrök a franciaországi Beine közelében razziáztak, amikor október 11-én két autóst is azon kaptak, hogy túllépték a 90 km/órás sebességhatárt – írja a 20minutes.fr.

A rekorder 137 km/órával száguldozott, ám a közel 50 km/órás mértékű sebességtúllépés csak hab volt a tortán.

Az igazoltatásnál ugyanis a rendőröket is meglepte, amikor meglátták a jogosítványán, hogy a sofőr 1930-ban született.

A 95 éves férfi – aki így „rekordöreg” gyorshajtónak számít a francia rendőröknél – magyarázattal is szolgált a gyorshajtására: a szerelője tanácsát megfogadva pörgette fel a motort, hogy kitisztuljanak a befecskendezők. A vezetői engedélyének azonban így is búcsút inthetett.

Olaszországban néhány héttel ezelőtt kis híján egy 90 éves férfit vontak felelősségre a 200 km/órás gyorshajtása miatt – kiderült, hogy nem is ő ült a volán mögött: