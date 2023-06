Folyamatosan terjednek a tengerentúlon a robottaxik, ugyanakkor a mai napig gyerekcipőben járó önvezető technológia továbbra is gyakran teremt kellemetlen szituációkat az utakon. A múlt hétvégén a General Motorshoz tartozó vállalat, a Cruise egyik Chevrolet Boltja került bajba:

Fellow Mission friends. Please stay away from 24th/Folsom. Gunshots fired; reckless Cruise cars. pic.twitter.com/fICRtS6e05 — Paul Valdez 🚲🏳️‍🌈 (@paulvaldezsf) June 10, 2023

Mint az a felvételeken is látható, teljesen elakadt az elektromos hajtású Chevrolet a San Franciscó-i tömeglövöldözések helyszínéhez közel. Hiába kiabált az üres robottaxira a rendőr, nem mozdult meg, emiatt a bűncselekmény miatt a sérültek ellátására igyekvő beavatkozókat, köztük a mentőket és a tűzoltókat is feltartotta.

A vállalat a Twitteren, valamint a Jalopnik megkeresésére is tagadta, hogy az autójuk akadályozta a baleseti szerveket. Azért állt meg, mert észlelte az aktív vészhelyzetet, így megfordult és félreállt, ez idő alatt pedig minden jármű ki tudta kerülni.

A közelmúltban szintén San Franciscóban blokkolt le egy szorult helyzetben a társaság autonóm járműve: egy felújítás alatt álló kereszteződés kellős közepén állt meg, amivel a többi arra járó életét is megnehezítette – írta az InsideEVs.

Cruise stuck in the Middle of the road in SF. pic.twitter.com/0XOcfC3Q2M — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) June 4, 2023

Mindazonáltal nemcsak a Cruise, hanem a konkurencia, köztük a Google-t is birtokló Alphabet égisze alá tartozó Waymo is küzd gyermekbetegségekkel. A Guardian számolt be a hírről, miszerint a Waymo egyik vezető nélküli Jaguarja május 21-én gázolt el egy kutyát a városban, miközben egy sofőr is tartózkodott az anyósülésen a próbaút során.

A baleset kapcsán a portállal azt közölték, hogy a Waymo elsődleges vizsgálatai során megállapították, hogy a rendszer helyesen azonosította a kutyát, ami egy parkoló autó mögül szaladt ki az úttestre, de már „nem tudta elkerülni az ütközést”, mégpedig azért, mert gyorsan mozgott a négylábú állat.