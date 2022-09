A General Motors-kötődésű Cruise a 2020 végén indult tesztidőszakot követően idén nyártól már rendes üzletmenetben üzemelteti Chevrolet Bolt robottaxijait San Franciscóban, de valahogy nem akar simán működni a szolgáltatás.

A Cruise autóira jó néhány panasz volt már, volt, hogy mentők vagy tűzoltók útját állták el – igaz, csak rövid időre –, és a Vezessen is beszámoltunk róla, hogy egy alkalommal a robottaxik egy adott helyre sereglettek, majd megálltak, hosszabb időre teljesen blokkolva egy utcát.

Két Cruise-taxi a megállás mellett döntött

A néhány héttel ezelőtti blama után is akadtak újabb furcsa, problémás esetek: a múlt héten a Sacramneto és a Levenworth út kereszteződésében két cruie-os Bolt állt le megmagyarázhatatlan okból – lehetséges, hogy a második csak „elővigyázatosságból”, „látva”, hogy már áll egy gépjármű az útjában –, a Franklin utca és a Geary sugárút találkozásánál pedig egy Cruise-robottaxi egy helyi buszra húzott rá, majd állt meg (nyitóképünkön), megint egy másik Cruise-autó pedig a már említett Sacramento úton „döntött” a megállás mellett, méghozzá teljesen üresen, utas nélkül, ám a zenét bömböltetve.

A helyszínekre mindannyiszor kiszálltak a Cruise munkatársai, el is hárították a problémát, ám jó kérdés, hogyan is fordulhatnak elő ilyen hibák bő másfél év után, ahogy az is érdekes, hogy mindannyiszor telefonos bejelentést követően, 15-20 perc után jött az emberi segítség, azaz vélhetően a robottaxik távoli követése-ellenőrzése terén sincs topon a cég.

Üresen állva bömbölteti a zenét a robotautó

A San Francisco Story: while driving a colleague home from work we stumbled upon a @Cruise self-driving car no longer self-driving. It was blocking Sacramento at Mason. “Jasper” the car was playing tunes but no one was inside. @SFMTA_Muni bus had to reroute. pic.twitter.com/NYYdeRmNPD

— Dan Thorn (@DanThorn_) September 23, 2022