A csapból is kínai autók hirdetései folynak manapság: youtube, plakátok, tévék és rádiók, mindenhonnan ömlenek a hangzatos ajánlatok. A piaci alapon működő – európai, japán, dél-koreai – autómárkák képviselői közben ijedten figyelik a szó szerint milliárd forintos kampánycunamit, amivel megtámogatva korábban ismeretlen cégek piacszerzésbe kezdenek a kínai politikai érdekeknek megfelelően.

Már az autós sajtó szerkesztőségeit is hívogatják a bizonytalanok: merjek venni? Megbízhatóak? „Mert olcsóbbnak hirdetik magukat” – teszik hozzá. Itt és most ezzel az autóvásárlói közhellyé emelkedett mondattal és annak a riválisok áraira gyakorolt hatással foglalkozunk. Cikkünkből kiderül, hogy 1, vannak a kínai hódítóknál olcsóbb, régi harcosok, 2, a nagy gyártók is letolják a nadrágot a kínaiak árszintjére, hogy versenyben maradjanak. Ha már nincs ennyi pénzük reklámra, ott van legalább a jól ismert és megbízható termék sokszor ugyanannyiért.

A közepes SUV-ok között ma már átlagosnak mondható 10 millió forintos büdzsé mellett néztük meg és szedtünk össze nyolc szabadidő-autót. Melyik mit nyújt ennyiért, ha a képzeletbeli vásárlójelöltünk továbbra is benzint szeretne tankolni, mint a 4,3 millió hazai személyautót működtető nagy többség. Villany és dízel tehát kizárva, az alábbiakban sima benzines és hibrid szabadidő-autók jönnek a leginkább kedvelt 4,3-4,5 méter közötti méretkategóriából.

Lassan két évtizede a Nissan Qashqai az egyik arca a kategóriának. 2025 első felében a 4-ik legtöbbet ebből adták el a ma már 200 modellnél is szélesebb kínálatból

Melyik modellt milyen motorral kapjuk meg ennyiért?

Időnként álruhába bújva vásárlójelöltnek adjuk ki magunkat, majd szemérmetlenül alkudozva lefaragjuk egy-egy népszerű kategória új autóinak a hivatalos árát. Pontosan tudjuk emiatt, hogy a hirdetésekben kiírt ár – márkától és modelltől függően, de – olykor igencsak rugalmas. Például két emaillel simán lehet egymilliót alkudni. Ez a cikk most csak a hivatalos listaárakat és a belőlük faragott akciós árakat mutatja meg kiindulási pontnak a 10 millióval a zsebükben (plusz az apró) SUV-ot keresőknek.

Még egy megjegyzés, az alábbi listában a nyolcból három márkával messze felülreprezentáltuk a kínaiakat, mert ők a kihívók. A valóságban nagyon távol vannak a magyar újautó-piac ekkora szeletétől, sőt: 2025 első félévében a forgalomba állt új személyautóknak mindösszesen a 3,8 százaléka volt újonnan érkező kínai márka.

DACIA DUSTER MILD HYBRID 130 (Teszt itt olvasható)

Listaár: 8,75 millió forint

Kedvezményes ár: 7,99

Hajtás: 1.2, mild hibrid, 130 lóerő

Méret: 4,34 méter x 1,81 méter x 1,65 méter

CHERY TIGGO 7 (Cikk itt olvasható)

Listaár: 11,49 millió forint

Kedvezményes ár: “használtautó beszámítási támogatás 1 000 000 forint értékben vagy 5 év díjmentes karbantartás” (itt van apróbetűs rész)

Hajtás: 1.6 benzinmotor, 147 lóerő

Méret: 4,51 méter x 1,86 méter x 1,69 méter

HYUNDAI TUCSON 1.6 T-GDI (Teszt itt olvasható)

Listaár: 12,49 millió forint

Kedvezményes ár: 9.9 millió forint

Hajtás: 1.6, benzinmotor, 150 lóerő

Méret: 4,51 méter x 1,86 méter x 1,65 méter

KGM KORANDO 1,5 TURBO GDI (Teszt itt olvasható)

Listaár: 9,29 millió forint

Promóciós ár: 7,99 millió forint

Hajtás: 1.5, benzinmotor, 163 lóerő

Méret: 4,45 méter x 1,87 méter x 1,62 méter

MG ZS HYBRID+ (Cikk itt olvasható.)

Listaár: 10,39 millió forint

Kedvezményes ár: 9,79 millió forint

Hajtás: 1.5, full hibrid, 186 lóerő

Méret: 4,43 méter x 1,81 méter x 1,63 méter

NISSAN QASHQAI 1.3 DIG-T (Teszt itt olvasható.)

Listaár: 12,49 millió forint

Kedvezményes ár: 9,99 millió forint

Hajtás: 1.3, mild hibrid, 140 lóerő

Méret: 4,42 méter x 1,84 méter x 1,62 méter

OMODA 5 (Teszt itt olvasható.)

Listaár: 11,49 millió forint

Bevezető ár: 9,99 millió forint

Hajtás: 1.6, benzinmotor, 145 lóerő

Méret: 4,4 méter x 1,83 méter x 1,58 méter

SUZUKI SX4 S-CROSS HIBRID GL 2WD (Teszt itt olvasható.)

Listaár: 9,92 millió forint

MySuzuki ár: 8,62 millió forint

Hajtás: 1.4, mild hibrid, 129 lóerő

Méret: 4,3 méter x 1,78 méter x 1,58 méter

Melyik modell mennyire felszerelt ezek közül

Két varázsmondattal próbálják csábítani a kínai kihívók a leendő ügyfeleiket. Egy, hogy olcsóbbak. Kettő, ha nem is vagyunk olcsóbbak, ugyanannyiért többet adunk. Nyilvánvalóan ahány autó, annyiféle az a 20-30-40 darabos külső-belső felszereltségi lista, amit az autók mellé biggyesztenek, sokszor attól függ a lista hossza, ki mennyi evidenciát vesz bele (elektromos ablakemelők elöl – mindegyikben ez van). Azt viszont sokan elhallgatják, hogy mi nincs, csak egy példa: az Omoda 5 itt említett Comfort változatában nincs első ködlámpa, csak a drágább, „Prémium” felszereltségben.

A könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért kiválasztottunk nyolc darab, egykor még feláras extraként árult tételt, amit ma már szeret az autójában tudni egy 10 millióért új SUV-ot vásárló ügyfél. Megnéztük mind a hat modellnél, hogy bennük vannak-e ennyiért, vagy nincsenek?

CHERY TIGGO 7

Benne van: tolatókamera, hátsó elektromos ablakemelő, navigáció, alufelni, automata váltó

Nincs benne: bőr üléskárpit, ülésfűtés elöl, metálfényezés

DACIA DUSTER:

Benne van: tolatókamera, hátsó elektromos ablakemelő, navigáció

Nincs benne: automata váltó, alufelni, ülésfűtés, bőr üléskárpit, metálfényezés

HYUNDAI TUCSON 1.6 T-GDI

Benne van: tolatókamera, hátsó elektromos ablakemelő, ülésfűtés elöl, navigáció, alufelni

Nincs benne: automata váltó, bőr üléskárpit, metálfényezés

KGM KORANDO 1,5 TURBO GDI

Benne van: tolatókamera, hátsó elektromos ablakemelő, ülésfűtés elöl, navigáció, alufelni

Nincs benne: automata váltó, bőr üléskárpit, metálfényezés

MG ZS HYBRID+

Benne van: tolatókamera, hátsó elektromos ablakemelő, navigáció

Nincs benne: alufelni, automata váltó, ülésfűtés elöl, bőr üléskárpit, metálfényezés

NISSAN QASHQAI 1.3 DIG-T

Benne van: tolatókamera, hátsó elektromos ablakemelő, ülésfűtés elöl, navigáció, alufelni, metálfényezés

Nincs benne: automata váltó, bőr üléskárpit

OMODA 5 COMFORT

Benne van: tolatókamera, hátsó elektromos ablakemelő, navigáció, alufelni, műbőr üléskárpit, ülésfűtés elöl

Nincs benne: automata váltó, metálfényezés

SUZUKI SX4 S-CROSS HIBRID GL 2WD

Benne van: tolatókamera, hátsó elektromos ablakemelő, navigáció

Nincs benne: automata váltó, alufelni, ülésfűtés, bőr üléskárpit, metálfényezés

Hol van a vezető kínai márka? Hajszállal előzte meg az értékesítéseket mutató listán a BYD az MG-t 2025 első felében idehaza (1,32 százalékos piaci részesedés vs. 1,26 százalékos a Datahouse szerint). Sikerét nem a most vizsgált C-SUV kategóriának köszönheti, Magyarországon nem lehet tőlük 10 millió forintért rendelni sem benzines, sem hibrid szabadidőautó ebben a méretben. A C-SUV-ok között az Atto 3-at kínálják elektromos hajtással bruttó 15,99 millió forintos listaáron. Az eggyel kisebb kategóriába tartozó Dolphin bruttó 12,39 millióról indul, az eggyel nagyobb – szintén elektromos – D-SUV modelljük, a Seal U bruttó 18,29 millió forintos listaárról indul.

Melyik modellre mennyi a garancia?

Nem feltétlenül ugyanazt tartalmazza, és sok esetben leginkább a vevők megnyugtatására szolgál a reklámokban a minél nagyobb szám. Kétségkívül nem ugyanazzal az érzéssel ad ki 10 millió forintot az ember egy „3 éves garancia” vagy egy „6 éves garancia” feliratot viselő autóra.

Az sem mindegy ugyanakkor, hogy mennyi ideig áll és várakozik a márkaszervizben garanciás javításra a jármű, mert éppen nincs kéznél a szükséges alkatrész. Márpedig úgy hallani, egyes kínai márkáknak ez gondot okoz.

CHERY TIGGO 7: – 7 év vagy 150 ezer kilométer

DACIA DUSTER: – “3 év korlátlan vagy 5 év 100 ezer kilométer”

HYUNDAI TUCSON 1.6 T-GDI – 5 év kilométer-korlátozás nélkül

KGM KORANDO 1,5 TURBO GDI – 5 év kilométer-korlátozás nélkül

MG ZS Hybrid+ – 7 év vagy 150 ezer kilométer

NISSAN QASHQAI 1.3 DIG-T ACENTA – 3 év vagy 100 ezer kilométer (egyes kereskedőknél +2 év)

OMODA 5 COMFORT – 7 év vagy 150 ezer kilométer

SUZUKI SX4 S-CROSS HIBRID GL 2WD – 3+7 év (utóbbi egyes elemekre)

Az európai majd a japán márkák után a dél-koreai cégek hasítottak szeletet az európai tortából. A Hyundai testvérmárkája (Kia) többek között az elsőként bevezetett 7 éves garanciával

Végül egy forintban milliós tétel, amivel sokan nem foglalkoznak

Pedig tényleg forintmilliós tétel lehet az egyes autók maradványértékei közti különbség, nagyon nem mindegy, hogy a most 10 millió forintért megvásárolt új személyautót mondjuk négy évesen 6 millióért lehet majd eladni, vagy 4 millióért. Vagy éppen nem kell majd senkinek 3,5 millióért sem, mert akkor már nem létezik az adott márka. Ahogy az alkatrészellátása sem.

A 4-5 éve újonnan Teslát vásároltak autóinak a mai ára beszédes ez ügyben (meg lehet nézni a cégeket, amelyek befürödtek velük), pedig rájuk a legkevésbé sem vetett keresztet az Egyesült Államok, mint a kínai márkákra a saját tervgazdaságuk. Az ázsiai diktatúrában nyílt harc folyik a pár éve még 400 körüli, ma már 100-nál kevesebb ilyen-olyan autógyártó között, hogy melyik legyen az a 4-5-6 nemzeti bajnok, amelyek majd Európában is léteznek, létezhetnek mondjuk 2030-ban.

Vagyis a ma itt új autókat kínálók egy része a jelenlegi prognózisok alapján megszűnik. A most eladott autóik viszont maradnak a tulajdonosaiknál.