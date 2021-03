Ijesztő felvételek járták be a kanadai sajtót a napokban, melyeken az látható, hogy egy keresztbe álló Minit tol maga előtt kitartóan, nagyjából fél kilométeren át egy dömperes a torontói Gardiner Expresswayen – szúrta ki a videót az Autoblog.

A Mini sofőrje szerencsére kisebb sérülésekkel megúszta az incidenst, akiről kiderült, hogy Courtenay Erhardtnak hívják és nővérként dolgozik, hajléktalan emberek koronavírus elleni oltásában működik közre.

The driver of this Mini was lucky to escape with minor injuries after being pushed for over half a kilometre up an on-ramp and onto the Gardiner Expressway yesterday. The dump truck driver was charged.#beaware#drivesafe pic.twitter.com/ZNuZSUgiTB