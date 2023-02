Mint arról egy, még a tavalyi év végén történt, németországi eset nyomán beszámoltunk, továbbra is sokan ringatják magukat abban a tévhitben, hogy a modern autók képesek önmagukat vezetni, holott korántsem – legalábbis egyelőre. A Tesla a saját vezetéssegítő rendszerét évek óta nevezi – félrevezetően – önvezetőnek, ami egy gyakrabban idéz elő hajmeresztő jeleneteket.

A közelmúltban a kaliforniai autópályán vették videóra, ahogyan annak sofőrje egy Tesla Model 3 volánja mögött menet közben aludt. A nő még le is csúszott az ülésben, amire egy, a felvételt is készítő házaspár lett figyelmes, de hiába követték dudálva az autót, 15 perc alatt sem tudták felébreszteni. Riasztották a rendőröket is, akik azonban nem tudták utolérni az alvó „járművezetőt”.

„Ez törvénybe ütközik. Az autósoknak be kell látniuk, hogy ébernek, józannak, illetve tudatuknál kell lenniük ahhoz, hogy irányíthassák járművüket” – fogalmazott az egyik rendőr a KTLA 5 riportjában.

Érthetetlen, hogyan fordulhatott elő (újra) hasonló incidens: amellett, hogy a Tesla weboldalán beismeri, egyik modelljük sem képes teljes önvezetésre, a technológia kapcsán arra is felhívják a figyelmet, hogy menet közben a sofőrnek mindkét kezét a kormányon kell tartania. Igaz, az amerikai vállalat 2016-ban, Elon Musk hathatós közreműködésével még ennek ellenkezőjét hirdette, az év elején komolyabb botrányt robbantott ki a korábbi, valótlan kommunikáció.