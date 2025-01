Kínos, de cseppet sem szokatlan a modern kori autógyártásban, hogy egy autó bemutatása 1-2 évet csúszik. Elsősorban szoftveroldalról hiúsul meg a tervezett piacra lépés, amiről az Audin, a Porschén és a Volkswagenen kívül a Volvo is mesélhetne. De bármi is volt a gond a kódsorokkal, a Volvo EX90 már Magyarországon van és az első autók egyikét mi is vezethettük.

Külső Nagyon Volvo és nagyon skandináv autó maradt az XC90 elektromos testvére, ebben nem kockáztathatott a gyár. Érvényesül a funkcionalitás és a letisztultság a skandináv dizájnból, pedig úgy kellett adekvát belsősávtisztító-faktorral bíró és büszke öntudattól feszített orrot rajzolni, hogy a légellenállás minél alacsonyabb legyen. Itt találod a külső képek galériáját Egészen hatalmas Volvo érkezett Magyarországra 1 /22 Szegmensekből állnak a LED-es fényforrások Szegmensekből állnak a LED-es fényforrások Fotó megosztása: 2 /22 Kétféle akkuval és háromféle hajtáslánccal kapható Kétféle akkuval és háromféle hajtáslánccal kapható Fotó megosztása: 3 /22 5-6-7 személyes rendelhető az EX90-ből. 8,4-4,9 mp közötti a gyorsulás 100-ra, egységesen 180 km/óra a végsebesség 5-6-7 személyes rendelhető az EX90-ből. 8,4-4,9 mp közötti a gyorsulás 100-ra, egységesen 180 km/óra a végsebesség Fotó megosztása: 5 /22 Nem veszik el a konkurensek árnyékában, Hossza 5037, szélessége 1964, magassága 1744, a tengelytáv 2985 mm Nem veszik el a konkurensek árnyékában, Hossza 5037, szélessége 1964, magassága 1744, a tengelytáv 2985 mm Fotó megosztása: 6 /22 Légrugós a futómű, az adaptív lengéscsillapítás frekvenciaszelektív lengéscsillapítókkal működik Légrugós a futómű, az adaptív lengéscsillapítás frekvenciaszelektív lengéscsillapítókkal működik Fotó megosztása: 7 /22 2579 kilós a farmotoros alapverzió, a vontatható tömege 1200 kg. A 4x4-es modelleké 2200 kg, a 408 lóerős 2779, az 517 lóerős 2787 kilót nyom 2579 kilós a farmotoros alapverzió, a vontatható tömege 1200 kg. A 4x4-es modelleké 2200 kg, a 408 lóerős 2779, az 517 lóerős 2787 kilót nyom Fotó megosztása: 9 /22 Széria a LED-es fényszóró Széria a LED-es fényszóró Fotó megosztása: 10 /22 Zárt az orrmaszk, 0,29 az alaktényező Zárt az orrmaszk, 0,29 az alaktényező Fotó megosztása: 11 /22 Sok apró részlet teszi áramvonalasabbá. Egész jó a 0,29-es alaktényező Sok apró részlet teszi áramvonalasabbá. Egész jó a 0,29-es alaktényező Fotó megosztása: 13 /22 21-es felnivel is kényelmes a légrugózású EX90 21-es felnivel is kényelmes a légrugózású EX90 Fotó megosztása: 14 /22 Később száll be a lidar a vezetőtámogatásba. A lézerfény kinyírhatja a telefonok kameráját, ne akarjátok megörökíteni az EX90-et! Később száll be a lidar a vezetőtámogatásba. A lézerfény kinyírhatja a telefonok kameráját, ne akarjátok megörökíteni az EX90-et! Fotó megosztása: 15 /22 Szépek a visszapillantó tükrök Szépek a visszapillantó tükrök Fotó megosztása: 17 /22 Nagyon hasonlít rá, de nem egy akkukkal ellátott XC90 Nagyon hasonlít rá, de nem egy akkukkal ellátott XC90 Fotó megosztása: 18 /22 Hátul márkafelirat van, nem embléma Hátul márkafelirat van, nem embléma Fotó megosztása: 19 /22 Villanyautóak készült az SPA2 technikára épülő EX90 Villanyautóak készült az SPA2 technikára épülő EX90 Fotó megosztása: 21 /22 Alapos az alsó burkolat Alapos az alsó burkolat Fotó megosztása: 22 /22 Minden külső részlete nagyon igényes Minden külső részlete nagyon igényes Fotó megosztása: Fotó megosztása: Lekerekített felületek, süllyesztett kilincsek, az első kerekek előtti légterelő, a viszonylag zárt felni és sok más apróság segíti a levegő hatékony elvezetését. 0,29 az alaktényező, ami 2025-ben egy új fejlesztésű autótól nem a legjobb, bár abszolút értelemben véve kedvező érték egy sok szelet toló SUV-tól. Összevetésképp a BMW iX és a Mercedes EQE SUV légellenállási együtthatója egyformán 0,25. De az EX90 esztétikai minősége az én szememnek sokszorosan meghaladja a sajátosan eltorzult, hódfogú BMW iX vagy az EQS Mercedesek mélytengeri élőlényektől ihletett formavilágát. Dicséretnek szánjuk, hogy az EX90 leplezni tudja valós dimenzióit. Hossza 5037 mm, ami meghaladja az X5-ös vagy a 4863 milliméteres EQE SUV méretét. A szélesség 1964, a magasság 1744, a tengelytávolság 2985 milliméter. Villanyautós adottság a hosszú tengelytáv és a túlnyúlások rövidülése, amivel az akkuknak kellett helyet teremteni. Fent van a szélvédőüveg és a tetőlemez találkozásánál a lidar, amely a radarhullámoknál pontosabban tudja feltérképezni az autó környezetét, benne a kikerülendő akadályokat. A technika részben kitérünk rá részletesebben, de amit a legfontosabb tudni róla, hogy a kibocsájtott lézerfény erőssége az emberek szemét nem károsíthatja, de telefonok képérzékelőjét tönkreteheti. Se szemből, se oldalról ne próbáljátok megörökíteni az autót okostelefonnal, iPhone-nal pláne ne!

Belső tér Kifelé és felfelé billenő kilinccsel nyíló ajtók engednek utat az igazán prémiumhangulatú belső térbe. Nagyon elegáns a mind a négy ajtóhoz alapáron járó szervozárás, amely a túl óvatosan becsukott ajtókat nesztelenül besegíti. Ez a galéria a belső téri fotóinkkal Egészen hatalmas Volvo érkezett Magyarországra 1 /40 Amerikában gyátják, de svéd tervezés Amerikában gyátják, de svéd tervezés Fotó megosztása: 2 /40 7 üléssel alapáron csak a 3-ik üléssor mögötti területet takarja el a kalaptartó, a nagyobbik extra 7 üléssel alapáron csak a 3-ik üléssor mögötti területet takarja el a kalaptartó, a nagyobbik extra Fotó megosztása: 3 /40 655-697 literes a csomagtér. 7 üléssel alapáron csak a 3-ik üléssor mögötti területet takarja el a kalaptartó, lehajtott pótülésekkel pőre marad a csomagtér első fele 655-697 literes a csomagtér. 7 üléssel alapáron csak a 3-ik üléssor mögötti területet takarja el a kalaptartó, lehajtott pótülésekkel pőre marad a csomagtér első fele Fotó megosztása: 5 /40 6-7 üléssel 655, öttel 690-697 literes a csomagtér. A maximum 1915 liter a hétszemélyesben 6-7 üléssel 655, öttel 690-697 literes a csomagtér. A maximum 1915 liter a hétszemélyesben Fotó megosztása: 6 /40 Van USB-C-s töltő és pohártartó leghátul is Van USB-C-s töltő és pohártartó leghátul is Fotó megosztása: 7 /40 Okos helye van alul a kivett kalaptartónak Okos helye van alul a kivett kalaptartónak Fotó megosztása: 9 /40 Sok a rakodóhely az utastérben Sok a rakodóhely az utastérben Fotó megosztása: 10 /40 Szépek a kárpitok, de nincs önálló kapcsoló a hátsó ablakok mozgatáshoz Szépek a kárpitok, de nincs önálló kapcsoló a hátsó ablakok mozgatáshoz Fotó megosztása: 11 /40 Jó mély a kartámasz alatti üreg Jó mély a kartámasz alatti üreg Fotó megosztása: 13 /40 46 literes az orrcsomagtér, ide száműzhető a gyorsan koszolódó töltőkábel 46 literes az orrcsomagtér, ide száműzhető a gyorsan koszolódó töltőkábel Fotó megosztása: 14 /40 Szép a kulcsot helyettesítő jeladó és a hangerő-szabályozás tárcsája is Szép a kulcsot helyettesítő jeladó és a hangerő-szabályozás tárcsája is Fotó megosztása: 15 /40 Előkelő a hangerő-szabályozás tárcsája Előkelő a hangerő-szabályozás tárcsája Fotó megosztása: 17 /40 Svéd zászlót idéz a műszerfali díszítés Svéd zászlót idéz a műszerfali díszítés Fotó megosztása: 18 /40 Felárért 25 hangszórós, 1610 wattos Bowers & Wilkins-audiorendszer kapható Felárért 25 hangszórós, 1610 wattos Bowers & Wilkins-audiorendszer kapható Fotó megosztása: 19 /40 Nagyon sok alapfunkciót csak a menüből lehet elérni, ilyen a tükrök és a kormánykerék beállítása Nagyon sok alapfunkciót csak a menüből lehet elérni, ilyen a tükrök és a kormánykerék beállítása Fotó megosztása: 21 /40 Nem jutott külön kapcsoló a hátsó ablakok mozgatáshoz, át kell váltani, mint az ID Volkswagenekben Nem jutott külön kapcsoló a hátsó ablakok mozgatáshoz, át kell váltani, mint az ID Volkswagenekben Fotó megosztása: 22 /40 Nagystílű a felszín, elegánsak az anyagok van gyapjúalapú üléskárpit is a vegánbőrön kívül Nagystílű a felszín, elegánsak az anyagok van gyapjúalapú üléskárpit is a vegánbőrön kívül Fotó megosztása: 23 /40 Nagyon jónak tűntek az ülések, masszírozás is rendelhető Nagyon jónak tűntek az ülések, masszírozás is rendelhető Fotó megosztása: 25 /40 310 liternyi hely jónak számít a 3. üléssor mögött 310 liternyi hely jónak számít a 3. üléssor mögött Fotó megosztása: 26 /40 Fotó megosztása: 27 /40 Felárért a szélső ülések fűthetők, az öv sajnos sötét Felárért a szélső ülések fűthetők, az öv sajnos sötét Fotó megosztása: 29 /40 Ilyen a hátsó ajtóborítás Ilyen a hátsó ajtóborítás Fotó megosztása: 30 /40 Ilyen az első ajtóborítás Ilyen az első ajtóborítás Fotó megosztása: 31 /40 Nemes a küszöböt védő díszléc Nemes a küszöböt védő díszléc Fotó megosztása: 33 /40 Sík a padló, állítható mindhárom ülés és sok a hely Sík a padló, állítható mindhárom ülés és sok a hely Fotó megosztása: 34 /40 Négyzónás a légkondicionáló Négyzónás a légkondicionáló Fotó megosztása: 35 /40 Teljesen sík a padló Teljesen sík a padló Fotó megosztása: 37 /40 Alsósoknál nagyobbak is beülhetnek leghátra Alsósoknál nagyobbak is beülhetnek leghátra Fotó megosztása: 38 /40 Nincs már világos biztonsági öv Nincs már világos biztonsági öv Fotó megosztása: 39 /40 Mennyivel jobb a bézs bőrülés világos övvel az első XC90-ben Mennyivel jobb a bézs bőrülés világos övvel az első XC90-ben Fotó megosztása: Fotó megosztása: Szellős, barátságos, világos utastérrel fogad a Volvo EX90. A második üléssorban is szellős a tér, leghátra sem csak alsósok férnek be. A második sorban a középső pótülésből felbillenthető magasítópárnát lehet rendelni nagyobb gyermekeknek, ehhez kapható egy némi oldaltámasztást is adó védőhuzat, amivel a felnőtt biztonsági öv jobban felfekszik. Sajnos más prémiummárkákhoz hasonlóan a Volvo is leszokott a kárpithoz színben hozzáigazított biztonsági övekről, ami az első és a 2006-tól gyártott második generációs S80-ban még adott lehetett világos bőrbelsőt rendelve, akárcsak az első XC90-ben, amelyből 600 ezer talált gazdára, mielőtt 2014-től leváltotta a 900 ezres értékesítésig jutó második generáció. A kipróbált EX90-ben sötétszürke övek virítottak a vajszínű kárpiton. Kontrasztként a belső képek galériájában találtok képet egy régi XC90 tesztautóról, hogy mennyivel jobban néz ki a bézs bőrülés világos övvel. 14,5” a szép grafikájú álló érintőképernyő képátlója. A Google-alapú fedélzeti rendszer és az alapértelmezett naviszolgáltatás, a Google-térkép előnyeként, ha bejelentkezel a saját Google-fiókoddal, akkor az autóban is látod a legutóbbi helykereséseidet a telefonodról. Szériafelszereltséggel nem takarható el az üvegtető az utastér felett, ami a tébolyítóan forró nyarak miatt az üveg szűrőrétege ellenére is rossz ötletnek tűnik. Ezért is érdemes megrendelni 170 000 forintért az utaskényelmi csomagot, benne gyapjú nyaktámasztó párnával, sikkes töltőkábeltartó táskával, csomagrögzítő hálóval és kiegészítő napvédelemmel. A kézzel felhelyezhető, többrészes árnyékoló jobb a semminél, de ezt a csomagtérből elővenni és visszarámolni nagyon nem ugyanaz, mint motoros rolóval elfedni vagy láthatóvá tenni az égboltot. A spórolás további érthetetlen tételeként elöl nincsenek külön ablakemelő kapcsolók a hátsó ablakokhoz, át kell váltani a hátsók vezérlésre. Így tényleg olcsóbb az autógyártás, de milyen áron? Kiterjedt műanyagfelületek fedik a 46 literes orrcsomagteret keretező területet, ahol elfér a töltőkábel. A betontömbszerűen masszívnak ható autó motorházfedele valójában filigrán könnyűfémötvözet lemezből készül, két kézzel illik lehajtani és lenyomni a kattanás után. Igen tágas a hátsó csomagtartó, még az opcionális harmadik üléssor mögött is marad 310 liternyi hely, ami az ülések padlóba hajtásával 655 literre nő. Öt üléssel az alapverzióban 690, a duplamotoros autókban 697 literes a hely. A második üléssor lehasalásával 1915 liternyi telerámolható térnek örvendhetünk a három üléssoros Volvo EX90-ben. Nehezen érthető a kalaptartó kialakítása. A hétüléses modellben alapáron csak a harmadik üléssor és a hátsó szélvédő közötti területet fedi le, ha tehát lehajtjuk a pótüléseket, a csomagtér nagyobb része védtelen a tolvajok tekintete elől. A nagyobb kalaptartó csak felárért jár az autóhoz. A mindig hét ülést használóknál a kis kalaptartó is működhet, de a pótülések előtti terület eltakarására képes rolóért felárat kérni kuriózum egy 32,8 millió Ft-ról induló autóban. A csomagtér átgondoltságát jelzi viszont a kutyás csomag, benne kutyaketreccel, ajtónyitáskor a kutyus kiugrását megakadályozó rácsos ajtóval. Adott a csomagteret hosszában megosztó válaszfal és persze a második üléssor mögé szerelhető acélrács is rendelhető. Én továbbra sem boldogulnék a Volvo szinte teljes egészében kapcsoló- és gombmentes fedélzeti rendszerével, ami nagyban leegyszerűsíti a kábelezést és csökkenti a gyártási költségeket a gyártónak, de nagyban megnehezíti a mindennapi funkciók használatát az embernek. Alig jobb a helyet, mint az EX30-ban. Nincs közvetlen elérése, se gombbal-kapcsolóval, se érintőfelületen olyan alapműveleteknek, mint a tükör vagy a kormánykerék beállítása. Menüből menübe lépve kell keresgélni az azonnali hozzáférést érdemlő funkciókat, ami vezetés közben aggasztó. Alul vannak ugyan rögzített érintőfelületes gombok az autó alapmenüjéhez vagy a klímavezérléshez, de a hőmérséklet-állításhoz a menübe kell belépni, aztán onnan ki. Vagy megkísérelni a hangvezérlést. Még a kesztyűtartó nyitása is menüből megy. Lehet a spórolást letisztultsággá és modernitássá tupírozni, de attól még nem kapunk meg valamit, ami magától értetődő lenne, nemhogy ebben az árkategóriában, de negyedennyibe kerülő autókban is. Ha nem ül mellettem segítőként Tarjányi Sándor, a Duna Autó értékesítője, aki már túl volt a termékoktatáson és évtizedes volvós tapasztalata van, akkor az első 5-10 percben egy centit sem mozdítok az autón, amíg fel nem fedezem a menük és beállítások mély bugyrait.

Technika Új padlólemezre épül és eleve villanyautónak konstruált autó az EX90. Tehát nem egy akkukkal telepakolt XC90, amelyből nemrég vezettük a megújult modellt. Az EX90 alapja az SPA2, a Scalable Product Architecture második, elektromos autókhoz tervezett generációja. Bár egy autó van a szemünk előtt, de az EX90 négykerekű szuperszámítógépként is értelmezhető. A két központi Nvidia számítógép 250 billió műveletet képes elvégezni másodpercenként, tehát 250 ezret szorozva egymilliárddal. A kiugró hardveres háttér azért kell, hogy az autó tudása, benne az önvezető képessége gyakoribb és mélyrehatóbb szoftverfrissítésekkel legyen bővíthető a jövőben. Amiktől a telefonoddal ellentétben az autó nem lassabb lesz, hanem jobb és okosabb a gyártó ígéretei szerint. Bruttó 111, nettó 107 kilowattórás a 408 és az 517 lóerős, első-hátsó villanymotoros autók akkumulátora. A csak hátul hajtó, 279 lóerős farmotorú EX90 akkukapacitása alig kisebb bruttó 104 kilowattórával. A hátsó vagy első-hátsó villamos gép állandó mágnesű szinkronmotor. A nikkel-mangán-kobalt kémiájú akkucellák beszállítója valószínűleg a kínai CATL, amely uralja az autóipari akkupiacot. Váltóáramon töltve 11 kW a töltési teljesítmény, egyenáramon eléri a 250 kilowattot, ami később még tovább javulhat, akár 300 kilowattig. 8,4 mp kell a 279 lóerős, 490 Nm nyomatékú alapmodellnek, hogy állórajttal elérje a 100 km/órát, 5,9 mp a 770 newtonméteres Twin Motor gyorsulása 100-ra. 910 Nm-rel ez 4,9 másodpercre javul a kétmillió forinttal drágább Twin Motor Performance esetében. A végsebesség mindig 180 km/óra, már a Volvo időközben a Polestar elektromos autóit is visszacsavarta a korábbi 200-ról 180-as legnagyobb sebességre. 2579 kilós a farmotoros alapverzió, ennek vontatható tömege 1200 kilogramm. A 4×4-es modelleké 2200 kg, a 408 lóerős 2779, az 517 lóerős 2787 kilót nyom. Az autó méreteihez illik a kereken egy mázsás tetőterhelés. 613-624 km-rel a kisebb akkus, de csak a hátsó kerekeit hajtó alapverzió nem jut sokkal messzebb, mint nagyobb akkus kétmotoros EX90-es Volvók. A 408 és az 517 lóerős szabványos fogyasztása egyformán 20,7 kWh/100 km-ről indul, így hatótávjuk is azonos 615 km-rel. Bár az autó sorozatgyártása a tervezett 2023-as időpont helyett 2024 második felében elindult a dél-karolinai üzemben, az első autók szoftveresen nincsenek illetve nem voltak teljesen készen. Ennek ellenére a magyar piacra érkező modellekben már adott a vezeték nélküli AndroidAuto és Apple CarPlay telefontükrözés. Hiányozhat viszont a kétirányú töltés elektromos készülékek vagy épületek energiaellátására. Az autó képes egyenárammal más villanyautókat tölteni (!) és az akkuban tárolt egyenáramot váltóárammá alakítva a háztartást is kiszolgálni vagy a fali töltővel három fázison áramot leadva tőlünk nyugatabbra némi benzinpénzt keresni a tulajnak, amikor épp sokat ér az áram. Jelenleg a lézerszkenner csak adatokat gyűjt, de az autó önvezető funkciói még nem hasznosítják a lidar adattömegét. A LiDAR-t (Light Detection and Ranging) az amerikai Luminar Technologies szállítja. Várhatóan a lidart még idén szoftveresen integrálja a gyártó, egyelőre nem dőlt el, hogy ehhez márkaszervizbe kell-e vinni az autót vagy megoldható mobilnetes frissítéssel. Ha működni fog, gyalogosok felismerésére alkalmas lesz maximum 250 méteres távolságról, a koromsötét autópályán heverő, kamionról levált gumiköpenyt akár 120 méterről kiszúrja, mert sem napfényre, sem az autó fényszórójára nem szorul rá működés közben. Nyolc kamera, öt radaros érzékelő és 16 ultrahangos szenzor egészíti ki a lézerszkennert. A környezet és a vezető folyamatos elemzésével az EX90 igyekszik a minimumra csökkenteni az ütközésveszélyt. Mindehhez tele van vezetőtámogató rendszerekkel, amelyekről itt írunk részletesebben. A sávtartás és a követési távolság megtartását automatizáló Pilot Assist csak 150-ig működik, ami szokatlan korlátozás ezen a nívón, amikor eleve csak 180 km/óra a végsebesség.

Vezetés Észak masztodonja menet közben is ügyesen leplezi 2,6-2,8 tonnás valós tömegét. Pont jók a kormányerők, az autó tisztán vihető a kinézett íveken, középállásból a megfelelő nyomatékkal lehet kimozdítani a volánt és a visszatérítő erői is természetesnek hatnak. Előrelépés az EX30-hoz képest, amihez a Volvo minden rosszat és sóherséget ellesett a Tesláktól, hogy itt legalább van a vezető előtt is egy kisebb képernyő a legfontosabb információknak. A szélvédőre vetített kijelző miatt is szebb az élet itt, mint az eladásai számaival igen sikeres EX30-ban, amelynek gyártása idén a belgiumi Gentben is elindul, elkerülve ezzel a Kínából importált autókat sújtó büntetővámot az EU országaiban. Csendes, tankszerűen masszív autónak hat az új Volvo EX90. Kétkamrássá fejlesztett légrugós futóművével és adaptív lengéscsillapításával a nagy SUV a 265/45 R21-es kerekekkel is finoman gördült a Budapest külvárosában tett tesztkörön. A rövid próbaúton nem sok derült ki az autóról, de sok Volvo vezetése után megelőlegezhetünk neki annyit, hogy az első ülései nagyon kényelmesek lehetnek. A hamarosan érkező tesztautó igazolhatja ezt hosszabb utakon. Ülésfűtés a hátsó szélső ülésekhez rendelhető, elöl masszírozás is van. Annak ellenére, hogy az ebben az ár és méretkategóriában magától értetődőnek tekinthető összkerékkormányzás hiányzik a Volvókból, így az EX90-ből is, a jól alászedhető első kerekekkel elfogadható a 12,0 méteres fordulókör az autó dimenzióihoz képest. Érezni, hogy nagy tömeget kell meglódítani a két villamos gépnek, a gyorsulásérzet messze nem olyan lehengerlő, ahogy 408 lóerőtől és 770 Nm-től várnám. De a számok fürgén ugrálnak felfelé a kijelzőn és az 5,9 másodperces 0-100-as érték is jó. A teszten kiderül, hogy megy a Volvo EX90.

Költségek Core, Plus és Ultra modellként kapható Magyarországon az elektromos SUV. 32 790 000 az indulóár a csak Core és Plus kivitellel társítható hátsókerék-hajtással. Két motorral 40 490 000 forint a belépési küszöb a Volvo EX90 Twin Motorért, ez a hajtáslánc csak az Ultra felszereltséggel választható. A Volvo EX90 és vetélytársai – Listaár, forint BMW iX 50 (523 LE, 587-623 km) 40 320 000 Mercedes-Benz EQE SUV 500 4Matic (408 LE, 513-604 km) 39 605 000 Tesla Model X (nincs lóerőadat, 576 km) 40 199 000 Volvo EX90 Ultra Twin Motor (408 LE, 615 km) 40 490 000 Kereken kétmillió forintért a két villanymotor csúcsteljesítménye 408 helyett 517 lóerő, így lesz az autóból Volvo EX90 Ultra Twin Motor Performance 42 490 000 forintért. Erre jöhetnek még extracsomagok és a 25 hangszórós, 1610 wattos Bowers & Wilkins-audiorendszer felára, de a vaskos összegek dacára nem kevesen voltak itthon, akik látatlanban megrendelték az autót. A konkurensek közül a Tesla Model X 3,9 másodperces gyorsulást és 250-es végsebességet mutathat fel. 4,6 másodperccel az 523 lóerős, mégsem drágább BMW iX is sokkal jobban megy, viszont utóbbiból nincs sem hat-, sem hétszemélyes.