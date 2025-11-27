Különlegesen sikeres a rali-világbajnokságon a Toyota, hiszen a múltban szerzett bajnoki címei (1993, 1994, 1999) után a modern WRC-érában is sorra jut a csúcsra a csapat. 2018 után, sorozatban ötször, azaz 2021, -22, -23, -24-et követően, majd 2025-ben is megszerezték a konstruktőri elsőséget.

A 14 futamos 2025-ös idény az ezen a héten zajló Szaúd-Arábia Rallyval zárul, ahol eldől, ki szerzi meg az egyéni trófeát. Három páros esélyes még a győzelemre, de a Toyota mindenképpen örülni fog, mivel mind az Elfyn Evans / Scott Martin, a Sébastien Ogier / Vincent Landais, Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen duók Yaris Rally 1-es versenyautóval szerepelnek.

A Vezess a helyszínen követi az eseményeket, így ellátogattunk a csapat főhadiszállására a szervizparkba, hogy megtudjunk néhány háttér-információt, mitől is olyan sikeres ez a csapat. A műszaki megoldások titkait nagyon őrzik, de a csapat működéséről sokat elárultak.

A szervizpark a versenyek fontos helyszíne, ez a csapatok „mozgó műhelye”, itt zajlik minden szerelés, karbantartás, felkészítés és stratégiai munka. A nézők, családok számára a Dzsidda külső részén felállított bázis is kínál számos szórakozási lehetőséget, de kivetítőkön lehet követni a verseny eseményeit, és itt épült fel az a szinkronpálya, ahol a verseny során egymással többször is megküzdenek a résztvevők. A többi szakaszt a városközeli sivatagban jelölték ki.

Összesen nagyjából 100 fő az utazócsapat a Toyota esetében, köztük a négy versenyzőpáros. Európában alapvetően kamionokkal szállítják a csapat felszerelését, míg a többi futamra tengeri konténerekbe pakolnak. Tehát összesen két teljes szett utazik a világban a szervizparkban szükséges épületekből, bútorokból, alkatrészekből.

Van persze kivétel, ugyanis itt Szaúd-Arábiában a helyi versenyszervező biztosított mindhárom nagy csapat (Toyota, Hyundai, M-Sport Ford) számára azonos szerviz- és kiszolgálósátrakat.

A versenyautókat repülővel utaztatják, de abból is több áll rendelkezésre, legalábbis a csővázra épített fülkéből. Az adott verseny végén mindig szétszedik az autókat, kikerül a motor és a váltó, amelyeket letakarítanak és ellenőriznek. Mivel egy évadban összesen két motort használhatnak, azokra is külön logisztika szerveződik.

A szaúdi versenyre például Japánból érkezett a motor és a váltó, de az autó a finnországi főhadiszállásról utazott a Vörös-tenger partján lévő Dzsiddába, a verseny helyszínére. 13 kamionba, illetve 9 tengeri konténerbe fér bele a csapat felszerelése, amelyekben többek között a csapat felderítőautói is utaznak, ezeket a bukócsővel, versenyüléssel ellátott, megerősített utcai autókat használják a versenyzők a pályabejáráson, ahol megismerik, felmérik a szakaszokat, elkészítik az itinert.

Míg más csapatoknak nincs a versenyautóhoz egyértelműen mérhető utcai változatuk, így az M-Sport Pumák helyett Focus ST-t, a Hyundai BMW 1-eseket használ, a Toyota a Vezess által is tesztelt GR Yarisokat vet be.

Az elsők, akik egy európai helyszínre, illetve Szaúd-Arábiába is megérkeznek, a kamionsofőrök, ők kezdik felépíteni a bázist, amely nagyjából négy nap alatt készül el 10 fő munkájával. Ebben szerepel négyállásos „műhely”, illetve közösségi tér a vendégek fogadására, a csapat étkezéseihez, konyha, de gumisrészleg, a mérnökök irodái, a pilóták pihenőhelye is megtalálható itt.

A futamok során szigorúan szabályozott időablakok állnak a csapatok rendelkezésére az autókkal való foglalatosságokhoz. Reggel 15 perc, napközben 40 perce és este is 45 perc az az idő, amíg elvégezhetik a karbantartásokat, javításokat a versenyautókon.

A nap eleji gyors átvizsgálás során a kerekeket, a fékeket és a folyadékszinteket ellenőrzik. Napközben már komolyabban hozzányúlnak az autókhoz, ilyenkor történik az esetleges sérülések javítása, lengéscsillapítók, fékek, karosszériaelemek cseréje, hűtők, differenciálmű, hajtás javítása, ha kell.

Hasonlóan zajlik az esti szerviz is, mielőtt az autó az úgynevezett parc fermébe kerül, a lezárt zónába, ahol már nem lehet az autókhoz nyúlni.

A szabályoknak megfelelően a Toyotánál is négy alapszerelő és egy vezető szerelő nyúlhat az autókhoz az említett időszakokban. Ezeket a szerelőket narancssárga karszalaggal jelölik meg az ellenőrök számára.

Természetesen számos mérnök is dolgozik a csapatban, ők többek között letöltik az autó fedélzeti rendszereiből a szenzorok által gyűjtött adatokat, és ezek is segítik a verseny közbeni stratégia alakítását.

Mivel a rali-világbajnokságon délelőtt és délután ugyanazokat a szakaszokat teljesítik, így a nap közbeni szervizben elemzik a délelőtt szerzett tapasztalatokat. Miután a pilóták ettek, a versenymérnökükkel a rögzített fedélzeti kamerás felvételeket vizsgálják, és ha kell, módosítanak a stratégián, beállításon vagy a navigátor által diktált itineren.

Utóbbihoz nemcsak a saját videóikat veszik alapul, hanem az úgynevezett jégkémek információit is, akik a mezőny elvonulása után ellenőrzik a pályát, és ha történt kritikus változás, azt jelentik.

Jelzik az új jeges, latyakos, havas, vizes vagy sáros részeket, jelzik a friss kátyúkat, köveket, beszakadt utakat, és minden olyan változást, ami a pályabejárás után keletkezett.

A szabályok szerint nem lehet aktív WRC-pilóta jégkém, rendszerint korábbi navigátorok vagy alacsonyabb kategóriás versenyzők látják el ezt a feladatot. Csak egy előre jóváhagyott autóval mehetnek, nem használhatnak telemetriát, drónt, videófelvételt, csak hangalapú jegyzetmódosítást adhatnak át.

Egy ilyen csapat működtetésénél mindenféle helyzetre fel kell készülni, így a Toyotánál van egészségügyi, kommunikációs személyzet, és három szakács is. Mint a Vezess kérdésére elárulták, nem utaztatnak magukkal élelmiszert, mindig az adott országban szerzik be az alapanyagokat és igyekeznek a helyszínnek megfelelő ételt főzni. Így például Szaúd-Arábiában rizs és csirke az egyik fő étel.

Ugyanakkor természetesen a pilóták a saját diétájuknak megfelelően étkeznek, így például Elfyn Evans általában ebédre lazacot fogyaszt. A vacsoránál azonban általában mindenki közösen, ugyanazt eszi.

Bár a versenyek a 300 kilométernyi, 20-25 gyorsasági szakaszon dőlnek el, ahol a versenyzők, az autók és a csapatok nemcsak egymással, hanem az extrém éghajlati viszonyokkal és a kihívást jelentő útviszonyokkal is megküzdenek, az óra elleni sikeren túl azonban a csapat összehangolt működése is kell a végső sikerhez.