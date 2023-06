A megszállott dízelesek világszerte oda vannak az éjfekete koromfelhőkért, nekik valahogy a füst és az erő kéz a kézben jár. A sötét pamacsokat úgy használják, mint valami hirdetőtáblát, amire csak annyi van írva, hogy mindenki dögöljön meg, aki nem áldoz a gázolaj istenei előtt.

Régebben kerékpárosokat füstöltek össze, vagy csak úgy ködgépnek használták a technikát, de legújabb célpontjaik a villanyautósok, és azon belül is az ezerszám előforduló Tesla-sofőrök.

Eltorlaszolják a töltőhelyeket, vagy közben nyomatékosítják, hogy a villanyautózás fájdalommal tölti el lelküket és testüket. A kormosra tuningolt dízelfurgonok tulajdonosai, a “rolling coal” stílus képviselői előszeretettel pöffentenek óriási fekete felhőket a Teslák orra alá.

Amit viszont nemrég előadtak, az már több mint ijesztő, és messze nem ártatlan poén.

Egy Twitter-felhasználó, @NateWiki nemrég megosztotta a Model 3 belső kamerájával készült felvételeket, miután három platós furgon elfoglalta mindhárom sávot előtte. A csapatjátékot “blokádként” írja le, ami megmagyarázza, miért kezdett el filmezni.

Az biztos, hogy a három pick-up többé-kevésbé azonos sebességgel halad, és mindhárom hasonlóan van átalakítva, emelt futóművel, kiherélt kipufogóval, ami hitelt ad annak az állításnak, hogy szándékosan hangolták össze az akciójukat.

Taking my Model 3 out on a road trip and these 3 a**holes form a blockade in front of me and send all their fumes my direction. This should be illegal. Really wish I had a HEPA air filter right now…@WholeMarsBlog @jff024 @TheTeslaHoe @ValueAnalyst1 @DirtyTesLa @kylaschwaberow… pic.twitter.com/1X14rm3NuH