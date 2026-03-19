„Nem lesz kegyelem”

„A közlekedési balesetek 5 százalékát elektromos rollerrel okozzák ma már” – közölte Óberling József ezredes szerdán délelőtt egy meghívott újságíróknak tartott háttérbeszélgetésen. Az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője arra a kérdésünkre válaszolta a meghökkentően magas adatot, hogy milyen konkrét okok miatt növekedik az elsőbbségi jog megszegése miatti balesetszám Magyarországon.

Évtizedeken át a gyorshajtást nevezte meg a rendőrség a legfőbb közlekedési problémának, mindig is ez volt a legfőbb baleseti ok, azonban több éve folyamatosan egyre jellemzőbb az utakon az elsőbbségadás elmaradása. A rendőrségi adatok szerint már előzi is a sebességhatárok megszegését a sorrendben, ez ma a legfőbb balesetkiváltó ok a közlekedésben, a 33 százalékos arányban pedig vastagon benne vannak a rolleresek és az ő szabályszegéseik.

Az 5 százalék 220 balesetokozást jelentett tavaly január eleje és november vége között, az ennél magasabb egész éves statisztikát még nem tette közzé az ORFK. „Ez az 5 százalék azt jelenti, hogy a vétlen áldozatokkal együtt ma már a közlekedési balesetek 10 százalékában benne vannak a rolleresek” – mondta Óberling József.

Az ezredes szerint az elektromos rollerrel közlekedők többsége nem visel sisakot, akár úthibák miatt is eleshetnek haladás közben, ami jellemzően kormányon átrepülést, és könnyen fejsérülést okozhat. Emiatt már nagyon várja a rendőrség az új KRESZ hatályba lépését, amely több ponton szabályozza a mikromobilitási eszközöket, ugyanakkor a jelenlegi kormányzat alatt már nem lesz törvénybe iktatva:

a mikromobilitási eszközzel vagy kis teljesítményű motoros rollerrel közlekedőnek kerékpáros fejvédőt vagy bukósisakot kell viselni az új előírások szerint,

12 éves korig nem közlekedhetnek a gyerekek kis teljesítményű motoros rollerrel a jövőben,

a tőlük idősebbekre a kerékpározás szabályai vonatkoznak majd az egyre népszerűbb közlekedési eszközön,

a nagy teljesítményű motoros roller használatát 14 éves korig tiltja majd a leendő KRESZ,

az ennél idősebbekre a robogózás szabályai vonatkoznak, ami például bukósisak viselését írja elő.

Konkrét baleseti szituációkra is kértünk példákat a Közlekedésrendészeti Főosztály vezetőjétől, hogy le tudjuk írni itt és most, milyen elsőbbségadásos helyezetekben kellene még jobban figyelni mindenkinek az utakon. A lámpával nem rendelkező kereszteződéseket, és a „bizalmi helyzeteket” emelte ki az ezredes, tipikus esetnek nevezve az elsőbbséggel rendelkező gyalogosok elgázolását. Nem felmentve a járművezetőket itt arra gondolt Óberling József, hogy a járdáról úttestre lépő gyalogosoknak is figyelni kell az úttestre lépéskor, nem csak vakon bízni abban, hogy megállnak az autósok és a motorosok.

Innen nézve is hasznos lenne minél előbb elfogadni az ezer éve készülő új KRESZ-t, amely egyesek rossz gyakorlatával szemben korábban nem létezett kötelezettségeket ír majd elő a gyalogosoknak is. Például tilos lesz mobilt használni úttesten és vasúti pályán.

„Nem lesz kegyelem”

Összesen 819 balesetet okoztak ittas autósok és motorosok 2025-ben, közölte a rendőrség, ami ugyan 22 esettel magasabb szám az egy évvel korábbinál, de az elmúlt évtized trendje egyértelműen csökkenést mutat. Ez a bő nyolcszáz eset a 6,4 százaléka volt tavaly az összes személysérüléses balesetnek.

Az ORFK vezetői pozitívan értékelték a korábbinál kedvezőbb eredményt, miközben ketten is hangsúlyozták: eddig is, és ezután is nagy erőkkel próbálják kiszűrni a forgalomból a részegeket. „Nem lesz kegyelem” – mondta Óberling József, aki szerint „egészen nagy számban” ellenőrizték tavaly a járművezetőket.

Balogh János országos rendőrfőkapitány – aki szintén részt vett a háttérbeszélgetésen – példaként hozta fel a finn módszerként elhíresült egyik tavalyi ellenőrzésüket. Ezen a járművezetők 3 ezreléke akadt fenn kisebb-nagyobb mértékű ittassággal, az altábornagy szerint ma hússzor nagyobb valószínűséggel okoz valaki ittasan közlekedési balesetet, mint józanul. „Nem engedjük ezt” – közölte, majd mindkét vezető megerősítette, hogy idén is lesznek jelentős ellenőrzések az utakon.

Már negyedik helyen a rolleresek Már korábban is tudtak a problémáról a rendőrök, hangzott el a beszélgetésen, de csak 2024-ben kezdték el vezetni a statisztikát a mikromobilitási eszközökkel kapcsolatos balesetekről. A számok – ahogy a rollerezés is – egyre nőnek. A személysérüléses közúti közlekedési balesetek okozói a múlt év 1-11.hónap végéig (Forrás: ORFK) Okozók Balesetszám Személygépjárművek vezetői 8557 Kerékpárosok 1224 Tehergépjárművek sofőrei 982 Mikromobilitási eszközök használói 637 Motorkerékpárosok 607 Gyalogosok 530 Segédmotorosok 445 Egyéb járművek vezetői 280 Buszvezetők 143

„Mindenki nyugodtan az utcán hagyhatja az autóját”

Elsőként a Vezess közölte a lopott személyautók és motorok 2025-ös toplistáját kedden. Évről évre kikérjük az adatsorokat, amelyek mindig csak a körözött járművek márkáit sorolják, márpedig szerintünk egyértelműen közérdekű adatnak számít, hogy pontosan milyen modelleket visznek a tolvajok. Emiatt korábban hivatalos állásfoglalást kértünk az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól (NAIH). Ennek elnöke közölte, hogy „véleménye szerint” nem eshet korlátozás alá, hogy „milyen márkájú és milyen típusú autóból mennyit loptak a tolvajok”, azt azonban azóta sem tudja a nyilvánosság. Péterfalvi Attila ajánlása itt olvasható.

Kihasználva az alkalmat, most rákérdeztünk, hogy miért nincs a rendőrségnek a sajtó részére átadható, így az állampolgárok felé nyilvánosságra hozható adata arról, hogy pontosan milyen járműveket lopnak a bűnözők Magyarországon.

Balogh János országos rendőrfőkapitány szerint nem szeretnének üzleti hátrányt okozni senkinek az információk közzétételével. Erre mi azt mondtuk, hogy szerintünk fontosabb feladata a rendőrségnek tájékoztatni az állampolgárokat, hogy ezzel hasznos információt nyújtsanak nekik. Csak egy példa: nem mindegy, hogy Toyotából Aygót, Corollát, Avensist vagy éppen kisbuszt lopnak, akár fontos információ lehet járművásárlás előtt egy-egy családnak, hogy kisebb vagy nagyobb veszélyben van-e az általuk kiszemelt modell.

Viszontválaszában Balogh János azt mondta, hogy érti mit mondunk, talán egyet is ért vele, de ma Magyarországon „mindenki nyugodtan az utcán hagyhatja az autóját”. Jelentős eredménynek nevezte ugyanakkor, hogy a korábbiak töredékére szorították vissza a járműlopásokat, és közölte, hogy alig lopnak ma új autót a bűnözők. „A legtöbb lopott személyautó értéke 500 ezer forint alatti.”