Több súlyos balesetet is rögzítettek térfigyelő kamerák hazai gyalogátkelőhelyeknél, ahol autók gázoltak el elektromos rollereseket. A rendőrség most videós összeállítást tett közzé, amelyen jól látható, hogy rolleresek sokszor figyelmetlenül, nagy sebességgel és a KRESZ szabályait megszegve hajtanak a zebrára.
A hatóság szerint a szabálytalankodó rolleresek nemcsak magukat, hanem sokszor másokat is életveszélybe sodornak, mert nem egyedül utaznak az elektromos járművön – a most közzétett videó intő példa minden közlekedő számára.
Fontos szabályok, ha rollerre pattantok:
- Ha rollerrel közlekedtek használjatok védőfelszerelést -legalább bukósisakot-, és közlekedjetek körültekintően,
- gyalogos-átkelőkelőhelyen, ha nincs átvezetve a kerékpársáv, akkor rollerrel is csak áttolva szabályos,
- a roller egyszemélyes!
Így kerüld el a rolleres baleseteket:
- Szállj le a rollerről – A KRESZ szerint gyalogosként kell átkelned.
- Lassíts időben
- Vedd fel a szemkontaktust – Győződj meg róla, hogy az autós lát téged.
- Légy kiszámítható – Ne váltogasd hirtelen az irányt vagy a sebességet.
Egy kis óvatosság sokszor nagyobb védelmet nyújt, mint a sisak.