Már tíz éve üzemel családi vállalkozásként a kanadai Ontarióban a Sport Motors autókereskedés, ahol a 23 éves Moe Alkaissy kereskedői pályafutása eddigi legrosszabb tapasztalatával gazdagodott a napokban.

A CBC tudósítása szerint egy BMW M4-et mutatott egy jó kiállású fiatalembernek, aki előbb arra kérte a fiatal kereskedőt, hogy indítsa be a motort (azzal az indokkal, hogy hallja, hogyan szól), majd egy privát telefonhívás ürügyén arra is engedélyt kért, hadd szállhasson be az autóba.

Mustafa Alkaissy, a kereskedés tulajdonosa elmesélte, testvére, Moe beszámolója szerint a férfi azt állította, a szüleivel akart egyeztetni, hiszen nagy kiadásról volt szó – pontosabban csak lett volna szó. Abban a pillanatban ugyanis,

amikor az addig a pontig gyanútlan Moe az autó elé lépett, a férfi gázt nyomott, és elhajtott a BMW-vel, annak motorháztetején a kereskedővel.

Az egészen megdöbbentő jelenetet az autókereskedés, illetve a környék több térfigyelő kamerája is rögzítette. Több mint egy kilométert tettek meg 100 km/óránál is magasabb sebességgel, figyelmen kívül hagyva a piros lámpákat is.

Moe-t a tolvaj a póznának akarta lökni, a kereskedő végül egy éles kanyar után leesett a motorháztetőről, és csak a szerencsének volt köszönhető, hogy nem gázolta el őt egy, a megengedettnél biztosan gyorsabban hajtó, ezüst Audi, aminek a rendőrség gyanúja szerint köze lehetett a bűntetthez.

A London Free Pressnek adott interjújában Alkaissy elárulta, a frissen diplomázott Moe a baleset óta nem dolgozott, aminek következtében horzsolásokat szenvedett el, nem tud járni. „Azért szeretném felhívni a figyelmet az esetre, hogy más kereskedésekkel ne fordulhasson elő. Az autó még pótolható, az emberi élet viszont nem” – emelte ki.

Az esetről a rendőrség mellett a BMW-t is értesítették, a 2018-as évjáratú M4-es azonban azóta sem került elő, az autó utoljára a kereskedéstől nagyjából kétórányi útra található Észak-Torontóból adott GPS-jelet.