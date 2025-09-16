A kétévente megrendezett müncheni IAA Mobility kiállítás a COVID idején kimúlt egykori Frankfurti Autószalon alaposan átalakult utóda. 2021 és 2023 után ez már a harmadik ilyen expó, és ahogy maga a mobilitási szektor, benne az autóipar óriási változásokon megy át ebben az évtizedben, ez a kiállítás is mindig más és más képet mutat.

Az idei évben a korábban mindent elözönlő mikromobilitási eszközök és villanybringák háttérbe szorultak, megint a nagy autógyártóké volt a főszerep, és bár a látnivalók legsűrűbben a müncheni vásárközpont csarnokaiban jelentek meg, a leglátványosabb installációkat a városközpontban, az élő utcákon kialakított standokon szerelték fel a gyártók.

A magyar piac számára is fontos modellpremierekről a sajtóbemutatókat követve vagy a helyszínről, esetenként az autóból tudósítva folyamatosan beszámoltunk itt a Vezessen. (Renault Clio, BYD Seal 6, Mercedes GLC, BMW iX3, stb.) Ebben a cikkben azokról a gazdaságilag (egyelőre) kevésbé meghatározó jelentőségű, de annál érdekesebb miegyebekről mutatunk be egy összefoglalót, amik különösen izgalmasnak tűntek, ahogy az IAA Mobility 2025 standjai között bóklásztunk.

Cuki buggy 3D-nyomtatott vázzal

A Pix elektromos buggyja első pillantásra nem tűnt többnek egy cuki kis nyitott koncepcióautócskánál, a svájci járműipari startup standján szintén kiállított vezető nélküli robotaxi-minibuszból pedig olyan sokat láttunk már, hogy nem is igazán tudnám megmondani, miért álltam meg mégis itt egy pillanatra. De miután megálltam, és egy odalépő hostess-szel beszélgetni kezdtem a mókás kiskocsiról, hamar rájöttem: kár lett volna nem megvizsgálni alaposabban a jópofa homokfutót!

A Pix Beastie-t nem ember tervezte, legalábbis nem a szó hagyományos értelmében. A váz strukturális terveit a megadott funkcióknak, elvárásoknak megfelelően mesterséges intelligencia alkotta meg. A komplikált alumíniumvázat ezután nem forgácsolással, hanem 3D-fémnyomtatással készítették el ipari robotok. Ilyen méretben még nem is láttam példát ennek a technológiának az alkalmazására; könnyen lehet, hogy ez a kis szörnyecske egy új autógyártási technológia pionírjaként vonul majd be a járműipar történelmébe!

A kis villanyautócska harmadik érdekessége, hogy hátsó kerekeit egy-egy kerékagyba épített motor hajtja. Ez a helytakarékos megoldás nagyon praktikusnak tűnik, számos prototípusban láthattunk már ilyet, de tényleges sorozatgyártásba mindeddig nem került. Egyrészt, mert nagyobb sebességeknél a nagy rugózatlan tömeg az utazási komfortot nagyon le tudja rontani. Másrészt pedig magát a motort is nagyon megviseli, ha közvetlenül a kerékben, tompítatlanul kapja az ütéseket, rezgéseket.

Az autóipari mérnököktől azt szoktuk hallani, hogy közúton legfeljebb kis tömegű járműveknél, maximum 80-90 km/h sebességig lehet reális a kerékagymotor használata. A Beastie ennek megfelel: a kétüléses, aluvázas test nem nehéz, végsebességét pedig 90 km/h-ban korlátozza a fejlesztő cég (elsősorban azért, mert így az európai szabályozásnak megfelelően még pont nem kell például légzsákot sem szerelni a járműbe).

A prototípus állapoton túli légitaxi-drón, Kínából

A GAC nevű kínai autóipari vállalat standjánál lévő hatmotoros, kétüléses multikopter gyanúsan késznek nézett ki. Lehet, hogy ez már nem koncepció, hanem valóban egy megvásárolható, igazi légijármű? És igen: a hostessek megerősítették, hogy ez bizony egyrészt tényleg repül, másrészt (ezt nem tudtam ellenőrizni más forrásból, de elhiszem) 26 darab már el is készült belőle; ezek Kínában röptetnek egyelőre félig-meddig próbaüzemben gazdag és/vagy fontos embereket kényelmesen, de leginkább gyorsan, egyes nagyvárosok zsúfolt felszíni úthálózata felett.

Könnyű szénszálas törzzsel, nagy sűrűségű, gyorsan tölthető akkumulátorokkal, fejlett érzékelőkkel ellátott, akadálykerülő 4. szintű autonóm rendszerrel rendelkezik.

Hosszú utakra persze nem alkalmas a teljesen autonóm, érzékelőivel még a madarakat, kis drónokat is észlelni és elkerülni képes kettős légifotel. Egy feltöltéssel 20-30 kilométer a megtehető maximális távolság, az akku ezután félórán belül újratölthető. Ez pont elég is ahhoz, hogy a GAC Govy AirCab egy nagyváros repteréről egyenesen az irodaház tetejére reppenhessen, aki nem akar beállni a dugóba és ki tudja fizetni az időtakarékosság árát. Ez pedig kb. 78 millió forint: ennyiért lehet megrendelni a légitaxit és várni a szállítást, amit a tényleges sorozatgyártás megindulása utánra, jövő év végére ígér a gyártó.

Egész estés, szélesvásznú autókijelzők mindenütt

Az IAA 2025 legtipikusabb kiállítói standja egy autó vezetőfülkéjének makettje volt, benne egy irdatlan széles, faltól falig érő kijelzővel. Nagyon-nagyon sok ilyet láttunk. Volt, ahol a kijelző mögötti számítókapacitás volt a lényeg, akadt, aki kiterjesztettvalóság-szoftvert hozott Münchenbe, de olyan fejlesztéssel is találkoztam, ahol a szélvédőn lévő fóliaréteg segítségével állítottak el holografikus hatású virtuális képet a vezető szeme előtt.

Ha nem is tudjuk még pontosan, hogy néz majd ki a VW Golf 9, az Opel Astra M vagy a következő Suzuki Swift, egy dolog nagyon valószínű: lesz benne egy óriási, A-oszloptól A-oszlopig terjedő, talán virtuális, vetített képet mutató kijelző, ami minden eddiginél hatékonyabban próbálja majd elvonni a vezető figyelmét az útról, a forgalomról, a valóságról. Igazán remek.

Egy megawattos villanyautó-töltő

A BYD a müncheni Königsplatz-ra telepített egy olyan erős autótöltőt, ami csúcsüzemben elvben képes a Paksi Atomerőmű teljesítményének 0,5 ezrelékével tolni az energiát az ennek felvételére alkalmas villanyautóba. Persze ez nem azt jelenti, hogy ha kétezer ilyen autótöltőre egyszerre csatlakoztatnánk egy BYD Tangot (amit lehet egy megawattal tölteni), Pakson akadozni kezd a maghasadás. Egy ilyen töltőpont maga is tartalmaz egy akkumulátort, amelyet az állomás folyamatosan tölt, a rendelkezésre álló, jóval kisebb hálózati teljesítménnyel. A tényleges autótöltés extrém erejű csúcsüzemének néhány percére ez a pufferakku szolgáltatja az energiát.

Nagy kérdés, hogy egyáltalán van-e, lesz-e valóban szükség, akár fogyasztói igény ilyen sebességű gyorstöltésre. Hiszen a pufferakku és a töltőpont egyéb elemeinek amortizációját be kell építeni a töltési díjba, na és persze eleve autóvásárlásnál is ki kell fizetni azt a költséget, ami a jelenleg általános 100-300 kilowattos gyorstöltésnél is gyorsabb töltés technológiája jelent. Amit pedig a kedves vevő reálisan nyerhet ezzel: kb. 300 kilométerenként 20 perc helyett 5 perc töltési-, pisi- és kávészünet az autópályán egy-egy hosszabb utazáson. Nem valószínű, hogy tömeges igényekre ad választ a BYD megawattos töltése, de erődemonstrációnak mindenképpen menő volt a stand. Illetve ha nem is általánosan a közúti közlekedésben, de a motorsportban, esetleg a légiközlekedésben talán valóban lehet igény ilyen sebességű akkutöltésre.

Egy új elektromos szedán és egy kompakt crossover Törökországból

Láthattunk már Togg-ot közlekedni Magyarországon. Erdogan elnök két éve Orbán Viktorral gurult egy ilyennel a budai várban. Most elmondhatom: talán én vagyok a második magyar, aki vezetett ilyen autót. Vagy legalábbis a harmadik, mert a totalcaros Bencével ketten iratkoztunk fel tesztvezetésre Münchenben, és ő ült először a bal egybe a rövid tesztkörön.

Ami néhány belvárosi kilométer után kiderült: a Togg T10X egy kezdő gyártótól meglepően komoly termék. (És a Togg kezdő: nincs se Fiat, se Renault, se Ford, se más, aktív törökországi járműipari szereplő a cégben.) A 4,6 méter hosszú, hátsókerék-hajtású, 220 lóerős villanyautó semmivel se tűnt rosszabbnak, mint bármelyik mostanában nálunk debütáló kínai modell. Elindult, ment, megállt, a sok képernyő mind szép, erős fénnyel világított a szélvédő alatt (na tessék, van gyártó, akinél már itt is van a jövő), a kapcsoló kapcsolt, a kormány kormányzott.

Ez tényleg egy kész, kategóriájának megfelelő autó, jó minőségérzettel, tágas utastérrel, helyenként nem kovencionális, de használható ergonómiai ötletekkel. Mint a fura formájú irányváltó kar középen, a célkereszt mintájú, feliratok nélküli kormányküllő-gombok vagy az utas előtti képernyő, amin filmet is lehet nézni, de ha a műszerfal tetején dudorodó kamera meglátja, hogy a sofőr arra pillant, eltűnik a kép.

A Togg két modellel lép piacra Németországban. (Érthető a döntés: a hárommilliós németországi török közösség a legnagyobb német etnikai kisebbség.) A 2022 októbere óta gyártásban lévő T10X mellett az idén indult szériagyártású, azonos technikára épülő T10F elektromos szedánt is forgalmazzák majd. A német árakról még nincs információnk, de ami biztos: egy friss hír szerint Törökországban 1,86 millió török lírás, kb. 15 millió forintos áron indul az 52,4 kWh-s, 210 lóerős, hátsókerék-hajtású alapmodell.

A 88,5 kWh-s akkuval az alapár 17,4 millió forintnyi török líra. A Togg T10X crossover ára a török piacon megegyezik a szedánéval. Elvileg mindkét modellből lesz kétmotoros, összkerékhajtású verzió is, de ennek áráról még nem tudunk semmit.

Előre a jövőbe: elektromos DeLorean-restomod az E.On-tól

A müncheni vásárközpontban a beléptető kapuknál egy piros DeLorean fogadta az IAA látogatóit, de nem az ikonikus rozsdamentes acél karosszéria lefóliázása volt az egyetlen szentségtörés, amit az E.On ezzel az autóval elkövetett. Ez a DMC 12 ugyanis egy elektromos restomod: a benzinmotor helyére elektromos hajtás és akkumulátor került. Végülis miért ne: ha időgépet lehet építeni egy DeLoreanból, villanyautót miért ne lehetne?

A még fellehető DeLoreanok villamosítása egyébként nem a német energiacég ötlete. Egy amerikai vállalkozás már két éve kínál átalakítást erre a típusra (is). Egy teljes átalakító műtét ára mintegy százezer dollár, 33 millió forint, de utána a 160 kW-os motorral a DMC-12 öt másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra, ami a fele az eredeti értéknek.

Tegyünk egy Segwayre karosszériát, meg két ülést, mondták furcsa osztrák emberek

Az osztrák Wolf tervezőiroda etu nevű koncepciója egyelőre csak számítógépen illetve egy műanyag makett formájában létezik. Ez utóbbi is csak egy üres héj, átlátszó, fekete „ablakokkal”, vagyis nincs is kész a kabinbelső a valóságban, de az ötlet annyira jópofa, a standon a bácsi pedig annyira komolyan gondolta ezt az egészet, hogy muszáj ezzel zárnom a müncheni egzotikum-összefoglalót. (Érdemes a fenti linkre kattintani, remek animációk mutatják meg, hogyan gurul majd egyszer ez a dolog, ha kész lesz.)

Ez a dolog tényleg egy Segway, egy két, egymás melletti keréken önegyensúlyozó jármű. Két ülés lenne benne, végsebessége pedig a 90 km/h-t is elérheti (mint a Beastie-nél, itt is a légzsákmentesség, tehát az egyszerűbb járműkategóriába való beférés volt a cél). A kerekek azért ilyen nagyok, mert így a giroszkopikus hatásnak és a tengelyvonal alá engedhető tömegközéppontnak köszönhetően kiegyensúlyozottabb a jármű. Rákérdeztem: ilyen méretű gumi egyébként jelenleg nem létezik, ha az etu-ból lenne valami, külön le kellene gyártatni hozzá a gumiabroncsokat is.

A Segwayen úgy tudunk gyorsítani-lassítani-tolatni, ha előre- vagy hátradőlünk. Az etu üléseben terpeszkedve ez elég kényelmetlen lenne, ezért a tervezők egy sínre helyezték a kabint, ezen csúszik előre vagy hátra az egész utastér, így tolva el a súlypontot. A kanyarodást, akár helyben fordulást éppen úgy az eltérő nyomatékkal hajtott agymotorok intézik, mint a Segwayen.

A Wolf végre megválaszolja azt a kérdést is, mit lehet tenni, ha gyorsan kell megállni egy ilyen kétkerekű, de két nyomon futó járművel. Az etu ilyenkor villámgyorsan kitámaszt maga elé két extra kerékkel, így nem kell pofára esni a vészfékezéshez. Zseniális az egész – nagyon drukkolunk, hogy legyen belőle valami! Sokkal jobban, mint a másfél méter széles kijelzőknek!