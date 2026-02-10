Baltával estek neki a listaáraknak a márkák hazai központjai, mindenfelé hullanak a lenyesett milliók: ettől még nem lesz olcsó az új autó, de régen láttunk olyan igyekezetet a magánszemélyek és a cégek megrendeléseiért, mint 2026 elején.

Hogy sok a vásárló (és emiatt a nagy tolakodás), vagy éppen kevés (és rájuk vadásznak), az lehet nézőpont kérdése is a forgalomba helyezési adatok alapján, amelyek ugye a korábban megrendelt járművek átadásait számszerűsítik. 8287 darab új személyautót vittek haza a vásárlók a kereskedésekből januárban, ami kevesebb a tavalyi adatnál (-839 darab, -9,19 százalék), viszont több a két évvel ezelőttimél (+238 darab, +2,96 százalék). Ami biztos, komoly piaci szereplők indítottak milliós kedvezményekkel akciókat, ezen a héten is lesz nagy bejelentés az egyik top 10-es márkától.

Begyűjtöttük és sorra vesszük a legnagyobb márkák árengedményeit, majd olyan kedvezményes modelleket és árakat mutatunk, amelyek az importőri akcióknál is vonzóbb lehetőségek.

Minden általunk megkeresett importőrtől ugyanúgy és ugyanazt kértük: mi a kedvezményes listaár most és mennyi forint volt előtte? A márkák marketing-stratégiájának a megszokott része azonban, hogy nem mindenki így kommunikál a nyilvánosságban.

Volt, akitől komplett prezentációt kaptunk az összes modellről és az engedményekről, míg mástól csak annyit, hogy náluk aztán szuper árak vannak, pont. Ráadásul a listaárak több helyen csak papíron léteznek, majdhogynem ijesztgetésképpen, vagy megfordítva: nézd csak, mi ennyiért is adhatnánk. Fontos még, hogy az akciókat akár egyik napról a másikra visszavonhatják, emiatt az alábbiak tájékoztató jellegű adatok. Akinek szimpatikus valami, nézzen körül a márkák honlapján, de a legjobb, ha egyszerre több kereskedőtől konkrét és névre szóló ajánlatokat kér a számára szimpatikus felszereltségre.

Mindezek tudatában mégis elmondható, hogy összességében rengeteg színes-szagos akció fut az ország márkakereskedéseiben.

Volkswagen és Skoda

A múlt évben és idén januárban is a negyedik legtöbb új személyautót forgalomba helyező Volkswagen árengedményei tucatnyi modell rengeteg különféle változatát érintik. Ezek közül a legfontosabbak:

– Polo: 650 ezer forint a kedvezmény, így 5,98 milliós az alapár,

– Taigo: 1 millió forintos kedvezmény,

– T-Cross: 1 millió forint, így 7,99 milliótól vásárolható meg.

– Golf és Golf Variant: egyaránt 1,4 millió forint, 8,99 milliós alapár,

– Tiguan: 2 millió forint, 12,59 milliótól rendelhető,

– Tayron: 2,1 millió forint, 16,03 milliós alapár,

– Passat: 2,8 millió forint, 18,83 milliós alapár,

– Tiguan PHEV: 3,2 millió forint, 12,59 milliós alapár,

– Tayron PHEV: 3,5 millió forint, 18,82 milliótól rendelhető,

– Passat PHEV: 3,6 millió forint

A márka kifejezését használva újra pozícionálja villanyautós flottáját a Volkswagen, az összes ID. modell árát megvágva akarnak előrébb lépni az elektromosok értékesítési listáin. Amint megírtuk, itt nem volt sikersztori 2025, az uniós vásárlási támogatás teljes keretét sem használták fel a hazai vevőjelöltek, immár kétszer meghosszabbították a pályázatok végső beadásának a határidejét.

A VW nagyon ráfekszik erre, olyannyira, hogy egyes modelleknél nem csak a kedvezményes ár, de a 2026-os listaár is lejjebb ment. Például az ID.7-nél az akciós 21,1 százalékkal, a kedvezményes 18,8 százalékkal.

– ID.3: 600 ezertől 3,6 millió forintig tartanak a kedvezmények, 11,99 milliótól elérhető,

– ID.4 Pro: 2,3 millió forintos árengedmény, a Start változat alapára 12,99 millió,

– ID.5: 3,33 milliótól 3,63-ig, 13,99 milliótól rendelhető,

– ID.7: 4,7-5,1 milliós kedvezmények, 17,69 milliós alapár.

A márkatárs Skoda hazai képviselete sokkal szűkszavúbb volt megkeresésünkre: „A leginkább érdeklődésre számot tartó modell és ár az Octavia Joy, 9,79 millió forinttól.”

Toyota

Idén januárban sem maradt el a szokásos csörte a Toyota és a Suzuki között arról, hogy ki adott el több új autót az előző évben. A megoldás: személyautóból a Suzuki, személyautóból és kisteherautóból együtt pedig a Toyota, amely az egyik húzómodelljénél jelentett be hétszámjegyű kedvezményt.

– Aygo X Classic: 750 ezer forint kedvezmény, 6,17 milliós alapár

– Corolla HB és TS: 1 millió forint az – ő kifejezésüket használva – „készpénz kedvezmény”, így 11,26 millió forinttól és 11,49 milliótól érhetők el

– Corolla Sedan: 2,6 millió forint, 9,85 milliótól elérhető

– CH-R: 1,2-1,5 millió, 11,49 milliós alapár

– Bz4X: 1 millió forint, viszont, ha központi támogatással veszi valaki, akkor csak 500 ezer forint, 17,8 milliótól elérhető

Suzuki

„Az árak tavaly június óta nem változtak, minden esetben a kedvezményes (MySuzuki hűségár) az elérhető legkedvezőbb ár (erre a Suzuki márkakereskedő adhat egyedi kedvezményt)” – közölte a Magyar Suzuki Zrt. szerkesztőségünkkel.

– Swift: 1 milliós kedvezmény, 6,45 millióról indul

– Vitara: 700 ezer forinttól 1,7 millióig tart a kedvezmény, így 8,162 millitól elérhető

– S-Cross: 1,3 milliótól 1,7 millióig, 8,62 milliós alapár

– e-Vitara: 1,3 millió forint, így 12,89 milliótól rendelhető

Ezen felül a Swift, a Vitara és az S-Cross esetén megy tovább a 250 ezer forintos beszámítási akciójuk, valamint minden GLX felszereltségű Vitarára és S-Crossra 200 ezres kedvezmény van, ahogy az AllGripekre is.

Ford

Az elektromosok közé szélesebb kínálattal csak sokaktól később belépő Ford villanyautós árai a kezdeti hátrány ledolgozását célozzák. 2025-ben már egészen más szintű értékesítési számokat mutattak, amire most úgy erősítenek rá, hogy tavalyi kedvezményes árakból is faragtak 300-900 ezer forintot. Az alábbiakban már ezekkel együtt soroljuk a kedvezményeket.

– Puma: 2,64 milliós kedvezmény a listaárból, 7,89 millió forinttól elérhető

– Focus: 1,4 millió forint, 9,87 milliós kedvezményes alapár

– Kuga: 3,62 millió forint, 9,99 milliótól rendelhető

– Puma Gen-E: 3,59 millió forint, 11,09 milliós alapár

– Explorer: 3,76 milliós kedvezmény, 12,29 milliótól elérhető

– Capri: ennél az elektromosnál is hasonló a kedvezmény, 3,46 millió forint, 13,59 millió forinttól rendelhető

Renault és Dacia

Itt is repkednek a 2-3-4 millió forint körüli kedvezmények a listaárakból, ugyanakkor egyes modelleken belül is vannak eltérések például aszerint, hogy milyen hibridről beszélünk.

– Arkana: „a készleten lévő autókra a full hibrid verziók esetében akár 2,25 millió forint kedvezmény elérhető, illetve ezen felül további 300 ezer forint kedvezmény vagy 4,9%-os finanszírozás vagy 7 év/150.000 kilométer garancia” – közölte az importőr, 11,25 milliós a kedvezményes alapár

– Austral: 2,55 és 2.85 millió forint kedvezmény, előbbi a mild hibridekre, utóbbi a full hibridekre, plusz itt is, és több alábbi modellnél is él a 300 ezer forint vagy finanszírozás vagy garancia – előbb említett extra kedvezmény, 11,09 milliótól rendelhető

– Rafale: 3,7 milliós kedvezmény, illetve a választható plusz kedvezmények egyike, 16,29 milliós alapár

– Captur: a készleten lévő autókra 900 ezer forint kedvezmény, plusz a választható extra kedvezmények egyike, 8,39 milliós alapár

– Symbioz: a készleten lévő autókra 900 ezer forint kedvezmény, illetve ezen felül további – itt – 200 ezer forint kedvezmény vagy 4,9%-os finanszírozás vagy 7 év/150.000 kilométer garancia, 9,49 milliós alapár

A legfontosabb mondat így hangzik február 10-én a Dacia leendő vásárlói számára. „Az egyes modellekre vonatkozó kedvezmények részletezése a jelenlegi állapotot tükrözi, ám fontos kiemelni, hogy a Dacia Bigster és Duster modellekre az alább felsoroltakon túl rendkívüli ügyfélelőnyt biztosítunk február 16-tól, melynek részleteit hamarosan nyilvánosságra hozzuk” – közölte az importőr, vagyis pár napon belül új akciójuk lesz.

Addig ezek az összegek élnek:

– Duster: LPG verzió esetében 700 ezer forint kedvezmény, minden egyéb verziónál 400 ezer, 7,69 milliós alapár

– Bigster: 800 ezer forint kedvezmény minden változatra, valamint ezen felül 4,9 %-os finanszírozás vagy plusz 200 ezer forint kedvezmény egyike választható, a kezdő listaár 9,99 millió

– Sandero: 150 ezer forint kedvezmény, 5,85 forinttól elérhető

– Jogger: a korábbi modelléves hibrid modellekre 1 millió forint a kedvezmény, 7,49 milliótól rendelhető

Kia

A dél-koreai márka szinte minden modelljének az áraiból enged a központ, de náluk jellemzőbbek a hatszámjegyű összegek, mint a milliósak. Akad persze utóbbi is.

– Picanto: 400 ezer forint kedvezmény, így az alapár 7,79 millió forint

– Ceed: 300 ezer forint, 8,44 millióról rendelhető

– Niro Hybrid: 900 ezer forint kedvezmény, 11,49 milliótól elvihető

– Sportage: 759 ezer forint az Essence modellekre, 7,99 milliós alapár

– Sorento: 1,5 milliós kedvezmény a 193 CRDI modellekre, így 17,14 milliótól rendelhető

BMW, Mercedes és Audi

Ebben a sorrendben követték egymást tavaly is a magyarországi forgalomba helyezéseknél, a köztük meglévő számokat nézve meglepő lenne bármilyen helycsere idén.

A BMW kezdőáras BEV kampányt futtat az iX1, iX2, i4, i5 és iX modellekre. Hozzájuk küldött kérdéseinkre három, elektromos modellekre vonatkozó központi kedvezményt soroltak fel „limitált ajánlat”-ként, azonos összeggel

– iX1: 3,5 millió forintos kedvezmény, 15,89 millió forinttól elvihető

– iX2: 3,5 millió forintos kedvezmény, így az alapár 20,74 millió forint

– i4: 3,5 millió forintos kedvezmény, 23,17 millió forinttól rendelhető

A Mercedes-Benz importőrétől az éppen futó akcióikkal kapcsolatban azt a választ kaptuk, hogy „a márka kommunikációjában szinte soha, vagy nagyon ritkán dolgozunk akciókkal. Finanszírozási területen egy olyan ajánlatunk van, ami mindenképp fontos: a 140 éves évfordulót megünneplendő egy – a jelenlegi kamatkörnyezetben egészen egyedülálló – 1,40%-os fix kamatozású, nyílt végű lízinget ajánlunk most, amely a legtöbb modellre (pl. új és teljesen elektromos GLC, Kecskeméten gyártott GLB) érvényes.” Ennek részleteit itt lehet elolvasni.

Szintén konkrét kedvezményeket és volt listaárakat kértünk az Auditól is, itt az importőr ezeket az összegeket nevezte meg futó akcióként. „A3 Core 9,9 millió forint, Q7 Icon 29.9 millió forint, e-tron GT Dynamic 39.9 millió forint.

Létezik ezeknél alacsonyabb ár

Idáig a központi akciókat soroltuk, amiket az importőr kötelező feladatként kioszt a kereskedőinek: ezt és azt ilyen kedvezményes és listaárral kell kiírni. Minimum.

Csakhogy találni az ország különböző szalonjaiban beragadt járműveket, amelyeket vagy a nyakára kapott az adott kereskedő, vagy ritka a színe, felszereltsége stb. Vagyis amit nem annyira tud eladni. De az is lehet, hogy jól értékesíthető modellek áraiból farag a budapesti központ által előírtnál is méretesebbet.

„Ha akarja, a saját profitjából még engedhet” – közölte az egyik importőr.

Így a cikkben említett modellek közül tényleg csak ízelítőként elérhető a cikk írásának időpontjában például:

– Volkswagen Passat 6,5 millió forintos kedvezménnyel

– Ford Kuga 5 milliós kedvezménnyel

– BMW i4, nullkilométeresen 7 milliós kedvezménnyel, plusz a vásárlási támogatás milliói, vagyis itt már nyolcszámjegyű a megspórolt összeg.

Na és hol vannak a kínai márkák?

Ebben a cikkünkben konkrét összehasonlításokkal együtt írtunk az akciós áraikról, és hogy mennyire olcsóbbak (vagy nem olcsóbbak), mint a más nemzetiségű riválisaik.