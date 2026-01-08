11 002 darab új elektromos személyautó állt forgalomba 2025-ben, ami 2440-nel több az egy évvel korábbi adatnál. A 28,5 százalékos emelkedés nem mutatna rosszul, de a magyar villanyautó-értékesítés továbbra is jelentősen elmarad az európai átlagtól.

A járművenként több millió forintos vásárlási támogatás ellenére az elektromosok csak a 8,5 százalékát tették ki az összes (129 440 darab) forgalomba helyezett új személyautónak tavaly. Ez nem, hogy a 10 százalékot sem éri el, még a felét sem az európai piacok 18-20 százalékos átlagának (pontos arány pár héten belül várható). 2025-ben november végig 16,9 százalék volt ez az adat az EU teljes piacát tekintve, az Európai Autógyártók szövetségének adatai szerint.

Magyarországon múlt novemberben meghosszabbították idén tavaszig a támogatást, ugyanis egyszerűen nem fogyott el a keretösszeg, nem volt elég villanyautó-vásárló. A Datahouse által a Vezess kérésére összeállított 2025-ös toplisták közlése után elmondjuk, mit jósolnak a márkaigazgatók idénre: roham várható a piac az ingyenmilliós pénzcsap február végére ígért elzárása előtt, vagy így, ebben a formában továbbra is marad a látványos lemaradás a kontinens átlagától?

Mindezek előtt egy kérdés, amire tippet kérünk.

Vajon mennyi különféle tisztán elektromos modellből állt forgalomba legalább egy darab újonnan idehaza 2025-ben? Úgy is kérdezhetjük: mennyire széles a kínálat manapság? 87 37% (62) 107 20% (34) 137 17% (28) 157 9% (15) 187 17% (29)

A top 10 elektromos személyautó Magyarországon

A C-SUV (2894 darab, 26,3 százalék) és D-SUV (2342 darab, 21,29 százalék) kategória együtt közel a felét kitette a teljes villanyautó-piacnak tavaly. Itt is ugyanúgy a szabadidó-autónak nevezett formát veszik a vásárlók, habár az utastér alatt cipelt akkumulátor-csomagok miatt az elektromosok hasmagassága egyáltalán nem SUV-os, viszont a nagyobb (ezért drágább) kategóriák dominálnak. Szemben az újautó-piac egészét nézve első B-SUV kategóriával.

Az összesen immár 187 modellt tartalmazó lista (vagyis ez a helyes válasz a fenti kérdésre) első három helyezettje a Tesla Model Y, a Kia EV3 és a Model 3. Az amerikai SUV nem tudott érdemben javítani 24-es számain, a dél-koreai első teljes éve igazi sikertörténet volt itthon, míg a Tesla Model 3-as értékesítése látványosan mínuszba fordult, de így is dobogós.

Modell Forgalomba helyezések száma 2025-ben (darab) Változás 2024-hez képest

(darab) 1. Tesla Model Y 1188 +25 2. Kia EV3 699 +673 3. Tesla Model 3 634 -172 4. BMW iX1 493 +382 5. BYD Atto 3 333 -236 6. BYD Sealion 7 332 nem forgalmazták 7. BYD Seal 294 -61 8. Hyundai Ioniq 5 279 +129 9. Ford Explorer EV 262 +184 10. BYD Dolphin Surf 252 nem forgalmazták

Ilyen magas számmal ennyire elöl még soha nem járt BMW a villanyautós toplistán, mint most a 2-3 extrával már 20 millió forint feletti iX1, amelynek így is hátrafelé kell figyelni. A BYD összesen négy modellel szerepel a top 10-ben, ilyesmire sem volt még példa bármely más márkától korábban.

A márkák sorrendje

Közel tíz százalékkal csökkent ugyan a Teslák magyarországi értékesítése tavaly (1834 darab), még így is piacelső lett a brand (a 8,53 százalékos mínusz hajszállal kedvezőbb szám a globálisan 9 százalékos visszaesésnek).

Nem sokon múlt a győzelem: az amerikai cég 16,67 százalékos piaci részesedését majdnem elérve volt második a BYD tavaly. Az 1771 forgalomba helyezett új elektromos személyautóval 16,1 százalékot hasítottak maguknak a tortából.

Márka Forgalomba helyezések száma 2025-ben (darab) Változás 2024-hez képest

(darab) 1. Tesla 1834 -171 2. BYD 1771 +344 3. BMW 1108 +434 4. Kia 972 +753 5. Hyundai 889 +305 6. Ford 724 +537 7. Mercedes 546 +100 8. Volkswagen 495 +160 9. Volvo 409 -404 10. Skoda 329 +173

Saját korábbi teljesítményükhöz képest a legnagyobb mértékű növekedést a Kia (+ százalék) és a Ford érte el az összesen 43 márkát tartalmazó lista első tíz helyezettje közül.

December rendre szebbé teszi az egész évet Egyáltalán nem ismeretlen és nem is törvénytelen jelenség, hogy egyes kereskedők (vagy akár márkák) decemberben a havi átlaguktól nagyobb mennyiségű személyautót állítanak forgalomba, hogy ezzel valamennyit javítsanak az adott esztendő statisztikáin. Vagy éppen, hogy nagyobb bónuszt kapjon egy-egy kereskedő. Ez természetesen nem csak az elektromos autókra igaz. Most decemberben a BYD rendszámoztatta fel a legtöbb villanyautót, összesen 303 darab állt hivatalosan forgalomba. Ez 17,1 százaléka az egész éves darabszámuknak, de amint Erhardt Péter, a márka kommunikációs vezetője elmondta a Vezessnek, náluk nem évkozmetikázásról volt szó. Erős kampányt folytattak szinte minden modelljükre, ráadásul a májusban bemutatott Dolphin Surf nyáreleji és nyári, vagyis első megrendeléshulláma az év végén teljesült. Ekkor érkeztek be az országba a konkrét járművek.

Mi várható 2026-ban?

Ezúttal különösen érdekes a kérdés, amit több márkaigazgatónak feltettünk, hiszen az egész éves vásárlási támogatás ellenére sem értük az uniós részarány felét sem tavaly, február végétől pedig jelen állás szerint már ez sem lesz. Eközben az autógyártókat az uniós kvóták és nyomukban a súlyos pénzbüntetések a minél több közvetlen károsanyag-kibocsájtás nélküli személyautó eladására kényszerítik. Az árak viszont magasak a hazai átlagkeresetekhez képest.

Papp Zoltán a Volkswagen személyautós márkaigazgatója, és Kelemen-Tűz Gabriella a Skoda első embere nem vár utolsó rohamot márciusig. Utóbbi szerint „ez a támogatás már így fog kifutni, inkább a magánszemélyek várják az állami támogatást”.

Velük ellentétben Nagy Norbert, a Kia magyarországi ügyvezető elnöke szerint az autópiac és a vállalati beszerzési döntések jellemzően erősen reagálnak a vállalati ösztönzőkre, és ha a támogatás éppen kifutóban van, az mindig indokolttá teheti az „utolsó rohamot”. Ilyenkor még sok cég utolsó pillanatos pályázatot ad be, hogy biztosítsa a támogatási összeget és ezzel spóroljon a cégautó beszerzésen. Ő valószínűnek tartja, hogy február végéig még mindig tovább nőhet a pályázati aktivitás, ahogy közeledik a határidő és a keret kimerülése.

Azt ellenben nem valószínűsíti, hogy március után megállna az elektromos autók iránti érdeklődés, „mivel a piaci és vásárlói döntéseknél már most is látszik, hogy sokan nem csak támogatás miatt vesznek elektromos autót, hanem a jövőbeni üzemeltetési költségek és fenntarthatósági célok miatt is”.