A feltételek nem változtak, vagyis a cégek járművenként legfeljebb négymillió forintot kaphatnak elektromos autók vásárlására.

Ősz elején is hozzányúltak a programhoz, akkor harmadával emelték a program keretét, így 30 helyett összesen 40 milliárd forintot osztanak szét. Amíg marad forrás, addig lehet pályázni.

Az idei már biztosan rekordév lesz a villanyautók forgalomba helyezésében Magyarországon, a bővülés jórészt ennek az egyébként 2024 februárja óta futó programnak köszönhető. A hazai elektromos járművek száma várhatóan még idén eléri a százezer darabot.

