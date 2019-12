Április 8-ig már várni kell, amíg 25. James Bond film megérkezik a mozikba. A No Time To Die címen futó film lesz az utolsó, melyben Daniel Craig alakítja James Bondot. Korábban csak néhány apró kulisszatitkot árultak el és kémfotók alaján volt sejthető a sztori, de most az első előzetessel már többet mutatnak. A történet szerint az angol titkosügynök nyugodtabb vizekre evezett, Jamaikára költözött és visszavonult az aktív szolgálattól.

Felix Leiter, a CIA-s barátja azonban segítséget kér tőle és ezzel együtt kénytelen lesz megint Aston Martinok volánja mögött megmenteni a világot. Már korábban is sejthető volt, hogy az Aston Martin komoly flottával készül a filmre. Maguk is büszkék arra, hogy az ünnepi James Bond filmben felsorakoztathatják az összes, igazán jellegzetes Bond-autót.

A Vantage V8 mellett az új DBS Superleggera is szerephez jut és nem hanyagolják a klasszikus DB5-öst sem, melynek új szuperfegyvere villan meg az akciódús előzetesben: