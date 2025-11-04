Sokak számára a konnektoros hibridek (PHEV) jelentik az első lépést az elektromos autózás irányába. Hogy ez valóban jó lépés vagy sem, arról megoszlanak a vélemények, azonban léteznek ilyen modellek, az emberek meg is veszik őket, és már elég régóta vannak ilyen autók a piacon ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy el is adják őket.

Utóbbi területet vette górcső alá a német autóklub (ADAC), megvizsgálva 28 500 autót. A fókusz az akkumulátorokon volt, melyekre mérettől függetlenül igaz, hogy az idő és a töltések számának előrehaladtával csökken az energiakapacitásuk, így egy töltéssel kevesebb ideig működtethetők. Ez sok autóvásárló számára aggasztó lehet a részletes adatok ismerete nélkül, még akkor is, ha a gyártók megmondják, hogy a telepeket is az autó élettartamára vagy sok százezer kilométerre tervezik.

Az ADAC, valamint akkumulátordiagnosztikára szakosodott partnere, az Aviloo mérései azonban azt mutatják, hogy az akksik tényleg kitartanak az autók átlagos élettartamáig, és kiemelték,

nem kell kerülni a használt PHEV-ket.

A mérések nagy átlagban egyébként azt mutatták, hogy 200 ezer kilométer után az eredeti kapacitás 85 százalékára eshet vissza az akkumulátorok “tudása”. Ettől persze lehetnek eltérések: aki kevesebbet autózik elektromos üzemmódban, annak az akksija 90 százalék felett is maradhat, míg aki többet, annak 82 százalékosra is romolhatnak a telepei.

Vannak persze márkák közötti eltérések is. A vizsgálatban a BMW, a Ford, a Mercedes-Benz, a Mitsubishi, a VW-csoport és a Volvo eredményeit tüntették fel részletesebben. A rendelkezésre álló adatok alapján a Mercedes-akksik bírják a legjobban a strapát 90 százalék körüli átlaggal, míg a Mitsubishik a legkevésbé, ott épphogy 70 százalék felett maradt az akkuk energiakapacitása 200 ezer km után. A részletes grafikonok az alábbi galériában láthatóak (a kék szaggatott vonalak jelenti az átlagot, melyeket a pontok, mint mérési eredmények határoznak meg):

6 fotó

Az ADAC egyébként tippet is adott arra az esetre, ha valaki konnektoros hibridet szeretne vásárolni. Ha szeretne biztosra menni a kinézett autót illetően, érdemes megvizsgáltatni az akkumulátorát. Ennek kapcsán több értéket is megadtak, mely jónak tekinthető az akku “egészségi állapotát” illetően: