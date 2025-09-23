Egészen eltérő belső felszereltséggel érkezhet egy-egy Hyundai Tucson, a sima szövetbelsőtől a bőrt is használó, hangulatvilágítással kiegészített darabokig. Esetünkben tisztán fekete szövettel találkozunk az üléseken, míg az ajtókat és a többi felületet jobb minőségű műanyagok dominálják.

A színösszeállítás ugyan egyhangú, a beltér azonban eléggé változatos, az ajtó mintázatával összesimuló műszerfal pedig minden esetben jól mutat. A gyakran bevetett, látványjavítónak vélt, de megosztó zongoralakkot szerencsére nem sokat használták a Hyundainál.

Az ülések tömése egy fokkal közelebb áll a keményhez, mint a puhához, de így is kellő komfortot nyújt, és az oldaltartás is megfelelő. Kifejezetten örültem annak, hogy a középső részen egyetlen rekesz vagy tároló sem emelkedett kifejezetten magasra, ugyanis több olyan autóval is találkoztam mostanában, melyben olyan magas volt a középső fal, hogy az a vezetést is megnehezítette.

29 fotó

Visszafogott a háromküllős kormány, a Hyundai-logó hiányában bármelyik autóban el tudnánk képzelni – és szívesen is látnánk. Gombjait jól pozicionálták, örömünkre nem próbálkozott a Hyundai simogatós, érintős megoldásokkal. Remek húzás volt viszont a programozható gomb, melyhez funkciók széles skálája közül lehet válogatni. Okos megoldás az is például, hogy a vezetőtámogató rendszer sebességfigyelmeztető hangjelzése elnémítható a hangerő görgőjének hosszú benyomásával.

Csalóka műszeregységgel találja szembe magát a belépő szintű Tucson sofőrje. Első ránézésre egy teljesen digitális megoldást képzelne a kormány mögé a sofőr, de valójában a kilométeróra és a fordulatszámmérő fixek, és a háttérvilágítás változásából olvashatóak le a pontos értékek. A kettő között 4 colos kijelző található, mely néhány további adat megjelenítésére alkalmas. A Tucson kapható még 12,3 colos átmérőjű digitális műszeregységgel is.

A műszerfal közepére szerelt érintőkijelző 12,3 colos, menürendszere átlátható, felbontása szuper. Alapáron jár a tíz évre szóló gyári térképfrissítés, de ha ez nem lenne, a vezeték nélküli telefontükrözés is kisegíthetné az embert. A klímakezelés külön felületet kapott, alapáron manuális légkondi jár, viszont kapunk fűthető első üléseket is.

Bőséges a helykínálat, nagyon nagy embereknek egyszerre kellene ahhoz a Tucsonba ülni, hogy ne legyen elég fej- vagy lábterük. A második sor egyébként kifejezetten kényelmes, pihentető itt utazni, főként, hogy dönthető háttámlákat találunk itt is.

Amiatt nem kell aggódni, hogy ez a nagyobb csomagtér rovására megy, hisz 620 literrel lehet gazdálkodni, ráadásul ez VDA-szabvány szerinti érték. Ha valamiért ez mégis kevés lenne, ülésdöntéssel 1799 literre növelhető a raktér, de az ajtózsebek, a könyöklők és a kesztyűtartók is rengeteg cuccot elnyelnek. Ötletes megoldás az anyósülés előtt kialakított kis polc a műszerfalon.