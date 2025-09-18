Bár a BYD-t sokan villanyautó-gyártónak gondolják, mivel a kínai márka adja el a legtöbb elektromos modellt a világon, nemcsak ilyen járműveket készítenek. 2025 január-augusztus periódusban 1.400.853 darab elektromos hajtású személyautót értékesítettek, ami viszont kevesebb, mint fele a teljes 2,825 milliós eladásuknak. A BYD ugyanis az említett nyolc hónapban 1,424,949 darab konnektorról is tölthető hibridet (PHEV) is értékesített világszerte.

A BYD nevezéktanában DM-i-vel jelezett modellekből a minap két újabbal bővült a hazai kínálat, a szeptembere eleji világpremier után néhány nappal, itthon is bemutatkozott a Seal 6 DM-i. Magyarországon 2024-ben – az EU-ban legmagasabb arányban- hatvan százalékban szabadidő-autók fogytak, így különösen érdekes lesz figyelni, hogy a vevő hogyan viszonyulnak majd a klasszikus formákhoz, hiszen a Seal 6 szedán- és kombi karosszériával készül.

Tegyük gyorsan tisztába: a Seal 6 szedán nem váltja le a hasonló formájú Seal-t, előbbi csak konnektoros hibrid hajtáslánccal, utóbbi viszont tisztán elektromos-hajtással kapható. Kombit pedig Európában eddig nem kínált a BYD.

Elsősorban azoknak lehető jó a PHEV, akik a hétköznapi ingázások során szeretnének helyi emissziótól mentesen, adott esetben (otthoni töltés) a belső égésű modelleknél jóval olcsóbban autózni, ugyanakkor hosszú utakon nem bajlódnának az elektromos töltéssel.

A Seal 6 DM-i – a világszerte már több mint egymilliós darabszámban értékesített Seal U DM-i után – a BYD európai kínálatának második PHEV tagja. Hajtásláncuk nagyon hasonló, de azt az új modellhez igazították.

Kétéle benzin-elektromos hajtáslánc kerülhet az autókba, így kétféle akkumulátorral és kétféle rendszerteljesítménnyel választhatók. Az 1,5 literes belsőégésű motor teljesítménye 98 Le (72 kW), míg a villanymotor 145 kW-os. A kisebb akkumulátor 10,8, a nagyobb 19 kW-s, így előbbi esetében a rendszerteljesítmény 135 kW / 184 LE, utóbbinál viszont 156 kW /212 LE.

A gyengébb 8,9, az erősebb 8,5 másodperc alatt képes elérni álló helyzetből a 100 km/órát. A végsebességük azonosan 180 km/óra, amelyet saját tesztünk alapján a valóságban felülmúl az autó.

Alapvetően kétféle módban autózhatunk, amikor a villanymotor hajtja a kerekeket, illetve amikor a benzinmotor is beszáll. Hibridként is többségében elektromos történik a hajtás, a benzines pedig áramot termel az akkuba, de padlógáz esetén a hajtáslánc képes sorosból párhuzamosba váltani, amikor a benzinmotor közvetlenül is bekapcsolódik az autó mozgatásába.

K kisebb akkumulátorral 55 km az autó elméleti hatótávolsága tisztán elektromosan, míg a nagyobb akksival 105 km-t ígér a gyártó. Ha a lítiumvas-foszfát akkumulátorok és a benzintartályok is teljes töltöttek, az autók hatótávolsága bőven ezer kilométer feletti, akkumulátortól és karosszériaformától függően 1350-1455-1505 kilométer lehet.

Az alapmodellek 3,3 kW-os váltakozó áramú töltővel érkeznek, a nagyobb akkumulátor mellé ennek duplája, azaz 6,6 kW-s AC töltő jár, de fontosabb, hogy ezek egyenárammal, 26 kW-tal is tölthetőek. Képesek külső fogyasztót is tölteni az autók, maximum 3,3 kW-tal.

Egy rövid útszakaszon ki is próbáltunk egy kombi változatot. Az összességében minőségi benyomást keltő autóról kiderült, hogy ülései komfortosak, akik sportos kanyarvételt terveznének, azok viszont érzékelni fogják az oldaltámaszok visszafogottságát. Nemcsak elöl, de hátul is tágas az autó, két 180 centis felnőtt is utazhat könnyedén egymás mögött ülve.

Jó jel, hogy könnyedén hozható vele 6-ossal kezdődő fogyasztás, a hajtáslánc alapvetően csendben és észrevétlenül dolgozik, ha nagyon hajtanánk akkor jön meg a benzinmotor zúgása, amely furcsának is, hat mert hétköznapi dinamikánál alig pörög fel. Ugyanakkor autópályán viszont a tükrök környékén felerősödik a szélzaj. Ami még feltűnt, hogy a sávtartó rendszere miatt a kormányzás túlságosan erősen dolgozik és ez magára vonja a figyelmet vezetés közben. Szerencsére a korábban a világpremierhez kapcsolódóan több, mint ezer kilométert autóztunk vele, így jóval többet is tudunk mesélni róla, milyen is vezetni:

A szedán csomagtartója 491 literes, a 40:60 arányban osztott hátsó üléstámla előrebillentésével 1370 literre bővíthető. A kombi esetében 500 liter az alapvető méret, tetőig pakolva már 675 l-es a tér. Az üléstámlákat ledöntve a raktérkapacitás eléri az 1535 l-t. A csomagér padló két magasságban is elhelyezhető.

A motoros csomagtérajtó minden modellváltozatban alapfelszerelés, az autó kulcsáról távirányítással is működtethető. Ezen túlmenően érdemes megemlíteni, hogy az első ülések elektromosan állíthatók, memóriásak, fűthetők és szellőztethetők is.

Két monitor mutatja meg, hogy az egyénként visszafogott formákkal megrajzolt belsejű Seal 6 a mai kor autója. A sofőr előtt egy kisebb, 8,8 colos képernyőn láthatjuk a vezetéshez szükséges információkat, míg középen kiviteltől függően 12.8, vagy 15.6 colos érintőképernyőn kezelhetjük a fedélzeti rendszert. Mindkettő szép, éles képet mutat.

Legalább négy USB-csatlakozóról (egyik 60W-os), tölthetőek a mobil eszközök, de egyes kiviteleknél 50 W-os vezetéknélküli töltő is rendelkezésre áll.

A vezetőtámogató rendszerek között megtaláljuk a 360 fokos kamerarendszert, az intelligens adaptív sebességtartót, a holttérfigyelőt, a vezetői fáradtságérzékelőt, az aktív keresztirányú forgalomfigyelőt, a sávtartót, az első-hátsó ütközésre és az ajtónyitásra figyelmeztető rendszert.

Háromféle felszereltséggel kerül piacra az autó, szedánként a Boost néven futó, kis akksis alapmodell, listaára 14 770 000 forint, a több extrát és már a jobb technikát is kínáló Comfort Lite 17,370 millióba kerül. Kombiként, 15,17 millió, illetve 17,77 millió az említett változatok ára. Ugyanakkor mindegyik változatra millió kedvezményt kínálnak a bevezetéshez kapcsolódóan.Az általános 6 éves gyártói alapgarancia mellé 8 év akkumulátorra, és hajtásláncra érvényes jótállás jár. Vélhetően elsősorban cégek számára lehet különösen vonzó a szedán, illetve kombi karosszéria, versenyre kelve akár a KIA, Toyota, Škoda hasonló formájú modelljeivel. A modell árait és felszereltségét itt lehet böngészni: arlista_byd_seal_6_dm-i_hun_030925.

Míg most inkább a drágább autók között bővített a BYD, alig néhány hónapja az olcsóbb modellek közé is hozott újdonságot a Dolphin Surf-fel. A Vezess korábbi cikkéből kiderül, mennyibe kerül a kínai villanyautózásba beszállni: