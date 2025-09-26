Egy olasz férfi több mint 200 kilométer/órás sebességgel haladt Maseratija volánja mögött, amikor Veroli (Frosinone) település környékén telepített sebességmérő kamera rögzítette a rendszámát.

Ez a KRESZ súlyos megsértésének minősül, amely jelentős pénzbírságot és a jogosítványán lévő pontok szinte teljes elvesztését vonta volna maga után.

A következmények elkerülése érdekében az autóvezető – egy Frosinone megyében élő 50 éves férfi – egy egyedi, aljas és merész tervet eszelt ki: azt állította, hogy a járművet a kilencvenéves apósa vezette.

“Az apósom vezetett”

Amikor a hatóságok beidézték, a férfi habozás nélkül előadta a történtek egy, a legkevésbé sem valószínű változatát. Meggyőződéssel állította: „Az apósom vezetett”, sőt, csatolt egy, az állítólagos sofőr – egy 90 éves férfi – által aláírt saját felelősségre tett nyilatkozatot is, amelyben elismeri a szabálysértés elkövetését.

A rendőröknek azonban bűzlött a történet, nem tartották reálisnak, hogy az idős férfi ennyivel repesztett, ezért duplán ellenőrizték a mesét. Az aláírás hitelességét és a történet valódiságát kétségbe vonva tovább nyomoztak. Így sikerült kideríteni, hogy az idős após mit sem tudott az egész ügyről.

Az ellenőrzések során kiderült, hogy a férfit tudtán kívül használta fel veje a büntetés elkerülése érdekében.

Az új bizonyítékok fényében az 50 éves férfi most sokkal többet kockáztat a jogosítvány bevonásánál: okirathamisítás és hamis nyilatkozattétel vádjával fogják beidézni a bíróságra, természetesen a gyorshajtási ügyön túl.