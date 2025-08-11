Egy rolleres 90 km/órás tempóval száguldott az autók között, majd bevágott egy Audi elé, írja a videót készítő autós. Baleset szerencsére nem történt, de az audis néhány centire a kétkerekű mögött haladt, ami szintén haltamlas felelőtlenség volt.

Ilyen sebességgel balesetnél bukni egy rollerrel egyenlő egy halálos ítélet aláírásával.

A jelenleg érvényben lévő KRESZ nem különbözteti meg a kereskedelemben különféle fantázianévvel forgalmazott elektromos rollereket vagy elektromos kerékpárokat. A rendőrség a mikromobilitási eszközöket a vonatkozó jogszabályok alapján sorolja be a KRESZ-ben meghatározott jármű-kategóriák egyikébe. Ezek az eszközök többségében segédmotoros kerékpárnak minősülnek, de akad olyan is, amely kerékpárként vagy motorkerékpárként van besorolva.

A rendőrség azonban 2024-ben az alábbi besorolásokat vezette be:

Motoros roller: legalább kétkerekű, egy tengelyén kormányozott, a rajta utazó egy személyt (vezető) kizárólag állva szállításra tervezett, motoros meghajtású jármű, amelynek sebessége gázkarral vagy egyéb vezérlő eszközzel szabályozható.

legalább kétkerekű, egy tengelyén kormányozott, a rajta utazó egy személyt (vezető) kizárólag állva szállításra tervezett, motoros meghajtású jármű, amelynek sebessége gázkarral vagy egyéb vezérlő eszközzel szabályozható. Kis teljesítményű motoros roller: olyan motoros roller, amelynek tömege legfeljebb 35 kg, meghajtó motorjának névleges teljesítménye legfeljebb 1000 W, és sík úton, önerőből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes.

olyan motoros roller, amelynek tömege legfeljebb 35 kg, meghajtó motorjának névleges teljesítménye legfeljebb 1000 W, és sík úton, önerőből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes. Nagy teljesítményű motoros roller: olyan motoros roller, amely nem felel meg a kis teljesítményű motoros roller fogalmának

A hamarosan ékező új KRESZ már ezekre a rollerekre is kitér majd: állítólag nagy teljesítményű elektromos rollerek a segédmotorokra vonatkozó szabályok szerint vehetnek majd részt a forgalomban. Használatukat 14 éves alsó korhatárhoz kötik, és legnagyobb megengedett sebességük 45 kilométer per óra lesz.

Ha pedig látni szeretnéd, milyen balesetbe keverednek itthon a rolleresek, a Vezess korábbi cikkét nézd meg: