Ön mivel közlekedik a kerületben, és azon kívül? Mivel, ha elhagyja Budapestet?

Soproni Tamás: Szinte kizárólag gyalog közlekedem a kerületben, nyolc perc sétára lakom a hivataltól. Egyébiránt máshová is többnyire gyalog sétálok a környéken, Budapesten belül pedig biciklivel és BKK-va közlekedem. Ha elhagyom a várost akkor változó, van, hogy autóval. Nyilván hosszabb távra kényelmesebb.

Mi a legfontosabb közlekedési probléma az ön által vezetett Terézvárosban?

A közterületekkel van baj. Leginkább azzal, hogy az elmúlt 50-60 évben szinte csak arra figyeltünk, miként és hová tudjuk letenni az utcán a szép kis fémdobozainkat. Alapvetően nem is úttesten van a probléma, hanem a járdán, mert ott sokszor nem fér el az ember.

Budapest tömegközlekedésével kifejezetten elégedett vagyok, sok helyen jártam Nyugat-Európában, nagyon kevés nagyvárosban működik olyan jó kötöttpályás közlekedés, mint Budapesten. Mindenhová el lehet jutni a városon belül BKK-val.

A VI. kerület az egyik legkisebb Budapesten, bő két négyzetkilométer, de a város közepén fekszik, és több komoly átmenőforgalmat bonyolító út érinti. Alapból mennyi autó van bejelentve Terézvárosban, és ezzel szemben mennyi mozog itt egy átlagos napon?

A lakosok által kért parkolási engedélyek száma 7-8 ezer évente, van benne némi mozgás. Az átmenőforgalomra nincs adatunk, de a Nagykörúton, a Bajcsy-Zsilinszky úton, vagy az Andrássy úton nyilván sokkal nagyobb, mint a szűkebb egyirányú utcákban. Habár ezeket gyakran menekülő utaknak használják a nagyobb utakról letérők.

“Valaki fekvőrendőrt említett, félreértés, nem lesz ilyen”

Pár napja jelentős sajtóvisszhangot keltő bejelentést tett: 30-as sebességkorlátozást vezetnek be a kerület összes utcájában, amelyben nem közlekedik BKK jármű. Vagyis a legtöbb utcában. Miért?

Sosem rejtettem véka alá, hogy egy sétálhatóbb, élhetőbb belvárost szeretnék teremteni. Meglepően sok panasz kapunk a zajterhelésre számos olyan utcából, ahol most be fogjuk vezetni a sebességkorlátozást. Egyesek most az 50-es táblát sem tartják be sok ilyen utcában, inkább nyomják neki, hogy elérjék a következő zöldet. Szinyei, Bajza, Szondi, Aradi utca, sorolhatnám. Az itt élők tudnak erről mesélni.

Fontos cél a zajterhelés csökkentése mellett a légszennyezettség mérséklése is, hiszen ha megnézzük az autógyártók maguk által kiadott fogyasztási számait, azt látjuk, hogy a legkisebb károsanyag-kibocsátás folyamatos 30-as haladásnál van, 50-nél a gyakori lassítás-gyorsítás miatt már jóval több üzemanyagot égetnek el. Azt szeretnénk elérni, hogy egészségesebb legyen a városrészünk.

Biztonsági okokat is említett, Graz példáját, ahol csökkent a balesetben megsérültek száma. Van olyan baleseti statisztikája 2021-re, amit aztán össze lehet majd vetni mondjuk a 2023-as, a korlátozások bevezetése utáni számokkal?

A rendőrkapitányság beszámolója szerint kerületünk meglehetősen biztonságos hely, vannak persze kisebb-nagyobb balesetek. Most fogok lekérni friss baleseti statisztikákat éppen azért, hogy lássuk majd, mennyit javítunk ezeken.

Tiltakoztak az osztrákok, ma szeretik Grazban lassan harminc éve hatályos a Soproni Tamás által tervezett sebességkorlátozás, ott a főutakon 50, a mellékutcákban 30 kilométer/órás a sebességhatár – írja a G7 cikke. A közvéleményből eleinte ellenállást váltottak ki a szigorítások, a próbaidőszak – amit részben a közfelháborodás csillapítása végett indítványozott Graz akkori alpolgármestere – tapasztalatai azonban alaposan átformálták a lakosság vélekedését. A kétéves teszt lezárulta után a többség már a változások megtartása mellé állt. A G7 összeállítása szerint komoly eredményeket hozott a korlátozás a közlekedésbiztonságban: kezdetben a súlyos kimenetelű balesetek 25 százalékos visszaesése volt mérhető, a karambolok, gázolások 80 százaléka pedig a város úthálózatának azon 20 százalékán történt, ahol a gépkocsiknak az 50-es korlátozást kellett betartaniuk. Összességében 12 százalékkal csökkent a balesetek száma.

Fizikai korlátozást ígért a sebességhatárt bejelentő Facebook-posztjában. Sokféle létezik, mivel akarják lelassítani az autósokat?

Valaki fekvőrendőrt említett, félreértés, nem lesz ilyen, nem szeretnénk. Alapvetően három különböző módszert fogunk használni. Az első, hogy a 30-as korlátozás alá eső – legnagyobbrészt egyirányú -utcák elején megemeljük az egész kereszteződés szintjét, felemeljük pont a járdával azonos magasságra, ráadásul már az pár méterre belenyúlóan az utcákba, aminek több előnye is van. A babakocsis szülők és az idős, nehezebben sétáló lakóknak nem kell fel és le lépegetni, amikor átmennek az út egyik oldaláról a másikra. A gyalogosoknak tehát kényelmesebb lesz. Az autósok pedig a jobbkéz-szabály miatt eleve lassítanak a kereszteződéshez érve, a szintemelkedés ezt a lassítást még inkább “kikényszeríti”, ráadásul már azelőtt, hogy beesnének a kereszteződésbe, ezzel jobban védve vannak az imént említett gyalogosok is, és az autósok számára is kisebb kockázata van a koccanásnak, hiszen óvatosabban érnek be oda, ahol más jármű jöhet más irányból. Ezek a kereszteződések nem csak megemelkednek, hanem a színük is piros lesz, másmilyen, mint az aszfalté.

A másik fizikai eszköz a sávszűkítés, például a Szinyei utcai tervünkben van ilyen. Picit beszűkül a sáv, kényelmesen elfér a gépkocsi, de mégis lassítani fog a saját érdekében. A harmadik módszer a sáv elhúzása, kis ív kerül bele, ilyen látható már a Király utcában. Nincs rá panasz. Ez a három, modern, bevett és 21. századi eszköz Nyugat-Európában is.

Mikor kezdődnek az átalakítások, mikor fejezik be a 30-as korlátozások bevezetését?

A munkák várhatóan idén ősszel kezdődnek, reméljük, mihamarabb végéhez érhet ezt követően a folyamat.

Sebességet traffipaxszal lehet mérni és pontosan ellenőrizni. Lesz traffizás ezekben az utcákban? Ha igen, mobil vagy fix készüléket terveznek?

Álmom volt, hogy az Andrássyra helyezzünk Védát, persze a világörökség miatt szebbet és kisebbet, mint a sztrádákon. Sok panaszt kapok az Andrássyn és a Podmaniczkyn lakóktól, de még a Bajcsyról is. A szélesebb utakon még jobban belelépnek egyesek a gázba.

Már beszéltünk a kapitánnyal erről, bár eddig is voltak ezekben az utcákban időszakos mérések. Sajnos egyesek olykor motorversenyeket is tartanak az Andrássyn, ami felháborító. Amíg meg nem szokják az emberek a szűk utcákban a 30-as korlátozást, mindenképpen lesz sebességmérés, bár én azt gondolom, nem a traffi akadályoz, hanem az, hogy az ember a saját járművére vigyázva lassít majd egy-egy ilyen kiemelt kereszteződés előtt. A XIII. kerületben sok ilyen csomópont működik már, nincs rájuk panasz.

A 30-as korlátozás jótékony hatásaira Graz példája lett felhozva. Létezik fővárosi tanulmány is, végeztek bármilyen felmérést a VI. kerületi lakosok körében arról, hogy mekkora a támogatottsága? Az osztrákok tiltakoztak ellene.

Fura lesz, amit mondok, de valójában rengeteg élő példa létezik ma is Magyarországon a 30-as övezetekre. Budapesten számos lakótelep belső része ilyen lakó-pihenő övezet, ahol legfeljebb 30-cal szabad közlekedni. Valamiért a budapesti Belváros még nem az, pedig hát elég sűrűn laknak itt az emberek. És jóval szűkebb a terület. A lakóövezetekben lakók nem panaszkodnak rá.

A helyi lakosság visszajelzése nálunk is abszolút pozitív arról, hogy csökkenteni fogjuk az utcáikban az járműforgalom haladási sebességét. Sok autós egyébként betartja a szabályokat, nekik nem lesz ezzel problémájuk. Az viszont tűrhetetlen, hogy egyes kerületi iskolák előtt ma 50-nél is gyorsabban hajtanak egyesek, például a Szinyei, az Erkel vagy épp a Bajza előtt. Én szívesebben engedem ki a suliból a gyerekeket, ha az épület előtt 30-cal gurulnak az autók 60 helyett. Nem gondolom, hogy ebből konfliktus lenne.

“A rendészetünk kerékbilinccsel jutalmazza az illetékteleneket”

A megválasztása 2019 őszi kezdete óta számos szokatlan változást indított a közlekedés egyéb területein, például a parkolásban. Hamarosan nem lesz olyan utca, ahol ne variáltak volna valamivel. Mennyi autós parkolóhely volt a ciklusa elején, és mennyi van most?

Volt, ahol felszabadítottunk helyeket, volt, ahol visszaadtunk az autósoknak. Kihelyeztünk jó pár Mobi-pontot, ezeknél például törekedtünk rá, hogy ne is parkolóhelyeket vegyünk el az autósoktól, hanem például sarkoknál legyenek, ahol egyébként sem lehetett eddig parkolni. Ez biztonságosabb is, mert beláthatóbb hely.

A helyi autósokat segítő újdonság, hogy egyre több és több helyen kizárólag ők parkolhatnak egy adott idősávban, máshol élők már nem, akár a szomszédos kerületben lakók – ami szomszédos utcát is jelenthet – sem. Mennyi ilyen helyet jelöltek ki eddig?

Könnyebbséget jelent a lakóknak, hogy este 18 órától reggel 7-ig csak az ő autóik parkolhatnak ezeken. Eddig 405 ilyen helyet adtunk át a lakóknak Belső-Terézvárosban, most ősszel kijelöljük ezeket külső-Terézvárosban is.

Összesen mennyi ilyen parkoló lesz, és mikor fejezik be ezek kijelölését?

Ezer feletti parkolóhelyről beszélünk, ha ránéz erre a térképre, elég intenzív a kék szín jelenléte. Ott mindenhol ilyen parkoló lesz, a kerület összes parkolóhelyének közel a harmada. Az ősz elején azonnal kezdjük a kijelöléseket Külső-Terézvárosban is, és a télig be is fejezzük. Nagyon látványos lesz.

A táblázás könnyű, de mi azt szeretnénk, hogy ennél látványosabb legyen a megkülönböztetésük a többi helytől, ezért festeni is fogunk. A KRESZ szerint fehérrel kell jelölni a parkolóhelyek széleit, na de a közepébe bármit festhetünk. És fogunk is, piros színnel a terézvárosi címert akarjuk majd, hogy egyértelmű legyen mindenki számára:Ide a helyi lakosok állhatnak az autóikkal.

Elsőre betaláltak a legelső ilyen speciális helyek kijelölésével?

Folyamatosan vizsgáljuk ezeket, gyűjtjük a tapasztalatokat, és volt már, amit áthelyeztünk.

Hogyan ellenőrzik, hogy este más ne álljon oda éjszaka?

A rendészetünk kerékbilinccsel jutalmazza az illetékteleneket.

Puszi és pá A VI. kerületi közlekedést érintő újítások egyike a Puszi és Pá Parkolóhely-program nevet viseli. Lényege, hogy a terézvárosi bölcsődék, óvodák és iskolák bejáratánál 2-3 parkolóhelyet kijelölnek nagyon rövidtávú ingyenes parkolásra azoknak, akik ezekbe az intézményekbe hozzák, vagy onnan viszik el a gyerekeiket. Ezeken a helyeken hosszabb ideig nem lehet parkolni.

A Fővárosi Közgyűlés nyári döntése értelmében kevesebb parkolási zóna lesz Budapesten, viszont kitolódik a fizetési kötelezettség időhatára este 20 vagy akár 22 óráig. Ebből plusz bevételük lesz önöknek is, amivel kapcsolatban érdekes ígéretet tett: magánkézben lévő parkolóházakban és mélygarázsokban intéz majd kedvezményes parkolást a helyi lakosoknak.

Már száz feletti helyi autósnak szereztünk helyet, jellemzően és körülbelül a piaci ár felét kell csak kifizetni nekik ezekért a helyekért. A többit a kerület állja.

Milyen mélygarázsokban és parkolóházakban?

Szerencsére elég sok céggel meg tudtunk állapodni. Ezek ugye magáncégek tulajdonában állnak, egyenként megkerestük őket. Szerte vannak ilyenek a kerületben a Westendtől a Dessewffy utcáig, még a Hard Rock Hotelben is tudtunk helyeket bérelni. Egy most épülő új szállodával is van már megállapodásunk, oda is beparkolhatnak majd a helyi autósok.

Szállodák alatt parkolhatnak a terézvárosi autósok?

Igen. Nekik kötelező megépíteni, viszont nem biztos, hogy minden helyet ki tudnak használni. Mi viszont örömmel használjuk ezeket. Van, amikor kell az autó, jogos igénye az embereknek az autó. Csakhogy én azt mondom, eközben szabadítsuk fel az utcákat valamennyire az autóktól.

Konkrétan milyen havi díjat kell fizetni a lakosoknak ezekért a helyekért?

Változó, a Westendben például 15 ezer forint egy hónap, nagycsaládosoknak csak 10 ezer. A Kertész utcában már 25 ezer. Ezeket az összegeket egészítjük ki, így a magáncégek is érdekeltek benne, és adnak helyet a lakosaink autóinak. Egyébként 40-50-60 ezer forintos havidíjért nem vesznek ki helyeket a terézvárosiak maguknak. 15-30 ezerért már igen.

Hely Havi díj első autóra Havi díj nagycsaládosoknak és nyugdíjasoknak Havi díj második autóra Westend Parkolóház

(Váci út 1-3.) 15 000 Ft 10 000 Ft 17 500 Ft Central Passage

(Paulay Ede u. 4.) 25 000 Ft 20 000 Ft 40 000 Ft Care Park Székely

(Székely M. u. 3.) 25 000 Ft 20 000 Ft 40 000 Ft Care Park Kertész

(Kertész u. 28.) 20 000 Ft 15 000 Ft 30 000 Ft

Innentől ők ingyen parkolhatnak az utcán, és kedvezményesen a föld alatt?

Nem. Egy dolgot várunk el a kerület által pénzzel támogatott parkolóházas bérletekért cserében, hogy ők adják vissza a felszíni parkolási engedélyüket. Azzal, hogy ők bemennek a mélygarázsba, az autójuk után felszabadulnak a helyek az utcán. Ez nagyon jól működik.

Mi alapján választják ki a jelentkező autósok közül, hogy kinek adnak támogatott bérletet?

Még szerencsére minden jelentkezőnek jutott hely, és van is még szabad, támogatott helyünk. Vannak olyan jelentkezők ugyanakkor, akiket érdekel, de a saját utcájukban éppen pont nincs mélygarázs. Igyekszünk minél több helyen lehetőséget teremteni.

Mennyi a parkolásból származó bevétele a kerületnek?

2021 nagyon rossz év lett, hiszen sokáig ingyenes volt a parkolás. 2019-ben még másfél milliárd felett volt a bevételünk, 2020-ban már csak bő 900 millió forint. Nagyon jól gazdálkodik a kerületünk ezzel a pénzzel, az V. kerület után talán nekünk volt a legtöbb bevételünk az elmúlt években, ezt forgatjuk vissza a közlekedés fejlesztésébe. Saját cégünk intézi, nincs kiszervezve, szörnyülködve olvasom, hogy máshol hogyan működnek kiszervezett cégek. Komoly, tiszta bevételünk van ebből.

Diplomatanegyednek hívják a kerület külső, Hősök terénél lévő részét, ezekben az utcákban rengeteg utcai parkolóhelyet kizárólag az itt működő nagykövetségek és konzulátusok használhatják. Sokakat meglepő, bátor ígérete volt, hogy ezek egy részét elveszi a külföldi diplomaták kék rendszámos autóitól, és visszaadaja a magyaroknak. Plusz kormányzati parkolók is vannak. Mennyi helyet szerzett meg eddig?

Eddig 24 parkolóhelyet vettünk vissza. Amikor új állami intézmény vagy nagykövetség költözik a kerületbe, ők is bejelentik az igényüket, de ezekből próbálunk lefaragni. A viszonosságra vonatkozó megállapodások értelmében meg kell adnunk a diplomáciai testületek homlokzata előtt a kizárólagosságot, de törekszünk rá, hogy ezek az intézmények kevesebbel is beérjék. Egyezkedünk velük. Látjuk például, hogy az esti óráktől közülük egyesek nem használják minden helyüket. Próbálunk ezek közül a lakóknak szerezni mondjuk este hattól. Ahogy a mi hivatalunk parkolói is használhatók itt az épületünk mellett hétvégente bárki számára.

Mennyire kemény alkudozók a diplomaták?

A homlokzatuk előtt a jogszabály szerint az övék a hely, de ahol láttunk némi pluszt, azt visszaszereztük. Például az Aradi utcában az orosz nagykövetségtől tudtunk visszavenni helyeket. Van itt fluktuáció is, megszűnt például a NAV-nak és a Nemzeti Nyomozóirodának egy-egy irodája a kerületben, ezeknél visszaadtuk a helyeket az autósoknak.

“Tizenikszmilliós összeget fizetnek nekünk a rolleres cégek”

Szerte a kerületben kerékpártárolók és Mobi-pontok születtek autós parkolóhelyeken. Mennyi bringatárolót alakítottak ki?

Tavaly áprilisában 52 új kerékpártámaszt helyeztünk ki, azóta pedig 89 mobilitási pontot Külső-Terézvárosban, és 39-et a belsőben.

Folytatják?

Szerintem ez már eddig is látványos változás, persze, figyeljük az igényeket. Telepítünk majd az Izabella utcába az ELTE PTK-hoz is. Nem tudom, van-e különösebb oka, de a kerítéshez rögzített biciklik számából ítélve a pszichológus hallgatók kifejezetten szeretnek bringázni, ezért kérte a dékán a biciklitámaszok kihelyezését.

Mekkora probléma önöknél a széthagyott roller?

A bringás helyeken ezeket az e-rollereket is el lehet helyezni, amiket főleg turisták használnak, és sajnos sokszor szétdobálják őket.

Hogyan lehet ezt megelőzni?

Megállapodtunk a rolleres cégekkel, hogy csak a Mobi-pontokon lehet elhelyezni őket, különben bírság szabható ki rájuk. A Mobi-pontokon van elég hely nekik, és ha több az ilyen hely, akkor többen használják, és nem dobálják szét. Nem mindenki bunkó buliturista.

Egyeztettek a rollerek elhelyezéséről a tulajdonos cégekkel?

Igen, és fizetni is fognak nekünk ezekért a területekért. Mégiscsak pénzt keresnek abból, hogy a közterületet használják. Évi tizenikszmilliós összeget fizetnek nekünk a rolleres cégek, bevétele lesz ebből a kerületnek.

Akad még valami közlekedéssel kapcsolatos terve, amiről nem beszéltünk?

Gondolkodunk egy applikációban, ami az autósoknak megmutatná, hogy a parkolóhelyek közül melyik szabad éppen. De ez nagy befektetés lenne, mert az összes hely alá szenzorokat kellene szerelni. Ahol látnák a telefonjukon, hogy sok a zöld, oda kanyarodhatnának az autójukkal, csökkenne a zsúfolt részeken a helykeresős autókázás. Elsőként legalább a belső részét a kerületnek szeretnénk okos város irányába fejleszteni.

Lát vagy remél követőket más kerületekben, akár vidéki városokban ezekkel a különféle parkolási, közlekedési újítással kapcsolatban?

Az elsődleges felelősségem, hogy az itt élőknek jobb legyen, de én nagyon bízom benne, hogy megjelennek máshol is. A szomszédos kerületek vezetőivel rendszeresen beszélünk ilyen ügyekről, fideszes és ellenzéki vezetőkkel egyaránt normális az együttműködés városfejlesztési kérdésekben. Egyébként mi is lesünk el jó külföldi példákat. Beszéltünk Grazról, a kizárólagos lakossági várakozási helyeket többek között Prágában láttam, eszméltem, basszus, nálunk miért nincs?

De még messze nem vagyunk annyira radikálisak, mint Barcelona vagy Párizs. Aztán majd meglátjuk mi lesz a jövőben…