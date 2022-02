2020-ban indult el Győrben a külső áramforrásból is tölthető – más néven plug in hybrid – Audi Q3-as gyártása. Hiába van nagy tapasztalata a győri üzemnek az autógyártás terén, egy nagyfeszültségű rendszert is tartalmazó autónál sok mindent újra kell gondolni, tanulni. A járműszerelde minden dolgozója továbbképzésen vett részt, hogy tisztában legyenek az új technológiában rejlő veszélyekkel, és hogy el tudják ezeket kerülni.

Ezzel párhuzamosan a gyár területén működő tűzoltóság is felkészült az újfajta kihívásokra, és új, kifejezetten a lítiumion akkumulátorok oltásához, hűtéséhez szükséges eszközökkel is bővült az eszközparkjuk. Megnéztük mivel és hogyan képesek a győri Audi gyár tűzoltói az üzem területén, önállóan kezelni a nagyfeszültségű akkumulátorokkal előforduló problémákat.

Naponta 20 fő van szolgálatban a gyárban, akik több helyszínen várják a riasztást. Összesen kilenc jármű található a tűzoltólaktanya garázsában, amik között vannak különleges járművek is – ilyen az emelőkosaras, 30 méteres munkamagasságú Bronto Skylift, illetve a hátán óriási konténert cipelő Scania P410 alapú tűzoltó is – amik mellett további öt darab gépjárműfecskendő is bevethető. Utóbbiak kompakt, mozgékony darabok, amelyeket az üzemi tűzoltók igényeire szabtak, így ideálisak épületen belüli használatra is.

Hogy a hagyományos üzemanyaggal működő, vagy az elektromos autót nehezebb-e eloltani, arra nem kaptunk egyértelmű választ. A szakember szerint inkább más egy elektromos autó tűz, mint egy hagyományos. Addig, amíg a felépítményt, a karosszériát oltják, nincs nagy különbség a kettő között, az alkalmazott oltóanyagok is hasonlóak – víz, por, széndioxid – de a lítiumion akkumulátorokhoz speciális oltólándzsát is használnak, amivel az akkumulátor belsejét is tudják hűteni, illetve nagyobb baj esetén az egész autót be tudják tenni egy konténerbe – a körülményektől függően becsörlőzni, vagy beemelni – hogy aztán a konténert vízzel elárasztva eloltsák, az elektromos tüzet, vagy csak hűtsék az akkumulátort.