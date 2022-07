San Franciscóban az elmúlt hetekben küldte és küldi az utakra robottaxijait a Cruise nevű szolgáltató. A teljesen autonóm, szükség esetén közbeavatkozásra képes sofőrt nélkülöző járgányok csak a város külsőbb negyedeiben, 22 és reggel 6 óra között, valamint legfeljebb 30 mérföld/órás (48,3 km/h) sebességgel közlekedhetnek, de még így is hajlamosak bajt okozni.

Múlt csütörtökön éjfél körül több mint egy tucat Cruise-járgány sereglett egy helyre, a Gogh és a Fulton utca találkozásánál, majd leálltak, nem mozdultak, szó szerint dugót hozva létre.

A hírek szerint a cég szakemberei viszonylag gyorsan, 20 perc alatt a helyszínre értek, de csapatba verődött, majd mozdulatlanná vált autók eltávolítása jóval tovább tartott.

„Nemrég egy hiba miatt néhány autónk egy helyre sereglett. Bár a problémát kezeltük, és szerencsére senki sem sérült meg, így is bocsánatot kérünk az okozott kelletlenségért” – idézte a Cruise szóvivőjét a Tech Chrunch.

Az sajnos nem derült ki, konkrétabban milyen hibáról is volt szó, de az eset nem túl biztató, a robottaxik, önjáró autók elterjedésével sokkal komolyabb probléma is lehet az ilyesmiből, hogy az esetleges szándékos, rosszindulatú befolyásszerzésről, hackertámadásokról, vagy épp a sci-fikből ismert öntudatra ébredéses, géplázadásos áthallásokról ne is beszéljünk.

Rövid időn belül ez már a második alkalom, hogy a hírekbe kerültek a Cruise robottaxijai, néhány héttel ezelőtt ugyanis egy magányos példány állta el egy tűzoltóautó útját, igaz, a cég kiemelte, hogy a protokolloknak megfelelően 25 másodperc elteltével el is állt az útjából.