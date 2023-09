Kedd éjszaka a frankfurti tűzoltóságot igen komoly tűzhöz riasztották: több elektromos autó is kigyulladt egy parkolóban Fechenheim városrészben. Az esetről készült fotók alapján kiderült, hogy egy Tesla kereskedés parkolójáról van szó.

5 autóval, 40 tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén, a tüzet egy óra alatt sikerült megzabolázni. A parkolóban 15 darab Tesla Model Y állt, ebből 10 teljesen megsemmisült, a kárt mintegy 500 ezer euróra becsülik (200 millió forint).

According to an anonymous letter, the burning of 15 Tesla vehicles in 🇩🇪 Germany was arson.

A left-wing radical group has claimed responsibility for the arson of 15 Teslas in Frankfurt-Fechenheim.

The act took place on the occasion of the IAA in Munich and in protest against… https://t.co/TSJGItciHv

