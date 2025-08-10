Több súlyos balesetet is rögzítettek térfigyelő kamerák hazai gyalogátkelőhelyeknél, ahol autók gázoltak el elektromos rollereseket. A rendőrség most videós összeállítást tett közzé, amelyen jól látható, hogy rolleresek sokszor figyelmetlenül, nagy sebességgel és a KRESZ szabályait megszegve hajtanak a zebrára.

A hatóság szerint a szabálytalankodó rolleresek nemcsak magukat, hanem sokszor másokat is életveszélybe sodornak, mert nem egyedül utaznak az elektromos járművön – a most közzétett videó intő példa minden közlekedő számára.

Fontos szabályok, ha rollerre pattantok:

Ha rollerrel közlekedtek használjatok védőfelszerelést -legalább bukósisakot-, és közlekedjetek körültekintően,

gyalogos-átkelőkelőhelyen, ha nincs átvezetve a kerékpársáv, akkor rollerrel is csak áttolva szabályos,

a roller egyszemélyes!

Így kerüld el a rolleres baleseteket:

Szállj le a rollerről – A KRESZ szerint gyalogosként kell átkelned.

Lassíts időben

Vedd fel a szemkontaktust – Győződj meg róla, hogy az autós lát téged.

Légy kiszámítható – Ne váltogasd hirtelen az irányt vagy a sebességet.

Egy kis óvatosság sokszor nagyobb védelmet nyújt, mint a sisak.