Itthon a legújabb Maserati. Ültünk az akár 530 lóerős Grecaléban!

Röviden – Maserati Grecale Mi ez? Új ötajtós szabadidő-autó a Maserati kínálatában, 2022-től. Giorgio-platformra épül, az orrába, hosszában beszerelt, négyhengeres turbós vagy V6-os duplaturbós benzinmotorral készül. Mit tud? Különleges presztízs, egyedülálló hangulat és megjelenés, emiatt van, akinek a szigony többet jelent a csillagnál, vagy a “propellernél”. Mibe kerül? 31 millió forintról indul a Maserati Grecale árlistája, a csúcsmodell Trofeo 48,5 millió forinttól vehető meg. Kinek jó? Aki különlegesebb modellt szeretne, olyat, amelyik nem jön szembe vele bármelyik sarkon

Változik a dizájn a Maseratinál, de az újhullámos külső mellé megmaradt a Mistral óta élő hagyomány, miszerint különböző szelek neveit kapják a modellek. A legújabb típus Grecale névre hallgat, ami a Földközi-tenger egyik meghatározó légmozgása. A Grecale persze nem egy könnyed fuvallat, az alapváltozat minden értéket megőrzött és a legfrissebb igényekre szabott a Maserati-vásárlók számára, a legkomolyabb verziója pedig igazi tornádó,

Külső

Izgalmas mérföldkő a 2020-0s Maserati MC20 a márka történelmében. Új sportautó saját fejlesztésű motorral, újhullámos formatervvel, ami meghatározza a márka jövőbeli arculatát. Rá hasonlít a Grecale is, ami a Levantéhoz képest egészen más karakter. Vízszintes helyett horizontálisan tagoltak az első fényszórói, hűtőmaszkjának formája is az MC20-ast idézi, a kitöltés és a szigony viszont legalább annyira markáns és agresszív, mint az eddigi modelleken, legyen az limuzin vagy SUV.

Letisztultak a formái, indokolatlan légbeömlő, vagy légterelő nincs rajta, a Maseratinál ezt fontosnak tartották, a hátsó lökhárítón mégis szerepel diffúzorimitáció a két-két krómozott kipufogóvég között. Bármennyire is a kisebbik SUV szerepet tölti be a Maseratinál, szinte minden konkurensénél nagyobb, 4859 milliméter hosszú, 2163 mm széles tükrökkel együtt, 1670 mm magas és 2901 milliméter hosszú a tengelytávolsága. Vagyis a Grecale nagyobb az alapját adó Alfa Romeo Stelviónál és legfőbb konkurenseinél, a Porsche Macannál és a Range Rover Velarnál is.

Háromféle külsővel jelent meg a Grecale, amik a felszereltségétől is függnek. A fotókon az alapot képviselő GT modellek láthatók, a felette elhelyezkedő Modena könnyen felismerhető, hiszen azon minden feketében jelenik meg, ami alapból krómozott – még a C oszlopra kerülő Maserati-szigonyok is. Tőlük markánsabban elkülönül műszaki tartalomban és külsőben is a csúcsmodell, a Trofeo. Ezen a változaton nagyobbak a légbeömlők az első lökhárítón, látványos színű fényezések közül lehet választani és 21 colos felniket kap. A Grecale eseténben egyébként az alap felniméret 19 col, a Modena már 20-ast kap, de választható 21 colos is.

Belső

Elektromos kapcsolóval pattintható fel a Grecale mindegyik ajtaja, így a kilincseknek tűnő kialakítások nem is mozdulnak, fixen az ajtók síkjába simulnak. Kifelé is ugyanez a helyzet, egy kerek kapcsolóval nyílik az ajtó, persze van mechanikus kilincs is, kicsit lejjebb, biztonsági okokból. Finom, jó minőségű bőr illata járja át a teljes utasteret, ez szerencsére nem változott az idők során, a látvány viszont egészen új.

A műszerfalon két 12,3 colos multimédiás kijelző trónol, valamint a középkonzol irányítószigetén még egy 8,8 col átmérőjű. Egészen alulra helyezték ezt a két kijelzőt, így alapvetően kevésbé van a látómezőnkben, mint más autókban szokott. A felső képernyő a multimédiáé, az alsó a klímáé. Érdekesség, hogy utóbbin kapcsolhatjuk fel a fényszórót is (!), a hagyományos helyen nem találunk hozzá kapcsolót. Szintén az alsó kijelzőn változtathatjuk meg a klasszikus mutatós óra helyére került digitális órát, ami egész pontosan egy kerek kijelző. Változhat az óra stílusa, de tehetünk rá gáz- és fékpedálállás-jelzőt, vagy G erőmérőt is, kinek melyik a hasznos.

Gyönyörűen varrott műszerfal mögött ülünk, a kormány fogása is tökéletes, az üléspozíció az első próba után a nagyon kényelmes és az elég sportos között állítható, kíváncsian várjuk, milyen lesz menet közben a Grecale. Az utastér hangulata persze sokféle lehet, a szép fától a temérdek zongoralakkig több lehetőség is adódik, de vannak részletek, amelyek nem változtathatóak. Például az ajtók paneljei, a kormány gombszigetei és a középső két kijelző közé helyezett váltógombsor mindenképp ujjlenyomatgyűjtő zongoralakk-felület.

Akár 21 hangszórós, brutális, több mint 1100 watt teljesítményű Sonus Faber hifirendszer is szórakoztathatja a bent ülőket, ebben az esetben nem csak a műszerfalra és az ajtókba jut hangszóró, de a csomagtartóba is kettő, valamint minden ülés alá egy-egy mélynyomó. A külső méretéből fakadóan nem meglepő, hogy rengeteg a hely az utastérben elöl és bőséges hátul is. Csomagtartója 535 literes, ami a konkurensekéhez hasonló (Porsche Macan: 488 liter, Range Rover Velar: 558 liter, BMW X4: 500 liter).

Technika

Hasonlóan az Alfa Romeo modelljeihez, a Maserati Grecale is a házon belül fejlesztett Giorgio-padlólemezre épül fel nagyrészt alumínium- és nagy szilárdságú acélelemekből. Futóműve elöl dupla lengőkaros, hátul ötlengőkaros multilink megoldású, a GT modellek lengéscsillapítása hagyományos, a Modena már adaptív, változtatható keménységű gátlókat kap, a csúcsot jelentő Trofeo pedig ezen túlmenően légrugózást is. Ha valaki nem elégedne meg az acél féktárcsákkal, a Trofeo számára készült a gyártó karbon-kerámia elemekkel, elöl hatdugattyús nyergekkel is.

Minden Grecale hosszmotoros és összkerékhajtású. Motorkínálata három teljesítményszintből áll, egyelőre, mert a hagyományos belsőég ésűek mellett a Grecale 1-2 éven belül megjelenik teljesen elektromos hajtással is. Addig pedig a 2,0 literes, négyhengeres turbós benzinmotorral szerelt lágy hibrid kivitel jelenti az alapot, melyen a turbót elektromos kompresszor látja el magas nyomású friss levegővel az alacsonyabb fordulatszám-tartományokban. Így az alapkivitel 300 lóerőt és 450 Nm nyomatékot teljesít, amivel 5,6 másodperc alatt éri el a 100 km/h-s sebességet álló helyzetből.

Magasabb teljesítményt kap a Modena, de a technika ugyanaz, a 48 voltos hibrid hajtáslánc 330 lóerős változatával szerelik, amit a Levantéban már próbálhattunk. Nyomatéka változatlan, viszont jobban gyorsul, ennek 5,3 másodperc is elég a 0-100 km/h között. Csúcssebességük viszont egyaránt 240 km/h.

Mindenképp csemegének ígérkezik a Trofeo csúcsmodell, mely 3,0 literes V6-os duplaturbós motorját az MC20 sportautótól örökölte. A 90 fokos hengerszögű motort két turbó lélegezteti, hengerenként dupla gyújtógyertyával és száraz karteres kenési rendszerrel szerelik, hogy jól tűrje nagy oldalgyorsulási erőket, így versenypályán is biztos legyen a motor kenése. A Nettuno motor 8000-es fordulatszámra képes, akárcsak a Ferrari SF90 Stradale motorja, gyújtási sorrendje pedig 1-6-3-4-2-5, ami megegyezik az Alfa Romeókban használt F154-es motoréval. Ezzel együtt viszont a Nettuno motor a Maserati saját fejlesztésének tekinthető, teljesítménye a Grecale Trofeoban 530 lóerő 6500-as fordulatszámnál és 620 Nm nyomaték 3000-5500-as fordulat között.

Ezzel igazán sportautósan viselkedik a Maserati Grecale: mindössze 3,8 másodperc alatt éri el a 100 km/h-t álló helyzetből, a végsebessége pedig 285 km/h.

Költségek

Már rendelhető és meg is nézhető az új Maserati Grecale a budapesti kereskedésben. A modell indulóára 31 343 000 forint, ami a GT felszereltségi szintet jelenti. Mindenképp összkerékhajtású és bőrüléses autót kap a vásárló, de még az ülések állíthatósága is elektromos, 10 irányban. Vezetéstámogató rendszereket alapáron nem ad a Grecale, a feláras csomagban viszont a modern megoldások szerepelnek, mint a sávtartó, az adaptív tempomat, ráfutásgátló, holttérfigyelő. 35 813 000 forinttól indul a 330 lóerős Modena és 48 522 000 forinttól az 530 lóerős Trofeo modell.

A Maserati Grecale és vetélytársai – Listaár, forint Maserati Grecale GT (300 LE) 31 343 400 BMW X4 M40i (360 LE) 26 806 000 Porsche Macan S (380 LE) kb. 31 600 000 Range Rover Velar 3.0P (400 LE) 36 446 000

