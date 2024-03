Százezernyi autós közlekedik a maihoz hasonló átlagos hétköznapokon Budapesten, többségük parkolóhelyet is keres magának. Minél beljebb a főváros közepéhez, annál nehezebb ügy számukra. Egyeseknek azonban volt titkos tippje: a belvárosban mintegy félezer ingyenes hely létezett évtizedek óta, aki tudott róla, napi szinten használta.

A fizetős parkolás megúszására az Andrássy út szervizútjai kínáltak lehetőséget mindkét oldalt a Hősök terétől egészen az Oktogonig (közel 2×1 kilométeren), valamint a Városligeti fasor szervizútja a Dózsa György úttól a Lövölde térig (közel 500 méteren). Ennek a számukra jó világnak a végét lengette be egy december 6-án közzétett Facebook-bejegyzésében a VI. kerület polgármestere.

„Közel 500 új parkolóhelyet vonunk be a fizetős parkolásba, hogy a terézvárosiaknak könnyebb legyen parkolóhelyet találni” – írta Soproni Tamás erről a mintegy 2,5 kilométernyi szervizútról, amelyről két fontos megjegyzés:

több diplomáciai képviselet rendelkezik kizárólag általuk használt parkolóhelyekkel a három útszakaszon, ezek megmaradtak nekik,

másrészt földrajzilag ugyan a VI. kerületben húzódnak a szervizutak, de jogilag a Fővárosi Önkormányzathoz tartoznak, azonban utóbbi belement, hogy bár fizetőssé válnak a területek minden autós számára, egy kivétel lesz: a helyieknek ingyenesek maradnak (az éves parkolási engedélyükkel).

Vagyis ami sokak számára bosszúság az általános ingyenesség elvesztésével, az nagy segítség lett a változás januári bevezetése után az autótömegbe lassan belefulladó Diplomatanegyedben élőknek. Felszabadult az otthonuk közelében rengeteg parkolóhely – de nem mind. Ha ugyanis ma végigsétálunk például az Andrássy úton, akkor jó pár olyan autót találunk, amelyeknek a szélvédői roskadoznak a december 6-án belengetett, majd január 1-től a nem fizetőknek járó Mikulás-csomagoktól. Ezek a VI. kerületben sárgák, és nyilván mindenki kitalálta: bírságcsekket tartalmaznak.

Egyes autókon hónapok óta gyűlnek és gyűlnek a befizetetlen csekkek, autónként lassan szatyrokat lehetne megtölteni velük, tulajdonosokként súlyos százezrekre rúgnak már a büntetések. Ittfelejtették ezeket a kocsikat? Meghaltak a gazdáik? Mennyi bírságot lehet egyáltalán rápakolni egy-egy olyan autóra, amelyhez láthatóan nem jár a tulajdonosa? Tényleg kisebb vagyonokat kell majd kifizetni ezeknek az autósoknak, hiszen idővel többszörösére ugranak az összegek?

Meddig lehet büntetni ugyanazt az autóst ugyanazért a parkolásért?

Felhívtuk a rossz helyen parkoló járműveket hivatalból elszállító, ún. lopóautókat működtető Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság osztályvezetőjét, de Mosdóczi Tamás szerint őket innen jellemzően akkor riasztják „fuvarért”, ha követségek parkolóhelyeit foglalja el illetéktelenül valaki. Az agyonbírságolt autók ellenben sima parkolóhelyeken állnak, és mivel helyileg a VI. kerületben vannak, az itteni parkolóőrökhöz és közteresekhez tartoznak.

Először a tapasztalataikról kérdeztük a december közepétől az itt parkoló autókra tájékoztató feliratokat kihelyező, január óta viszont már büntető kerületi önkormányzatot. Szerintük a kéthetes tájékoztató kampányuk után, a fizetős parkolás január eleji indulásától számítva is még nagyjából további két hétre volt szükség ahhoz, hogy széles körben tudatosuljon a változás.

„Ebben a két hétben – a férőhelyek arányait tekintve – több pótdíj keletkezett, mint a már korábban is díjköteles területeken” – mondta az önkormányzat a Vezessnek.

Egy-egy csekket szinte minden nap lehet itt látni autókon, a megszokásból vagy csak figyelmetlenségből alkalmilag leparkolók járműveinél érdekesebbek azok a láthatóan jó ideje nem mozduló kocsik, amelyekre már szinte nem is lehet több Mikulás-csomagot felrakni. Megkérdeztük a kerületet, hogy mi a jogszabály ezzel kapcsolatban.

„A tartósan egy helyben álló autókon valóban több pótdíjkiszabás van. A vonatkozó szabályok szerint azonos helyen álló azonos autóra naponta egy pótdíj helyezhető ki, hetente pedig annyi, amennyi a munkanapok száma azon a héten. Ha viszont a pótdíj kiszabását követően, de azonos napon és másik várakozóhelyen az autóval díjfizetés nélkül várakoznak, akkor újabb pótdíjat szabnak ki, vagyis nincs napi korlátja a pótdíj kiszabásának, ha a jármű azonos napon, de mindig más helyen várakozik fizetés nélkül” – közölte a terézvárosi önkormányzat.

És ha megtelt az autó? Ha elfújta a szél a csekket? Ne adj Isten, már nem is él a tulajdonosa?

Számos kérdés felmerül ilyen autókat látva. Ránézésre például egyes személyautók ablaktörlője alá már talán nem is nagyon lehet újabb és újabb csomagokat begyömöszölni, közben pedig él a valós, vagy téves infó: a parkolóőr nem érhet a kocsihoz. Ha ez igaz, nem is emelgetheti fel az ablaktörlőt, hogy még több és még több bírságcsekkes zacskót préseljen egymásra.

„Az 1988. évi I. törvény 15/C.§ (2) bekezdése alapján a pótdíj kiszabásáról szóló értesítést nem csak az ablaktörlő alatt, hanem a jármű egyéb, jól látható részén is el lehet helyezni” – kezdi válaszát felvetésünkre a polgármesteri hivatal. Csakhogy láttunk és fotóztunk már földre esett csomagot is (lásd az alábbi képet), amely ugyan lehet, hogy „jól látható” helyen volt korábban, most a földön hever. Márpedig január óta többször volt erős, akár viharos szél Budapesten, például ennek a cikknek a kedd délutáni írásakor is. Így könnyen eltűnik. És ha eltűnik? Ha mondjuk holnap megérkezik a tulajdonos az autójához, leszedi a csomagokat, egyesével befizeti őket, akkor is újabb, súlyos bírságra számíthat, hiszen egy eltűnt, amiről ő nem is tud. Vagyis befizetni sem tudja. Leesett, elfújta a szél, ennyi.

Az önkormányzat szerint, aki nagyszámú pótdíjat fizet, „az a tapasztalataink szerint előzetesen egyeztet a fizetendő összegről, hiszen ekkora az első megállapítások díjai jelentősen megemelkednek, amiről minden kihelyezett tájékoztatásban olvashat. Az egyeztetés során tehát kiderülhet minden olyan részlet, ami a fizetendő pótdíjakra vonatkozik.”

Mennyi itt a bírság? Összesen 16 darab csomagot számoltunk össze a ránézésre legtöbbször megbüntetett autón. Az alábbi táblázat szerint ez akár lehet 16-szor 18 500 forint is. A büntetési tételek az óradíjból számítódnak, ami itt 450 forint/60 perc (és maximum 180 perc az időkorlát). Óradíj személyautónál (forint) Pótdíj (forint) 15 napon túli pótdíj (forint) 450 6750 18 450 Márpedig a 16-szor 18 500 az 296 000 forint.

Mivel számos különféle, akár súlyos egyéni vagy családi oka lehet annak, hogy egyesek (magyarok és külföldiek) nem tudtak, tudnak arrébb állni, megkérdeztük, hogy létezik-e bármilyen jogi lehetőség a 10-15 stb. bírságösszeg eltörlésére?

Csak egyetlen, most kitalált ok: meghalt tavaly a tulajdonos, az örököse sok hónappal később a hagyaték részeként kapja meg az autót, vele a rengeteg bírságot, amelyek mondjuk az egykori tulajdonos halála után keletkeztek.

„A megállapított pótdíjak esetében ez nem lehetséges. A pótdíj-követeléseket polgári eljárás során, vagy az említett példa esetében hagyatéki eljárás során is érvényesíteni kell, mindaddig, amíg a követelés érvényesítéséből várható bevétel és a beszedésével járó költségek között nem alakul ki aránytalanság a bevétel kárára, vagy az más okból behajthatatlanná nem válik.”

A tanulság mindebből csupán annyi, hogy Budapesten még véletlenül se hagyja senki hosszabb ideig egy helyben, ellenőrizetlenül az autóját. Pláne a belvárosban, ahol ilyen-olyan események vagy delegációk miatt útszakaszokat szoktak lezárni (és ilyenkor elszállíttatni onnan a parkoló autókat), nem ritka, hogy filmforgatás miatt szedik össze és szállítják el a kocsikat, de még az is előfordulhat, hogy évtizedekig ingyenes helyek válnak fizetőssé egyik hónapról a másikra.

Néhányaknak ez most forint százezrekben fog fájni, az itt élő, autóval rendelkező és a lakóhelyük közelében parkolni szándékozók azonban joggal örülhetnek. Kaptak mintegy 500 helyet, amelyeken a sárga csomagok alatt roskadozó kocsit miatt mostanában már azt látni, hogy egyesek – vasárnap is, amikor tényleg ingyenesek a helyek – félve állnak meg itt a kocsijukkal.

Az önkormányzat szerint a fizetés bevezetése óta „kevesebben veszik igénybe parkolásra ezt a szakaszt”.