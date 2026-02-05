A közel 4,4 millió magyarországi személyautó kilencvenvalahány százalékának a tulajdonosa nem fizet külön azért, hogy a saját utcájában parkolhasson. Ez a kilencvenvalahány százalék (több millió ember) most képzelje el, hogy innentől fizetnie kell 20-30-40-50… ezer forintot évente (vagy, ha két autója van a családnak, akkor akár 100-150-200… ezer forintot) azért, hogy a lakása vagy a háza előtt, vagyis a saját otthonánál állhason és parkolhasson a kocsijával.
Ez történt Budapest számos kerületében 2024-ről 2025-re. Jelentősen megemelték az önkormányzatok a helybéliek által addig megszokott ingyenes, vagy jelképesen és jellemzően 1-2-3 ezer forint/éves lakossági várakozási díjat.
A Vezess megkérdezte a belső kerületek vezetését, hogy mit tapasztaltak tavaly: hogyan változott a lakók által megvett engedélyek száma, mit mondtak nekik az autósok, és hogy mennyiben változott a parkolási helyzet? A hivatalos indoklás szerint utóbbinak a javítása volt a cél a drágítással mindenütt, ugyanis Budapest számos részén drámaian nehéz közterületen szabad parkolót találni. A helybélieknek és az oda autóval érkezőknek egyaránt.
A válaszok előtt azonban szavazzunk!
Mi a véleményed a budapesti parkolási díjakról?
Ellenőr munka közben januárban (kép: Vezess)
Közel 300 ezer forintba is kerülhet az otthon előtti parkolás
A korábban hosszú ideig jelképes összegeket rendkívül változatos rendszer és igen különböző díjak váltották fel, ezek összegét sok minden befolyásolhatja. Például a járművek környezetvédelmi besorolása (máshogy nézve: az életkora), a súlya, vagy a tulajdonos lakhelye a kerületen belül. Mi itt és most tájékoztató jelleggel felsorolunk több belvárosi kerületi díjat, akit ennél pontosabban érdekel, érdemes az érintett önkormányzatok honlapján megnézni az apróbetűs részeket. Cifra lesz a felsorolás.
II. kerület
– Személyes kiváltásnál 20 ezer forint az első autóra, online 15 ezer, a másodikra személyes ügyintézésnél 45, 65 vagy 85 ezer forint zónától függően, online pedig 40, 60 vagy 80 ezer forint.
III. kerület
– Személyesen kiváltva az első autóra 17 540 forint a díj, a második autóra, ha saját, 42 540, ám ha céges, akkor 62 540 forint. Online kiváltva az első autó 16 ezer forint, a második autó sajátként 41 ezer. Céges autót ugyanakkor online nem lehet kiváltani, be kell menni az önkormányzathoz, vagyis visszaugrunk az első mondatra, így 62 540 forint.
V. kerület
– Talán a legegyedibb parkolási rendszer a helyieknek, ugyanis az első autóra ingyenes, míg a másodikra akár 225 ezer forint is lehet az éves lakossági várakozás díj. Berakjuk ide az önkormányzat honlapjáról a közel kéttucatnyi különféle összeget tartalmazó táblázatokat.
VI. kerület
– Terézvárosban nem számolnak fel plusz pénzt az önkormányzat munkatársaival ügyet intéztető helybélieknek, itt a járművek tömege és a környezetvédelmi besorolása mentén különböznek a díjak. Első autóra 36 forint/év, ha két tonnánál nehezebb a jármű, akkor duplázódik 72 ezerre. Második autóra alapból 72 ezer forint, két tonna felett 144 ezer, és szintén 114 ezret kell fizetni az Euro 1-4 környezetvédelmi kategóriába tartozó autók gazdáinak is.
VII. kerület
– 38 200 forintot kérnek az első autó után, 74 200 forintot a második után, az elérhető kedvezményekről itt érdemes tájékozódni.
XIII. kerület
– A parkolási zónától függően 15 ezer, 22 500 vagy 30 ezer forint a fizetendő összeg az első autóra, és szintén zónafüggő a második járműnél is: 60 ezer, 90 ezer vagy 120 ezer forint évente.
Jellemzően személyenként egy autóra kérhető lakossági várakozási engedély, lakásonként viszont kettőre. Budapest belvárosában ritka az ettől eltérő rendszer (Belváros-Lipótváros). Szintén jellemző, hogy a tisztán elektromos autók engedélye után is fizetni kell.
A legmagasabb összeg: 225 ezer forint/autó/év (Kép: Vezess)
Mindenhol visszaesett a vásárlás
Minden egyes általunk megkérdezett belvárosi kerületben csökkent a helyi lakosok által megvásárolt várakozási engedélyek száma a jelentős áremelés utáni évben, vagyis tavaly – derült ki a Vezess körkérdéséből.
A járműtömeg növekedésével párhuzamosan jellemzően egyre több és több engedélyt váltottak ki a belső kerületek lakói 2025-ig, tavaly viszont megtört a lendület, és visszaesett a számuk.
|2025-ben kiadott lakossági várakozási engedélyek száma
|2024-ben kiadott lakossági várakozási engedélyek száma
|II. kerület
|10 305
|11 480
|III. kerület
|13 628
|14 712
|VI. kerület
|7781
|8921
|VII. kerület
|7953
|9497
|XIII. kerület
|26 420
|30 307
Érdekes megnézni a XIV. kerületet, amelytől szintén elkértük az adatokat. Zugló kisebb része belvárosinak tekinthető terület, ha nem is szűken, de a Hungária körúton belül található. A kerület nagyobb, külső részében azonban sok helyen még fizetős parkolás sincs.
Százalékosan nézve itt is látványos díjemelés történt 2024-ről 2025-re, azonban a legbelső kerületekhez képest mégis csak jelképesnek tekinthető a 2000 forintról 6000 forintra ugrás. Nem is volt trendforduló tavaly: 15 953 darab engedélyt vásároltak a zuglóiak, míg egy esztendővel korábban 15 315-öt.
Még jobban visszaesik idén a lakossági engedélyek száma? A legfrissebb, januári adatok
Eddig egész éves számokról beszéltünk, de több kerülettől már be tudtuk kérni a 2026 januári statisztikákat is. Mivel ezek az engedélyek az adott év január 31-től a következő esztendő január 31-ig érvényesek, az év első hónapjában kell kiváltani minden helybélinek, ha nem akar Mikulás-csomagot a szélvédőre. Természetesen az év hátralévő részében is adnak ki engedélyeket az önkormányzatok, mégis érdekesek a legfrissebb adatok.
|2026 januárjában kiadott lakossági várakozási engedélyek száma
|2025-ben kiadott lakossági várakozási engedélyek száma
|VI. kerület
|4500
|7781
|VII. kerület
|6021
|7953
|XIII. kerület
|19 692
|26 420
Pótdíj, kerékbilincs és elszállítás – a szabálytalan parkolást különféle szankciók követhetik (Kép: Vezess)
Hogyan reagáltak az autósok az önkormányzatok szerint?
Amikor e mondatok fogalmazódnak szerdán, ismeretlen számunkra a cikk elejére betett szavazás csütörtök reggeltől alakuló eredményéről, arról, hogy milyen véleménnyel vannak a budapesti és a vidéki olvasóink a jelenlegi díjakról.
Természetesen megkérdeztük a kerületeket is arról, hogy milyen reakciók jutottak el hozzájuk a várakozási díjak összegének jelentős emelése után.
„Érkezett néhány visszajelzés, hogy sokallják az emelést, de a többség elfogadta, hogy egyrészt a zsúfoltság és a környezeti károk enyhítése miatt szükség van erre a lépésre, másrészt valóban visszás, hogy eddig gyakorlatilag ingyen használták a közterületeket. A díj havi szinten 3 ezer forintnak, azaz kevesebb, mint 5 liter benzin árának felel meg – az autóval rendelkezők túlnyomó többsége belátta, hogy ez nem egy megfizethetetlen összeg” – közölte a Terézvárosi Önkormányzat.
A szomszédos Erzsébetváros vezetése szerint „a változás bejelentésekor megosztó volt a fogadtatás, ezzel azonban számoltunk. Egy ilyen mértékű díjemelés természetesen érinti az emberek mindennapjait, ezért voltak kritikus és támogató vélemények is egyaránt.”
Terjed egy újfajta parkolóhely Budapesten
Először 2021. augusztusában a VI. kerületben jelentek meg azok a közlekedési táblák, amelyek a kizárólagos lakossági parkolás lehetőségére hívják fel a figyelmet. A táblák után sorjázó helyeken este 18 óra és reggel 7 között csak a kerületi parkolási engedéllyel rendelkezők várakozhatnak autójukkal. Terézváros példáját aztán követte több belvárosi önkormányzat vezetése, a Fővárosi Közgyűlés pedig 30 százalékban maximalizálta egy adott kerületben ezek számát.
Egyes városrészekben pusztán csak a táblák kerültek ki, ezekbe az utcákba bekanyarodva különösen figyelni kell az esti parkolás előtt a máshol lakóknak. A VI. kerületben viszont vörös festéket használtak az aszfalton az autósok figyelmeztetésére. Minden egyes lakossági helyre felfújták Terézváros pajzs alakú címerét.
A VI. kerületben már 2024-ben elérték a maximális 30 százalékot, ami sok utcában megkönnyíti a helyiek esti parkolását (Kép: Terézvárosi Önkormányzat)
Fontos kérdés, hogy az árak ilyen mértékű emelése után tapasztalnak-e bármilyen változást a parkolási szokásokban az önkormányzatok. Hiszen kimondva is ez volt a cél.
„A kerületi parkolási rendelet változtatásának fő célja a közterületen parkoló gépjárművek, kifejezetten a hosszú távú autótárolás, a hosszú hetekig, hónapokig nem mozduló autók számának csökkentése volt. Ezt a célt a lakosság jól fogadta, jelentősebb mennyiségű panasz a díjakkal kapcsolatosan nem érkezett. Az első engedélyek száma 14%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva, szemléltetve, hogy az intézkedés elérte célját” – közölte a XIII. kerületi önkormányzat.
Erzsébetváros válasza szerint „egyrészt csökkent a lakossági várakozási engedélyt kiváltók száma, másrészt viszont közel 300 parkolóhely megszűnt többek között a sétálóutcák kialakítása miatt, valamint közlekedésbiztonsági okokból (trolielakadások megszüntetése). Ugyanakkor területi különbségek jól láthatók. Belső-Erzsébetvárosban például érzékelhetően csökkent a fizetős parkolást igénybe vevő járművek száma. Ez arra utal, hogy ezen a területen a forgalmi és parkolási szokások már ténylegesen változni kezdtek.”
„A legfontosabb változás, hogy egyre kevesebben váltják ki az éves parkolási engedélyt. Feltételezhetően azért, mert egyre többen kezdik belátni, hogy a belváros közepén nem feltétlenül van szükség autóra, és jobban járnak egy zöldített, élhetőbb lakóhellyel” – ezt már a VI. kerületi önkormányzat írta kérdésünkre.
Végül kíváncsiak vagyunk még egy szavazás eredményére.
Mit tapasztaltatok a cikkben említett belvárosi kerületekben 2025-ben?
Könnyebb parkolni, mint korábban.
0% ()
Nehezebb parkolni, mint korábban.
36% (5)