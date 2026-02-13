Leparkoltunk az orvos előtt, és ahogy kiszálltunk az autóból, a kisfiam azonnal kereste a járművek közé összetolt, már jéggé fagyott első hókupacot. A tíz év körüli tökmagokhoz hasonlóan az egyik kedvenc elfoglaltsága volt ezek taposása az elmúlt hetek zimankójában. Szerencsére bírta a bakancsa és a szülei idegrendszere is, bár mindkettő többesélyesnek tűnt a mögöttünk álló hetekben. Gyorsan helyretettem és összeszedtem őt, időpontra érkeztünk a Visegrádi utca túloldalára.

Nagyjából negyven perccel később végeztünk a dokinál. Lépünk az autóhoz, már fúrja a gyerekem a lábát az első koszos hórakásba, de mielőtt leállítottam volna, meglepve Mikulás-csomagot fedeztem fel a kocsink szélvédőjén. Gyorsan beültünk és miután a maximumra kapcsoltam a fűtést, azonnal felbontottam a XIII. kerületben hagyományosan piros színű zacskót. Nézem a benne lévő papíron az időpontot, 18 óra 22 perc. Nézem a telefonom, az elindított mobilparkolást visszaigazoló sms időpontja 18 óra 26 perc.

Van, aki még nem ismeri ezt a szabályt?

Az orvoshoz való bejelentkezés után a rendelőben indított mobilparkolásunk 5 percen belüli a pótdijazáshoz képest, így rendben van. Nem, nem gondolom, hogy lesben állt az ellenőr, és amikor mi hátra hagytuk az autót, előugrott a kocsi orra előtti parkban épített hóember mögül, hogy aljasul megbüntesse a dokihoz igyekvő apát és fiát. Ez most pont így alakult. Olyanra is bőven volt és lesz is példa, hogy miközben az adott utcában parkolós automatát keres a szerencsétlen autós, a bóklászása közben az ellenőr csomaggal díszíti fel a járművét.

A fizetésnél és a pótdíjazásnál sokszor egymást percekkel előző vagy éppen követő eseményekről beszélünk, a problémák minimailzálása érdekében pedig már másfél évtizeddel ezelőtt gondoltak erre a fővárosi jogalkotók.

A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete című jogszabály X. fejezete szól a parkolás ellenőrzéséről és szankcionálásáról. Ebben pedig az szerepel, hogy

“(3) A gépjármű üzemben tartója mentesül a külön jogszabályban meghatározott egyórai várakozási díj és pótdíj megfizetése alól, ha

a) a várakozási díjat e rendelet szabályai szerint megfizette, de az ellenőrzés időpontja és a várakozási díj felszámítása kezdő időpontja (érvényességi idő kezdete) között nem telt el

aa) parkolójeggyel történő díjfizetés esetén 10 percnél,

ab) mobiltelefonos parkolásidíj-fizetés esetén 5 percnél

hosszabb idő…”

Nem mondanám, hogy mindez jóindulat, inkább normálisan az élethez igazított szabályozás. Mindannyian tucatnyi lehetséges esetet tudnánk sorolni rá, hogy milyen helyzetekben igazságos az 5 és a 10 perc engedmény. Szerintem hálásak a budapesti belvárosban naponta harminchétszer percekre leparkoló futárcégek sofőrei is.

Igen, valóban vissza is lehet élni a jogszabály adta lehetőséggel: a pótdíj kiszabása után 5 percen belül indított mobilparkolással vagy 10 percen belül vásárolt parkolójeggyel elkerülhető a büntetés megfizetése akkor is, ha ennél jóval hosszabb ideje foglal helyet fizetés nélkül a járművezető.

Én tisztességesen fizettem a parkolásért, de végül a pótdíjat is át kellett utalnom.

Mit találtam a csomagban?

A sárga csekk mellett egy friss és ropogós fizetési felszólítást a várakozási díj és a pótdíj megfizetésére ezzel a szigorú kezdéssel: „Ön az alábbiakban részletezett ok miatt megszegte a közúti közlekedésről szóló…” itt jön a közlekedési törvény és a fővárosi rendelet megnevezése. Lejjebb a pótdíj azonosítója, a rendszám, pontos időpont, helyszín, az ellenőr száma, majd a „fizetendő várakozási díj és pótdíj összege: 15 naptári napon belül 9900 forint, 15 naptári nap után 24 600 forint.” QR-kód és számlaszám jön, ki, hogy szeretne fizetni.

Nyilvánvalóan sehogy, gondoltam. A papír alsó felében szerencsére leírták a fent idézett jogszabály adta lehetőséget. Öt percen belül voltunk, megnyugodtunk, este belefért még egy közepes hógolyózás otthon.

Miért fizettem mégis pótdíjat?

A felszólítás ajánlásai szerint személyesen vagy emailben lehet igazolni a meglévő parkolást, én azért biztosra akartam menni és felhívtam az ügyfélszolgálatot. Őszintén megmondom, a reklamáló autósok által felcseszett ember hangjára számítottam, de a hölgy kedvesen és türelmesen közölte, írjak levelet, elbírálják és nem lesz gond.

Leírtam a történteket és küldtem egy képernyőfotót a mobilparkolás elindítását igazoló sms-ről. Természetesen magánszemélyként. Ez az automatikus válaszlevél érkezett a XIII. kerületi Közszolgáltató Nonprofit Zrt.-től.

Két mondatot sem éreztem szimpatikusnak:

– „külön értesítést a parkolási esemény lezárásáról nem küldünk”, ez még akkor sem tetszik, ha ott van a levélben, hogy ha külön kérem, akkor 30 napon belül tájékoztatnak,

– „beadványának nincs halasztó hatálya, kérjük, hogy fokozottan ügyeljen a befizetési határidők betartására”.

Magyarán nem tudom, hogy 15 napon belül elfogadták-e a képernyőfotómat, közben meg persze fizessem be a pótdíjat, hiszen van egy élő büntetésem. Ami nem tudom, hogy valójában élő-e egyáltalán, hiszen fizettem a parkolásért, ahogy kell.

Természetesen bíztam a 15 napon belüli jószerencsében, de ahogy pörgött a naptár, volt még egy hívásom és egy újabb levelem a parkolós cég felé. Pár nappal a pótdíjösszeg 24 600 forintra ugrása előtt az ügyfélszolgálatos hölgy közölte, hogy sajnos nincs még bírálat az ügyemben, úgyhogy jótanácsként azt javasolja, fizessem be a 9900 forintot. Aztán ha elfogadják a törlési kérelmemet, majd visszautalják. Irónia nélkül írtam a jótanács kifejezést, tényleg azt éreztem a hangjából, hogy segíteni szeretne, még akkor is, ha nekem ez nem tetszett.

Egyszerűen nem tudtam mást tenni, befizettem a 9900 forintos pótdíjat a parkolásom utáni 14-ik napon. Sokunkban ott a bizonytalanság és a félelem a súlyosabb szintre ugró büntetéstől. Rá három napra érkezett meg az ügyfélszolgálati vezető által aláírt levél az elektronikus postaládába 16.48-kor:

„Szeretnénk tájékoztatni, hogy a (….) forgalmi rendszámú gépjárműre érkezett beadványát elfogadtuk, a (….) azonosító számon rögzített pótdíjazási esetét lezártuk. (….) Az Ön által befizetett 9900,- Ft pótdíjösszeg visszautalásáról gondoskodunk.”

Mivel nem jött meg a pénz pár napig, elküldtem nekik a számlaszámomat, hátha emiatt húzódik a visszautalás. Egyúttal rákérdeztem: mikor utalnak? A szokásos automata válasz érkezett: “Tisztelt Ügyfelünk! Levelét megkaptuk, köszönjük jelentkezését…” stb., sokadszorra olvasom e sorokat.

Végül 23 naptári nappal a mobilparkolás után érkezett vissza a pótdíjként befizetett pénzem.

Mit mondott az önkormányzat, amikor már újságíróként kérdeztem őket?

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény szerint 30 napja van az ügyfélszolgálatnak a panaszok kivizsgálására – írták első válaszukban, amelyben a rendelkezésükre álló időtartamot firtattam. Én ugyan nem panaszkodtam, csak kértem a pótdíj eltörlését, de ez a 2023-as jogszabály tűnik a történet gyenge pontjának.

A 15 nap ugyanis nem egyenlő a 30 nappal. Az autósnak (aki ugye szabályosan parkolt és fizetett díjat, ezt azért hangsúlyozzuk) 15 napon belül kell pótdíjat fizetni, az ügyfélszolgálatnak viszont 30 napja van, hogy azt mondja, kedves autós, önnek valóban volt parkolása, mégsem kell pótdíjat fizetnie.

Jellemzően mennyi nap alatt történik meg az elbírálás? – kérdeztem következő lépésben a XIII. kerületi önkormányzatot. „Az általános ügymenet ennél az esetek többségében rövidebb, az ügyfelek átlagosan 2 héten belül választ kapnak a megkeresésükre.” Ez pontosan így történt nálam is, és szintén irónia nélkül használva a jelzőt, szimpatikusnak is nevezhetjük, hogy állításuk szerint nem töltik ki a rendelkezésükre álló 4 hetet.

Sajnos a 2 hét sem igazán megnyugtató, mert a 15 napos határidő körül mozog.

Ezután egyebek mellett azt is megkérdeztem tőlük, hogy mit javasolnak azoknak az autósoknak ilyen esetben, akik nem kapnak a bírság kiszabásától számított 15 napon belül választ arra, eltörölték-e a pótdíjukat?

Válaszuk szerint „az ügyfélszolgálat az ilyen jellegű – jellemzően telefonos – megkeresésekre a jogszabályi előírásokról tud tájékoztatást adni. A 2. pontban leírtak szerint az ügymenet jellemzően gyorsabb, de az érdeklődőknek vagy a telefonhívás megismétlését javasolják a fizetési határidő lejárata előtt, vagy a másik lehetőség az alapdíjon való rendezést, amelyet a panasz elfogadása esetén visszatérítenek.”

Így tapasztaltam magam is, végül bekerültem a 65 százalékba. Az önkormányzat szerint „a beérkező beadványok átlagosan 65 százaléka felel meg a Parkolási rendelet szerinti lezárási feltételeknek”. Adok végül én is egy tanácsot a hozzám hasonlóan járóknak: a pótdíjazás után azonnal írjanak az ügyfélszolgálatnak, bármelyik kerületben kaptak csekket, hátha ők választ kapnak a kényszerű pótdíjfizetés előtt.