Az elmúlt években az Egyesült Államokban folyamatosnak mondható az önvezető járművek térnyerése, a technológia fejlesztésére irányuló törekvések pedig leginkább az autonóm taxik érthetők tetten. Igaz, a sofőr nélküli járművek egyelőre igencsak gyerekcipőben járnak, újabb akadályokat pedig azok a helyiek gördítenek eléjük, akik nem bírják elfogadni, hogy mindez bizonyos helyzetekben az autonóm flotta kiszámíthatatlan viselkedésével párosul.

A Waymo és a Cruise autóinak jelenleg egy helyi civil szervezet, a Safe Street Rebel üzen hadat, miközben próbálja elérni, hogy ezek a szolgáltatók ne működhessenek San Francisco területén. A partizánszerű szabotázsakció pedig nagyon egyszerűen kivitelezhető: elég csak egy-egy bóját felhelyezni a motorháztetőjükre ahhoz, hogy az önvezető autók maguktól megálljanak – írja a Drive a helyiek ellenérzése kapcsán.

Főként arra vezethető vissza az ellentét, hogy kiforratlanságukból fakadóan a robottaxik több helyzetben is elvéreztek, és emiatt adott esetben órákra feltartották a forgalmat. Sokszor külső beavatkozásra volt szükség, mert előfordult, hogy veszélyhelyzetekben sem reagáltak megfelelően a Cruise járművei, olyan is előfordult, hogy busznak vagy tűzoltócsapnak ütköztek menet közben – vizsgálat is indult emiatt.

A Waymo autonóm kocsijainak a zsákutcák és a rendőri karjelzések okoznak fejtörést. A Google leányvállalata azonban a zűrös előélet ellenére sem örül a civil szervezet magánakcióinak. A portálnak adott válaszában azt írta a vállalat, hogy nemcsak az helytelen, ahogy értelmezik a technológia, hanem az azzal szemben elkövetett vandalizmus is.