„A marokkói túrára többen jelentkeztek” – meséli Alexa Attila sales menedzser az Aston Martin-tulajdonosoknak április 28-tól kezdődő programról. A brit márka valamely példányával – avagy egyszerre többel – rendelkezők négy napot autóznak majd és élvezik a luxussal puhára bélelt kalandot az Agafy sivatag jellemzően csendes végtelenségében, amelyet ezúttal a rendelkezésükre bocsátott DBX-ek V8-as motorjai keltenek életre.

Mindezt párosban 16 707 ropogós angol fontért, mai árfolyamon számolva 7 240 312 forintért. Az illendő szállásról többek között a White Camel Resort gondoskodik, a személyre szabott vendégmenedzsmentet a Pure Travels szakértői intézik a világ távoli szegleteiből Marrakesbe repülő járműtulajdonsoknak, akiknek prémiumgasztronómiát és különleges kísérőprogramokat ígérnek napkeltétől a napnyugta utáni esti koccintásig.

2026-ra teljesen általános tevékenységévé vált az elitkategóriás autómárkák központjainak, hogy különleges és közös élményeket szerveznek a vásárlóiknak. Ami részükről az ügyfelek brandrajongó identitásának a megerősítése (és persze újabb bevétel), az a vagyonos ügyfelek egy részének nem is feltétlenül az élményről szól. „Szerveznek ők saját maguk részére számos utazást, azonban vannak, akik nemzetközi kapcsolatokat építenek abban a körben, amelyet ezeken az exkluzív túrákon az Aston Martinok birtoklása köt egybe.” Alexa Attila szerint ez bárki számára egyaránt lehetőség, építheti így a bizniszét egy amerikai, egy brit és egy magyar üzletember is, bárki. Az első közös beszélgetés elindításához a közös pont már adott: imádott autóik.

A Vezess most szélesre tárja számotokra a luxusautó-márkák utazási katalógusát, többször konkrét árakkal bemutatva, hogy a világ mely részén milyen programokat szerveznek nekik csak azért, mert Aston Martint, Lamborghinit, Porschét vagy Ferrarit birtokolnak. Sőt, léteznek nyilvánosan elérhetetlen élmények is. „Járt pár ügyfelünk ilyenen is, a Monaco Grand Prix-n” – így Alexa.

Az Aston Martin-tulajdonosok számára szervezett egyik legkedveltebb túra tavaly Skóciába vezetett, ahol az agyaggalamb-lövészettől a Valhalla kipróbálásán át vadvízi úszásig terjedt a programkínálat, ennek idei megfelelője Walesbe vezet. A Mount Snowdon tetején elköltött privát vacsoránál nagyobb adrenalinlöketet ígérnek a pályanapok: lehet vezetni saját autóval a Paul Ricardon áprilisban, a Red Bull Ringen májusban és Monzában szeptemberben 18 000 fontért pályánként és autónként (7 794 000 forint). Láttunk már olyat, hogy párok fejenként egy-egy sportkocsival érkeztek.

Magyarországon is rendeznek egynapos vezetéseket lovaspólóval és fine dining ebéddel valahol vidéken, Alexa szerint ott, „ahol jó minőségű utak vannak”.

Mindentől angolosabb és a szubjektív megítélésünk szerint komplexebb a június 17-én este a háromszoros Le Mans-i kategóriagyőztes Darren Turnerrel közös vacsora egy silverstone-i aszfaltcsíkra néző teraszról (Escapada Hotel), másnap vezetés a pályán, aztán belépés az Aston Martin F1-es csapatának bokszába. A személyes sofőrszolgálattal komfortosabbá varázsolt napok része lesz ezután a világ leghíresebb lóversenyeként emlegetett Royal Ascott, ha létezik program a világon, amely előtt kötelező elolvasni a dress code-ot, ez az. A csomag ára 15 707 font (6 801 131 forint), kezdjük azt gondolni, nem véletlen ez a sok hetes az összegekben.

„Szoktunk BullRun találkozókat szervezni” – meséli Bodonyi Ádám, a Lamborghini Budapest értékesítési vezetője, erre a vásárlóik mellett a Szerémi úton található márkaszervizet látogató (autót korábban nem itt beszerző) tulajdonosok is járnak.

„Általában közös gurulás egy adott helyszínre, étkezéssel egybekötve, évente több alkalommal megrendezzük. Ezek fix programok, de természetesen szokott más rendezvényünk is lenni, ez mindig az adott évben dől el.”

Több nagy csoportra bonthatók a márka globális programjai, gyakorlatilag ajánlott minden Lamborghini-tulajdonosnak az elsővel kezdeni. A neve Accademia, innentől a tartalma egyértelmű: három képzési szinten megtanítják az ügyfeleknek a bikák irányítását a jeges vezetéstől a pályázásig.

Esperienza Dinamica/Giro/Avventura néven futnak a különböző programcsoportok, mind az öt kontinenst bejárva Lamborghinikkel az Egyesült Államoktól Japánon át Ausztráliáig.

A tulajdonosok számában egy nagyságrenddel az eddigi márkák felett áll a Porsche, ennek megfelelően a német sportkocsigyár által kínált programok kínálata is szélesebb, a naptárukban bőven elérhetőek időpontok. A magyar ügyfeleknek három tavaszi dátum is foglalható 10 napos namíbiai luxuskempingezésre, ebből öt napon vezetnek a már kint lévő Cayenne-ekkel. A személyenként 29 990 eurós programot pároknak kínálják (vagyis az ár kétszer 11 366 210 forint), ezzel a felütéssel: „Vadállatok természetes élőhelyükön. Luxuskempingezés lélegzetelállító tájak között. A Porsche Travel Experience namíbiai változatos vezetési élményekkel, látványos természeti látnivalókkal és luxusszállással fogja Önt elvarázsolni. Élvezze a felejthetetlen pillanatokat Botswanában és a legendás zimbabwei Viktória-vízesésnél.”

Egészen szédítő belemászni a Porsche utazáskínálatába: Szicíliától (14 990 euró/fő, vagyis 5 681 210 forint/fő), Kínán át (érdekes, de ez is 14 990 euró/fő, vagyis 5 681 210 forint/fő) a hétországos Alpesi túrán át (28 990 euró/fő, vagyis 10 987 210 forint/fő) a thaiföldi vezetésig (32 490 euró/fő, vagyis 12 313 710 forint/fő) tart a választék. Egész évben égethetik a benzint és a pénzt.

A Ferrarinál számos helyi díler is szervez túrákat, de aki Dél-Európában vezetne, a márkaközpont természetesen szépséges utakat kínál. Májusban umbriai körútra lehet jelentkezni, szeptemberben lesz egy vezetés Biarritztól Barcelonáig, a francia baszkföldtől Katalóniáig.

Időpontban a kettő közé egy pugliai túrát is beillesztettek. Ez a régió a csizma sarka, hogy a helyszín célzás-e a női magassarkúra, ki tudja, ez viszont egy olyan program lesz, amit máshol nem láttunk. Women edition.

Június közepén a család férfitagjai sem maradnak árván, mehetnek a Laguna Secára, az Egyesült Államokba, de Japántól Ausztráliáig, Portimaótól Le Mans-ig neves pályák “challange”-túrái várják őket. Lehet Ferrarit vezetni zárt környezetben is.

Az árakért és egyéb részletekért a Ferrari a helyi képviselet felkeresését javasolja.