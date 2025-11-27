Különlegesen sikeres a rali-világbajnokságon a Toyota, hiszen a múltban szerzett bajnoki címei (1993, 1994, 1999) után a modern WRC-érában is sorra jut a csúcsra a csapat. 2018 után, sorozatban ötször, azaz 2021, -22, -23, -24-et követően, majd 2025-ben is megszerezték a konstruktőri elsőséget.
A 14 futamos 2025-ös idény az ezen a héten zajló Szaúd-Arábia Rallyval zárul, ahol eldől, ki szerzi meg az egyéni trófeát. Három páros esélyes még a győzelemre, de a Toyota mindenképpen örülni fog, mivel mind az Elfyn Evans / Scott Martin, a Sébastien Ogier / Vincent Landais, Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen duók Yaris Rally 1-es versenyautóval szerepelnek.
A Vezess a helyszínen követi az eseményeket, így ellátogattunk a csapat főhadiszállására a szervizparkba, hogy megtudjunk néhány háttér-információt, mitől is olyan sikeres ez a csapat. A műszaki megoldások titkait nagyon őrzik, de a csapat működéséről sokat elárultak.
Galéria
A szervizpark a versenyek fontos helyszíne, ez a csapatok „mozgó műhelye”, itt zajlik minden szerelés, karbantartás, felkészítés és stratégiai munka. A nézők, családok számára a Dzsidda külső részén felállított bázis is kínál számos szórakozási lehetőséget, de kivetítőkön lehet követni a verseny eseményeit, és itt épült fel az a szinkronpálya, ahol a verseny során egymással többször is megküzdenek a résztvevők. A többi szakaszt a városközeli sivatagban jelölték ki.
Összesen nagyjából 100 fő az utazócsapat a Toyota esetében, köztük a négy versenyzőpáros. Európában alapvetően kamionokkal szállítják a csapat felszerelését, míg a többi futamra tengeri konténerekbe pakolnak. Tehát összesen két teljes szett utazik a világban a szervizparkban szükséges épületekből, bútorokból, alkatrészekből.
A versenyautókat repülővel utaztatják, de abból is több áll rendelkezésre, legalábbis a csővázra épített fülkéből. Az adott verseny végén mindig szétszedik az autókat, kikerül a motor és a váltó, amelyeket letakarítanak és ellenőriznek. Mivel egy évadban összesen két motort használhatnak, azokra is külön logisztika szerveződik.
Míg más csapatoknak nincs a versenyautóhoz egyértelműen mérhető utcai változatuk, így az M-Sport Pumák helyett Focus ST-t, a Hyundai BMW 1-eseket használ, a Toyota a Vezess által is tesztelt GR Yarisokat vet be.
Az elsők, akik egy európai helyszínre, illetve Szaúd-Arábiába is megérkeznek, a kamionsofőrök, ők kezdik felépíteni a bázist, amely nagyjából négy nap alatt készül el 10 fő munkájával. Ebben szerepel négyállásos „műhely”, illetve közösségi tér a vendégek fogadására, a csapat étkezéseihez, konyha, de gumisrészleg, a mérnökök irodái, a pilóták pihenőhelye is megtalálható itt.
A futamok során szigorúan szabályozott időablakok állnak a csapatok rendelkezésére az autókkal való foglalatosságokhoz. Reggel 15 perc, napközben 40 perce és este is 45 perc az az idő, amíg elvégezhetik a karbantartásokat, javításokat a versenyautókon.
Hasonlóan zajlik az esti szerviz is, mielőtt az autó az úgynevezett parc fermébe kerül, a lezárt zónába, ahol már nem lehet az autókhoz nyúlni.
A szabályoknak megfelelően a Toyotánál is négy alapszerelő és egy vezető szerelő nyúlhat az autókhoz az említett időszakokban. Ezeket a szerelőket narancssárga karszalaggal jelölik meg az ellenőrök számára.
Természetesen számos mérnök is dolgozik a csapatban, ők többek között letöltik az autó fedélzeti rendszereiből a szenzorok által gyűjtött adatokat, és ezek is segítik a verseny közbeni stratégia alakítását.
Utóbbihoz nemcsak a saját videóikat veszik alapul, hanem az úgynevezett jégkémek információit is, akik a mezőny elvonulása után ellenőrzik a pályát, és ha történt kritikus változás, azt jelentik.
Jelzik az új jeges, latyakos, havas, vizes vagy sáros részeket, jelzik a friss kátyúkat, köveket, beszakadt utakat, és minden olyan változást, ami a pályabejárás után keletkezett.
A szabályok szerint nem lehet aktív WRC-pilóta jégkém, rendszerint korábbi navigátorok vagy alacsonyabb kategóriás versenyzők látják el ezt a feladatot. Csak egy előre jóváhagyott autóval mehetnek, nem használhatnak telemetriát, drónt, videófelvételt, csak hangalapú jegyzetmódosítást adhatnak át.
Egy ilyen csapat működtetésénél mindenféle helyzetre fel kell készülni, így a Toyotánál van egészségügyi, kommunikációs személyzet, és három szakács is. Mint a Vezess kérdésére elárulták, nem utaztatnak magukkal élelmiszert, mindig az adott országban szerzik be az alapanyagokat és igyekeznek a helyszínnek megfelelő ételt főzni. Így például Szaúd-Arábiában rizs és csirke az egyik fő étel.
Bár a versenyek a 300 kilométernyi, 20-25 gyorsasági szakaszon dőlnek el, ahol a versenyzők, az autók és a csapatok nemcsak egymással, hanem az extrém éghajlati viszonyokkal és a kihívást jelentő útviszonyokkal is megküzdenek, az óra elleni sikeren túl azonban a csapat összehangolt működése is kell a végső sikerhez.