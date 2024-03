Az amerikai sofőrök kétharmada fél az önvezető autóktól, míg 2021-ben még csak 54 százalékuk érzett hasonlóképpen, tehát három év alatt számottevően romlott az azokkal szembeni elfogadottság – derült ki az Egyesült Államok összes autóklubját tömörítő szervezet, az AAA kutatásából, amit a Carscoops szemlézett.

A megkérdezettek további 25 százaléka érzi magát bizonytalannak az autonóm járművekkel kapcsolatban, és mindössze 9 százalékuk felelte azt, hogy képes bízni azokban. Az összesen 1010 sofőr megkérdezésével készült felmérés eredménye csupán egy hajszállal jobb a tavalyiénál, amiben az autósok 68 százaléka nyilatkozott szkeptikusan a modern technológiával kapcsolatban, de ez még mindig lényegesen rosszabbnak számít a 2021-es 54, illetve a 2022-es 55 százalékos arányhoz képest.

Ennek hátterében Greg Brannon, az AAA autóipari mérnöki kutatásokért felelős igazgatója szerint a közelmúltbéli balesetek állnak. „Az elmúlt néhány évben nőtt a fogyasztók félelme. Nem meglepő, hogy az emberek aggódnak a biztonságuk miatt” – állapította meg, utalva az incidensekre.

Sokkal elfogadottabbak viszont a félautonóm, azon belül is a vezetéstámogató technológiákkal szemben – meglétük már külön szempont egy következő autóvásárlásnál. Az egyesült államokbeli sofőrök 63 százaléka szeretne automata hátrameneti és automata vészféket is a leendő autójába, 62 százalékuk pedig a sávtartó asszisztensre esküszik.

Némiképpen aggodalomra ad okot, hogy a felmérésben részt vevők közül tízből négy ember gondolja azt, hogy már most is vannak az utakon olyan autók, amiket alvás közben is tudnak vezetni, holott ez egyértelműen nem igaz. Az AAA szerint ez arra világít rá, hogy a fogyasztókat sokkal jobban kellene képezni azzal kapcsolatban, valójában mire képesek a félönvezető és önvezető technológiák.