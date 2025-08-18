Nemrég számoltunk be arról itt a Vezessen, hogy egy elektromos rollerrel közlekedő férfi 90 km/órás tempóval előzgette az autókat a 6-os számú főúton. Aztán azt is láthattuk, milyen brutális balesetek történnek itthon a szabálytalanul, felelőtlenül közlekedő rolleresekkel.

Most pedig itt van a 15 éves Márk súlyos balesete, aki Edzésről tartott épp hazafelé, amikor félúton hirtelen elsötétült előtte a világ. A fiatal fiú fokozatosan tért magához a Bethesda Gyermekkórház egyik kórtermében. Súlyosan megsérült a feje, arca, karja, térde – írta közösségi oldalán az egészségügyi intézmény.

“Ha csak egy kicsivel nagyobbat kapok az aszfalttól, már nem vagyok itt. Pedig csak 25-tel mentem, nagykerekű rollerrel. Ha valaki rollerezik, az esést nem lehet elkerülni, csak a sérüléseket minimalizálni jó védőfelszereléssel. A biciklis sisak kevés, rendes bukó kell, ez nem egy bicikli. A rolleren állásból rosszabbul esünk, mint biciklivel vagy robogóval, mert átesünk a kormányon és lefejeljük a betont. Nekem mákom volt, vigyázzatok magatokra!”

– fogalmazott Márk.

A jelenleg érvényben lévő KRESZ egyelőre nem szabályozza az elektromos rollereket és kötelező védőfelszereléseket sem ezen a járműtípuson, de ha mindenképp ilyenre pattanunk lenyen alapvetés, hogy

vegyünk fel bukósisakot, de ha lehet ne a bringásoknak szánt verziót, hanem az állunkat is védő változat,

könyök és térdvédő is erősen ajánlott,

na hajtsunk túl gyorsan,

mindig egyedül utazz a rollerrel, ne álljon eléd vagy mögéd senki,

ha zebrához érsz és nincs átvezetve a kerékpársáv, akkor szállj le és told át a rollert

A hamarosan érkező új KRESZ már az elektromos rollerekre is kitér majd: állítólag nagy teljesítményű elektromos rollerek a segédmotorokra vonatkozó szabályok szerint vehetnek majd részt a forgalomban. Használatukat 14 éves alsó korhatárhoz kötik, és legnagyobb megengedett sebességük 45 kilométer per óra lesz.

