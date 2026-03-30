Csütörtökön, Frankfurttól nem messze tartotta első TechDay elnevezésű rendezvényét az MG, amely egyfajta bepillantást nyújtott a kínai márka fejlesztési irányaiba. A helyszín kiválasztása már csak azért is szerencsés volt, mert errefelé nyitottak az innovációra: a Frankfurt felé vezető autópálya egy részét a németek villamosították, hogy aztán lehetővé tegyék az áramszedős, hibrid nyerges vontatók közlekedését. Az MG rendezvényére a cég vezetői is eljöttek. Így első kézből kaphattunk információkat be a márkát érintő legfontosabb hírekről.

Brit identitás

“Ha egy szóval kellene jellemezni az MG-t, akkor azt tudnám mondani, hogy ez a márka nem másról szól, mint az örömről. Vannak olyanok, akik kevésbé akarnak feltűnést kelteni az autójukkal, másik viszont inkább arra vágynak, hogy észre vegyék őket. Nekünk mindkét igényt ki kell tudnunk szolgálni, de közben azt is szeretnénk, ha örömüket lelnék a vezetésben” – hangsúlyozta Jozef Kabaň, az MG dizájnere, aki korábban Bugattik tervezésével is foglalkozott.

A szakember pár szóban az idei évben Európába érkező MG4 EV Urban-t is érintette. A kis ferdehátú ötajtós az elnevezése csalóka, ugyanis semmi köze a már a piacon kapható MG4-hez. Az újdonságról eddig annyit lehetett tudni, hogy tisztán elektromos modell lesz. A TechnDay-en viszont azt is elárulták, hogy már nem sokat kell várni a bemutatkozására, mert ez még tavasszal meg fog történni.

A szlovák dizájner erről is elárult egy-két részletet. “Ha meg kellene határoznom, hogy kinek szánjuk az MG4 EV Urban-t, akkor azt mondhatnám, hogy alapvetően mindenkinek, aki számára szimpatikus. A lágyan ívelt elülső fényszórók, valamint az Union Flag-et (Egyesült Királyság zászlója) mintázó hátsó lámpák miatt talán a hölgyek számára vonzóbb lesz ez az autó. Akár úgy is fogalmazhatnék, hogy felfedezhető benne egy csajos karakter, de hiszek benne, hogy akár azoknak a családoknak is szimpatikus lehet, akik egy jövős-menős városi személyautót keresnek” – mutatott rá Jozef Kabaň, akinek a nevéhez a Škoda Vision C tanulmányautó is kötődik. Ez a koncepció még 2014-ben született meg és egy új korszak vizuális és technológiai iránytűjének volt felfogható a cseh márka szempontjából.

Tekinthetünk-e úgy az MG4 EV Urban-ra, mint egy új korszak előfutárára a dizájn terén az MG-nél? Simán! De nem csak a megjelenés szempontjából.

Új akkugeneráció

Az MG új, úgynevezett fél-szilárdtest akkumulátorokkal kínálja majd az MG4 EV Urban személyautót. Ezek az energiatároló telepek teljesen új generációt képviselnek a márka palettáján. “Az MG SolidCore a hagyományos lítiumion-akkumulátorokkal (LFP, NCM) szemben 95% százalékban szilárd elektrolitot tartalmaz. Egyik legfontosabb előnye, hogy nagyobb hatótávot, gyorsabb töltést, jobb teljesítményt és fejlettebb hidegüzemi működést kínál, miközben az új architektúra biztonságosabb” – hangsúlyozta beszédében Dr. Li Zheng, az MG akkumulátor fejlesztő mérnöke.

A SolidCore akkumulátor cellája réteges felépítésű, de a hagyományos lítiumion‑celláktól több ponton is eltér, elsősorban az elektrolit és az elektródák közötti stabilizáló megoldások miatt. A cella felső részén található a rézfólia, amely az anód áramgyűjtőjeként működik; erre kerül az anód aktív anyaga, amely a SolidCore technológiában nem grafit, hanem lítium‑fém alapú vagy lítium‑gazdag kompozit. Ez az anyag nagy fajlagos kapacitást biztosít, ugyanakkor érzékeny a dendritképződésre, ezért a cella több védelmi mechanizmust is alkalmaz az anód felületén kialakuló SEI‑réteg stabilizálására.

Az anódot a mikropórusos szeparátor választja el a katódtól. Ez a poliolefin alapú membrán átengedi a lítiumionokat, de blokkolja az elektronokat, és hővédelmi funkciót is ellát: túlmelegedés esetén a pórusok összeesnek, lassítva a reakciókat. A SolidCore cellában a szeparátor pórusait nem hagyományos folyadék tölti ki, hanem fél‑szilárd elektrolit. Ez a gél‑szerű közeg finom szilárd részecskéket tartalmaz, amelyek mechanikai gátat képeznek a dendritek növekedésével szemben, stabilabb interfészt hoznak létre az elektródák felületén, és csökkentik a gyúlékony oldószerek arányát. A fél‑szilárd elektrolit így egyszerre növeli a biztonságot, javítja a hőstabilitást és lehetővé teszi a nagyobb energiasűrűséget.

A cella elektrolitja mangán‑alapú stabilizáló mechanizmust is tartalmaz. Ez nem külön fizikai réteg, hanem olyan elektrolit‑ és interfész‑módosító megoldás, amely megköti vagy semlegesíti a katódból kioldódó mangán ionokat. Ezek az ionok hagyományos cellákban az anódra jutva rontják a SEI‑réteg stabilitását, gyorsítják a degradációt (folyamatos, lassú állapotromlás) és csökkentik a ciklusélettartamot. A mangán‑alapú védőréteg tehát ezt a folyamatot akadályozza meg, így hozzájárul a cella hosszabb élettartamához és nagyobb üzemi stabilitásához.

A réteges felépítés alján található a katód aktív anyaga, amelyet nagy nikkeltartalmú NMC vagy más nagy energiasűrűségű kompozit alkot, majd ezt zárja az alumínium fólia, a katód áramgyűjtője. A fél‑szilárd elektrolit és a mangán‑alapú stabilizáló rendszer együtt olyan interfészeket hoz létre, amelyek a hagyományos folyadék‑elektrolitos celláknál jóval stabilabbak, különösen nagy terhelés és magas energiasűrűség mellett.

“A fél-szilárd test akkumulátorok fontos előnye, hogy akár 30-40 százalékkal nagyobb energiasűrűséget tesznek lehetővé a folyékony elektrolitos cellákhoz képest. Emellett 20%-kal megbízhatóbbak a jelenlegi generációhoz képest, továbbá 15 százalékkal jobb töltési sebességgel rendelkeznek alacsony hőmérsékleten“- hangsúlyozta TechDay egyik kiscsoportos munkamegbeszélésén Dr. Li Zheng. Újságírói kérdésre azt is elárulta, hogy jelenlegi számításaik szerint egy ilyen SoldidCore akkumulátornak legalább 3000 töltési ciklust el kell viselnie.

Még messzebb

A jövőt illetően a szakember elárulta, hogy a következő lépcsőfok a teljes szilárdtest akkumulátoron, amely akár 1000 km-es hatótávot is lehetővé tesz. Mindez a 400 Wh/kg energiasűrűségnek köszönhető, ami azt jelenti, hogy egy kilogramm cellatömegben legalább 400 wattóra energia tárolható. A jelenlegi lítiumion‑cellák tömegalapú energiasűrűsége jellemzően 250–350 Wh/kg, míg a 400 Wh/kg már az elméleti felső tartomány közelében van. Legalább is a szakirodalom 400-500 Wh/kg közé teszi ezt az értéket.

Európában egyre nagyobb hangsúly kerül a hatótávra, a teljesítményre és az eltérő éghajlati viszonyok között tanúsított megbízhatóságra. “A SolidCore akkumulátor ezekre a kihívásokra ad választ, stabil hatótávot, gyors töltést és egész éves, kiemelkedő hidegüzemi teljesítményt kínálva. A technológia 2026 végétől jelenik meg az MG európai elektromos modelljeiben” – tette hozzá Dr. Li Zheng.

Az MG Európában Az MG az elmúlt években jelentősen bővítette jelenlétét Európában. A márka további növekedését olyan a jövőbeli modellek alapozzák meg, amelyek a minőség, a technológia, a formatervezés és az ár-érték arány terén kifejezetten az európai vásárlók elvárásai alapján készítenek. Ezért az MG a németországi Frankfurtban új fejlesztőközpontot hoz létre. A cél az európai fejlesztés és gyártás erősítése. A létesítmény fő feladata a fentieknek megfelelelő modellek fejlesztése lesz, vagyis olyanoké, amelyek kifejezetten az európai ügyfelek igényeire szabottak – figyelembe véve a helyi éghajlati viszonyokat, útminőséget és vezetési szokásokat. A Longbridge-ben (Egyesült Királyság) működő mérnöki központ és a londoni MG Design Hub ugyancsak a fent leírt célok teljesüléséhez járulnak hozzá. Az MG célkitűzése tehát európai modell kínálat kialakítása.

A hibrid jövője

Két évvel ezelőtt új hibrid hajtásrendszert vezetett be az MG, ennek egyik legfontosabb jellemzőjeként Qiu Jie, az MG Kutatás&Fejlesztésért felelős igazgató azt emelte ki, hogy a rendszer vibrációmentes működést kínál. Vagyis akár egy teli pohár vizet is rá lehet helyezni a belsőégésű motorra, mert az nem fog kiömleni.

“Az MG Hybrid+ technológiája fejlett szoftver- és hardverintegrációval optimalizálja az üzemanyag-felhasználást, gyorsabb reakciójú teljesítményleadást biztosít, miközben még szorosabb és finomabb együttműködést teremt a belső égésű és az elektromos hajtás között“- hangsúlyozta a szakember.

A hajtásrendszer egyik kulcsfontosságú eleme az 1,83 kWh kapacitású nagyfeszültségű akkumulátor, amely segít, hogy részterheléseken minél gyakrabban tisztán elektromos üzemmódban működhessen az autó. Az új integrált Hybrid Control Unit (HCU) valós idejű út- és terepviszony-elemzéssel segíti a működést, így a jármű képes az aktuális körülményekhez – például emelkedőkön – optimalizálni a hajtáslánc stratégiáját. Ebben kap szerepet a háromfokozatú, hibrid sebességváltóra, amely optimalizálja a nyomatékleadást, illetve a nyolc üzemmódot kezelő vezérlőrendszer (8-mode Logic Engine) felügyeli, amely a teljesítményleadás finomhangolásáért és optimalizálásáért felel.

Az MG 2025-ben 137 ezer darab hibridet értékesített, ami 300 százalékos növekedés az azt megelőző évhez képest. Az MG HS pedig több európai országban a 10 legnépszerűbb hibrid modell közé került. A frankfurti TechDay legfontosabb újdonsága azonban maga a SolidCare akkumulátor, amely már az év végén bekerülhet a brit gyökerekhez visszakanyarodó MG4 EV Urban személyautóba.