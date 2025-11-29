A raliversenyzés alapja, hogy a pilóta improvizál a gyorsasági szakaszon az alapján, amit a vele egy autóban ülő csapattársa a fülére mond. Az utasításokat a navigátor az itinerből olvassa, visszamondva az információkat, amelyeket a korábbi pályabejáráson a pilóta diktált fel számára.

A pályabejáráson a gyári versenycsapatok egy speciálisan erre kialakított autóval vesznek részt, amit a „recce car” angol kifejezéssel illetnek. A „recce” a reconnaissance (felderítés) rövidítése. Ezzel az autóval a versenyzőpárosok visszafogott tempó mellett teljesítik a raliszakaszokat, és elkészítik az itinert.

A rali-világbajnokság (WRC) évadzáró futamán, a Szaúd-Arábia-ralin a Toyota versenycsapata a Vezess kérésére megmutatta az egyik felderítő autót.

Összhangban a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szabályzatával, az autó alapját sorozatgyártású modell, ez esetben a GR Yaris adja. Az is előírás, hogy az átalakítások után meg kell felelnie is közúti közlekedés szabályainak.

Mint kérdésünkre a Toyota Gazoo Racing kommunikációs vezetője, Hans De Bauw elárulta, a háromhengeres 1,6-os turbómotor (280 LE) és a hozzá kapcsolt hatfokozatú sebességváltó változatlan, de számos ponton módosítottak az aktívan állítható nyomatékelosztású összkerékhajtással felvértezett Yarison.

Megerősített futóművel, versenygumikkal, komolyabb fékekkel, extra lámpákkal, és kommunikációs eszközökkel szerelik fel. Természetesen közéjük tartoznak a távolságmérő komputerek is, amelyek kiírják a versenyzőknek a megfelelő távolságokat.

Magától értetődően a pályabejáráson is a biztonság a legfontosabb, így a bukócső, a hatpontos biztonsági övek és a versenyülések sem maradhatnak ki az autóból. Érdekesség, hogy a vezetőülést pontosan olyan magasságra építették be, ahogy a versenyautóban is. Nyilvánvalóan kiszerelték a légzsákokat, a vezető elé pedig egy versenykormány került.

Ezt könnyen meg tudják tenni, hiszen a Toyota a recce car-jait is ugyanott építi Finnországban, ahol a Rally 1-es versenyautói készülnek. Minden gyári versenyzőnek személyre szabottan gyártanak kettőt. Egy-egy ugyanis az európai versenyekre kamionnal jut el, míg a tengerentúli futamokra hajókonténerbe pakolva utaznak az autók, amelyek csak az év végén térnek vissza Európába.

Mivel a pályabejárás nem verseny, ezért a párosoknak a közlekedési szabályok értelmében lassan kell hajtaniuk, amit műholdas nyomkövetéssel ellenőriznek.

Az itinerbe a pilóta minden olyan információt lediktál, amely számára fontos, mint például a távolságok, illetve milyen messze van a következő „eseménytől”, legyen az akár kanyar, akár ugrató. Feljegyeznek minden veszélyre figyelmeztető és figyelemreméltó információt is, például azt, ha saras, jeges vagy éppen levágható a kanyar, vízátfolyás fordul elő, csúszik, szűkös az út.

Kalle Rovenperä autóját néztük meg, és bele is ülnünk, amelynek hangulata egyértelműen versenyautós. Ismerve a GR Yaris képességeit, egy kisebb versenyen eredményes is lehetne.

