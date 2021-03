Azt követően állították meg egy Dodge sofőrjét az ontariói rendőrök, hogy az a 80 km/órás szakaszon 152 km/órával vezetett – szúrta ki a Carscoops.

A sebességtúllépés mértékénél már csak a kanadai férfi magyarázata volt megdöbbentőbb: azért ment gyorsabban a megengedettnél, hogy ellenőrizze, zörög-e a kereke.Az elképedtségüknek a Twitteren is hangot adó rendőrök felvilágosították róla, más módja is van annak, hogy erről megbizonyosodjon. Mint kiderült, visszaesőről van szó: januárban szintén az utakon borzolta a kedélyeket.

Cst. Maye 🚔 caught this male traveling 152km/h in an 80km/h zone😲. Driver said he was checking to see if his rim was rattling. Cst.Maye said he would have the pound check it out. This is this drivers 2nd Stunt charge of the year..we are in March🤔 #TakeThePledgePeel #VisionZero pic.twitter.com/bQHHbcHDlG