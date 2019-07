Több alkalommal is csúszott a forgatás olykor a főgonoszt alakító Rami Malek más elfoglaltsága miatt, hol pedig az angol titkos ügynököt alakító Daniel Craig sérülése miatt, de most úgy tűnik, hogy 2020-ra már valóban elkészül a huszonötödik James Bond-film, amire az Aston Martin is komoly flottával készül, melyet most egy képen mutattak meg.

Néhány promóciós kivételtől eltekintve a világ leghíresebb angol titkos ügynöke mindig Aston Martin volánja mögött mentette meg a világot és a legújabb filmben sem lesz ez másképpen. Ráadásul több DB5-ös is feltűnik majd, persze ezek aligha eredetiek, hiszen azt nagyjából egyik hollywoodi költségvetés sem bírná el. Replikáknak azonban kétségkívül szépek. Bizonyára komoly üldözős jelenetben is szerepel majd a DB5-ös, máskülönben nem lenne szükség ennyi példányra.

A fogatáshoz néhány Vantage V8-ast is beszereztek, valamint a jövőt mutató Valhalla is feltűnik. Az új szupersportkocsiról, a Valhalláról egyelőre csak sejtelmes információk vannak, amik szerint a kabin mögött turbós V6-os motor dolgozik majd hibrid hajtással, így a teljesítménye több mint 1000 lóerő is lehet.