Modernebb, elsőkerék-hajtású platform, 10,8 centiméterrel hosszabb karosszéria, piactól függően több mint 20 százalékkal kedvezőbb induló ár: az MG4 EV Urban így nézve sokkal jobb ajánlat a régóta futó MG4-nél.

Persze nem eszik olyan forrón a kását: a fent leírtak ugyan igazak, ám az újonc nem véletlenül kapta az urban, azaz városi nevet: akkumulátora jelentősen kisebb a névrokonánál.

Míg az MG4 az idei évtől 64, illetve 77 kWh kapacitású akkumulátorral kapható, az MG4 EV Urban modellt 43, illetve 54 kWh-ás egységekkel szállítják. Mindkét esetben 30 százalék körüli differenciát mutat a kapacitás, és az egy töltéssel megtehető távolság is kevesebb: a nagyobbik akku 415 kilométeres elméleti hatótávolságot ígér. Ez sem rossz persze, de papíron a kisebb MG4 is 450 kilométert tud, a nagy akkuval pedig egyenesen 543 kilométer a szabvány szerinti hatótáv. Valamit valamiért.

Az MG4 EV Urban elöl 997, hátul 957 mm fejteret kínál, a csomagtartó alaphelyzetben 479 literes (ebben nincs benne a 98 literes, padló alatti rekesz), és 1364 literre bővíthető.

A vezető 7 colos kijelzőt kap, a központi érintőképernyő 12,8 colos, alapfelszerelés a vezeték nélküli okostelefon-integráció. Fontos újdonság, hogy a klíma és a médialejátszó fizikai kezelőszerveket kapott.

Az új E3 platformra épülő modell akkumulátorai egyenáramú gyorstöltőről 28, illetve 30 perc alatt tölthetők 10-ről 80 százalékra, a fogyasztást hőszivattyú csökkenti.

Az Euro NCAP már bevizsgálta és ötcsillagos minősítésben részesítette az autót, a vázszerkezet 90 százaléka nagy vagy ultra nagy szakítószilárdságú acélból készült, légzsákból hetet kínál az MG4 EV Urban.

A külső fényforrások mind LED-esek, a karakterfények elöl és hátul az MG Cyberster stílusát idézik.