Idén átlagosan 6500 forintos éves átlagdíj mellett, alapvetően két biztosító termékei közül választanak az elektromos rollerek tulajdonosai – derül ki az Insura.hu biztosításközvetítő portál mikromobilitási eszközökre fejlesztett kalkulátorának adataiból.

2024. július 16. óta számos mikromobilitási eszköz kizárólag kgfb-vel közlekedhet a közutakon. Ebbe a körbe tartoznak többek között azok az elektromos rollerek, amelyeknek tömege meghaladja a 25 kilogrammot, tervezett sebessége pedig a 14 km/h-t, illetve azok is, amelyek ez alatti tömegűek, ha a jármű tervezési sebessége meghaladja a 25 km/h-t.

Az e-rolleres kgfb-szerződések túlnyomó többségét idén is két biztosítónál, a K&H-nál és a Signalnál kötik. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak: a budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mintegy 9400 forintos átlagdíjjal kötik meg kötelezőiket a járművekre. Egyes biztosítók díjait emellett olyan egyéb tényezők is befolyásolják, mint például az e-kommunikáció vállalása, flotta esetében a járművek száma, illetve a bérbeadás ténye.

A kötési adatok szerint e-rollert korántsem csak a nagyobb városokban használnak: az eddigi szerződések 37 százalékát kötötték fővárosi, illetve valamelyik megyeszékhelyen élő ügyfelek, ugyanakkor 63 százaléknyian egyéb vidéki települések lakói voltak. Az sem feltétlenül fedi a valóságot, hogy ezeken a járműveken csak a legfiatalabb korosztályok közlekednek: a szerződők 69 százaléka 35 év feletti, 17 százalékuk pedig már az 55. életéve felett jár.

Bár a kgfb-kötelezettség alá tavaly mintegy 50 ezer e-rollert vontak be, piaci becslések szerint továbbra is csak ezek harmada rendelkezik éves biztosítással. Ennek egyik oka a tájékozatlanság lehet, de az is tény, hogy sokakat az ellenőrzés hiánya is bátoríthat erre a mulasztásra. Ugyanakkor senkinek sem érheti meg évi pár ezer forint megspórolása, mivel ezekkel a járművekkel is könnyen lehet akár milliós károkat is okozni.