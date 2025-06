Valószínűleg azzal mindenki egyetért, hogy kevés veszélyesebb kétkerekű jármű létezik a városi forgalomban, mint az elektromos roller. Gyors, hangtalan, apró kerekeken gurul, amik általában nehezen bírják az úthibákat. Ami viszont még veszélyesebbé teszi a rollert, az leggyakrabban az, aki vezeti.

De valóban önpusztító dolog rollerrel közlekedni? Igaz, hogy a kisméretű kerék, gyatra fék, szerény teljesítmény miatt nem vehető komolyan, mint közlekedési eszköz? Spoiler: Nem! Hogy kiderítsük, milyen egy tisztességes roller, hogy mennek, milyen futómű van alattuk, milyen extrákkal vannak felvértezve, kipróbáltuk a Xiaomi legújabb rollereit. A belépőmodelltől egész a csúcsváltozatig.

18 fotó

Minek nevezzelek?

A Xiaomi legújabb rollereinek elnevezésekor nem sokat vacakoltak, belenyúltak a menő szavakat tartalmazó zsákba, húzkodtak belőle, majd látszólag hasraütés-szerűen aggatták rá őket a rollerekre is. Én például ha ütnének sem tudnám jósági sorrendbe rendezni az Elit, Pro, Max, megnevezéseket, amiket még egy 5-ös számmal is kiegészítettek. Szerencsére kaptam segítséget a Xiaomi szakértőktől. Tehát az Electric Scooter Elit a belépőmodell, azt követi a szimplán Electric Scooter 5-nek nevezett példány, majd jön a Pro és a Max. Világos, igaz?

Na, hajrá!

Ugyan az elmúlt 20 év alatt rengeteg egy-két, vagy éppen háromkerekű, mikromobilitási – vagy bárhogy is nevezzük – eszközzel estem keltem, vagy éppen délcegen haladtam, de a bútorgörgő méretű keréktől mindig tartottam egy kicsit. Sem fékezni, sem a fertelmes budapesti utakon haladni nem lehet ezekkel. Legalábbis így gondoltam. Pedig nem feltétlenül van ez így.

A Xiaomi modellkínálata 10 colos – 25,4 cm-es – kerekeket kapott, amelyeken fújt, belső nélküli abroncsok találhatók, amiket az Ultra változatban még defektjavítő géllel is feltöltenek. Ez már az a méret, amivel a roller még kompakt méretű marad, de már nem akad el az első úthibában. Emellett a gyártó legújabb rollersorozatának minden tagja kap valamiféle rugózást, ami szintén nélkülözhetetlen extra.

Ezen felül felszerelték őket első-hátsó világítással, az egyelőre nem kötelező, a kormány szélein villogó irányjelzővel, féklámpával, a Max változat pedig kiegészítő környezeti világítást is kapott, ami éjszaka segít könnyebben észrevenni a rollert. Mindegyik változat 120 kilogrammig terhelhető, kiviteltől függően 20-23 kilogramm a tömegük, 25 km/órás csúcssebességre képesek, és megegyeznek abban is, hogy másodpercek alatt összecsukhatók, és akár tömegközlekedési eszközre is fel lehet velük szállni.

A rollerek hátsó kereke hajtott, és egyes darabok képesek regeneratív fékezésre, visszatáplálásra is. Izgalmas, az autóiparban már megszokott extrák is leszivárogtak a rollerekbe, így kipörgésgátló, és 3 százalékosnál meredekebb lejtőn megállva aktiválható visszagurulásgátló is került beléjük. Utóbbi elektromosan rögzíti a járművet, majd gázadásra automatikusan old. Emellett esőben is használhatók a rollerek, bár ideális esetben azért inkább száraz időben érdemes velük közlekedni.

Roller a KRESZ-ben Egyelőre a szakemberek még mindig gyúrják, alakítják az új KRESZT-t, ami várhatóan majd az elektromos rollerek és egyéb mikromobilitási eszközök használatát is szabályozza majd. Hogy hol lehet majd velük közlekedni, ki vezetheti őket, és milyen feltételekkel, kell-e majd rájuk védőfelszerelés, azt még nem tudni pontosan. Annyi viszont már most is biztos, hogy a rollerek több kategóriába is tartozhatnak, a motorteljesítménytől függően. Ezek az alábbiak lehetnek: Motoros roller: legalább kétkerekű, egy tengelyén kormányozott, a rajta utazó egy személyt (vezető) kizárólag állva szállításra tervezett, motoros meghajtású jármű, amelynek sebessége gázkarral vagy egyéb vezérlő eszközzel szabályozható.

legalább kétkerekű, egy tengelyén kormányozott, a rajta utazó egy személyt (vezető) kizárólag állva szállításra tervezett, motoros meghajtású jármű, amelynek sebessége gázkarral vagy egyéb vezérlő eszközzel szabályozható. Kis teljesítményű motoros roller: olyan motoros roller, amelynek tömege legfeljebb 35 kg, meghajtó motorjának névleges teljesítménye legfeljebb 1000 W, és sík úton, önerőből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes.

olyan motoros roller, amelynek tömege legfeljebb 35 kg, meghajtó motorjának névleges teljesítménye legfeljebb 1000 W, és sík úton, önerőből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes. Nagy teljesítményű motoros roller: olyan motoros roller, amely nem felel meg a kis teljesítményű motoros roller fogalmának. A kis teljesítményű roller kategóriába tartoznak a próbált eszközök is, ezeket csak 12 éves kor felett lehet vezetni. Ezekkel a járdán maximum 10, máshol 20 km/h-s sebességgel lehet közlekedni. A nagy teljesítményű roller már segédmotornak számít, így azon már védőfelszerelést is kell hordani, és járdán nem használhatók. 2024 nyara óta az elektromos hajtású járművekre 25 kg alatt akkor kell biztosítást kötni, ha 25 km/h-nál gyorsabban képesek haladni. A 25 kg-nál nehezebb járművek esetében pedig 14 km/h-t meghaladó tervezési sebességet határoztak meg, a paraméterek ellenőrzése a tulajdonos felelőssége. A 25 km/óránál lassabb, illetve 25 kilogramm alatti járművekre nem kell biztosítást kötni.

Miben különböznek?

Árban a belépőmodell az Electric Scooter Elite 149.990, az Electric Scooter 5 169.990, az Electric Scooter 5 Pro 229.990 forintba kerül, a csúcsváltozat Max-ért pedig 259.990 ezer forintot kérnek.

Az Elit változatnak csupán az első kereke rugózik, és 45 kilométer a hatótávja, egy kategóriával feljebb már 60 kilométer a hatótáv, míg a Pro változatban a nagyobb hatótáv mellett már a hátsó felfüggesztés is megjelenik. A csúcs Pro pedig még kifinomultabb futóművet, három órás gyorstöltőt és kiegészítő világítást kapott, illetve a motor pillanatnyi csúcsteljesítménye is elérheti az 1000 wattot.

Kezdetnek a legkisebb, legegyszerűbb változattal vágtam neki a Margit szigetnek. Nem vagyok ügyes rolleres, jobb a fokozatosság, bár muszáj volt a választható módok közül a Sport-tal kezdeni, mert ez hagyja, hogy a roller elérje a 25 km/órás sebességet és tartani tudjam a tempót a többiekkel. Általában van bennük normál mód – 15 km/órás tempóig – illetve sétáló mód is, ami a 6 km/órás gyalogos tempóhoz maximalizálja a sebességet.

Mennyire biztonságos? Egy közlekedési eszköz önmagában sosem veszélyes, hanem a használója teszi azzá. Aki biciklivel, vagy egyéb mikromobilitási eszközzel közlekedik a városban, az az esetek többségében vagy nem ismeri a KRESZ-t, vagy nem igazán foglalkozik a rá vonatkozó szabályokkal, előírásokkal. Így nem is meglepő, hogy kerékpárral, rollerrel arányaiban több balesetet okoznak, mint például autóval. A KSH adatait itt lehet böngészni.

Az első pár méteren sikerült egykerékre rakni a rollert, ami nem volt szándékos, de az ordenáré zakózást szerencsésen kimozogtam. Igaz, nem rajtam múlt. Később, a többi roller kipróbálása után kiderült, hogy furcsa módon a legkisebb, legolcsóbb változat vezetése a legmacerásabb, a többiek jóval könnyebben kezelhetők.

Talán azért, mert az alap kormánya keskenyebbnek tűnt, így érzékenyebb is a mozgásokra és a gázkar működése is darabosabbnak tűnt. Ezen felül a felfüggesztés sem annyira kifinomult, mint a többinél. Viszont ingázni, jönni menni már ez is tökéletes lehet, hiszen mind közül ez a legegyszerűbb, legkönnyebb.

A nagyobbakkal már az első perctől jól kijöttünk, a profibb felfüggesztés remekül elnyeli az úthibákat, és a kanyarodások is biztonságosabban mentek velük. Ezek már érezhetően élénkebben mozognak, bár a gyorsulásnak minden típusnál a fedélzeti elektronika vet véget, szigorúan 25 km/óránál. Ami igazán meggyőző, hogy mennyire stabilan lehet velük haladni, akár földúton, fűben, vagy éppen apró kavicson, rázós macskakövön.

Rugózás nélküli futóművel ez tuti sokkal küzdelmesebb lett volna, ráadásul a laza talajon egyszer sem kapart el a hajtott hátsó kerék, még határozott gázkezeléssel sem.

Finoman adagolható az első fék is, amit kiegészíthet regeneratív hátsó fék is, amivel az egy töltéssel megtehető hatótávon is lehet javítani. Jópofa extra az irányjelző is, amely a rollerekkel kapcsolatos legnagyobb talány megfejtésére is alkalmas, vagyis megmutatja, hogy merre méltoztat továbbmenni a roller. Legalábbis, ha használja, a vezető. Az irányjelző a kormány két végére került, így egy átlagos testalkatú rolleres már nem takarja el a testével.

Bár a teszt után sem vagyok benne biztos, hogy átállnék rollerre, vagy egyéb, apró elektromos járműre, de az biztos, hogy közel sem annyira életveszélyes műfaj ez a rollerezés, mint amilyennek kintről látszik. Sőt, kifejezetten izgalmas, hatékony és gyors is. Legalábbis tisztességes hardverrel.