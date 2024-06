A jelenleg érvényben lévő KRESZ nem különbözteti meg a kereskedelemben különféle fantázianévvel forgalmazott elektromos rollereket vagy elektromos kerékpárokat. A rendőrség a mikromobilitási eszközöket a vonatkozó jogszabályok alapján sorolja be a KRESZ-ben meghatározott járműkategóriák egyikébe. Ezek az eszközök többségében segédmotoros kerékpárnak minősülnek, de akad olyan is, amely kerékpárként vagy motorkerékpárként van besorolva. A rendőrség most viszont változtat legalábbis az elemzésekhez kapcsolódóan.

Mint írták: mivel a mikromobilitási eszközök forgalomban való jelenléte jelentősen növekszik, indokolt, hogy ezeket – bár más KRESZ által ismert járműkategóriába is besorolhatóak – külön kategóriába kerüljenek a statisztikai adatgyűjtés során. Ennek megfelelően a rendőrség kizárólag statisztikai célból új járműfogalmakat alkotott, és 2024. január 1-je óta ennek megfelelően adja át a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetekkel kapcsolatos statisztikai adatokat:

Motoros roller: legalább kétkerekű, egy tengelyén kormányozott, a rajta utazó egy személyt (vezető) kizárólag állva szállításra tervezett, motoros meghajtású jármű, amelynek sebessége gázkarral vagy egyéb vezérlő eszközzel szabályozható.

legalább kétkerekű, egy tengelyén kormányozott, a rajta utazó egy személyt (vezető) kizárólag állva szállításra tervezett, motoros meghajtású jármű, amelynek sebessége gázkarral vagy egyéb vezérlő eszközzel szabályozható. Kis teljesítményű motoros roller: olyan motoros roller, amelynek tömege legfeljebb 35 kg, meghajtó motorjának névleges teljesítménye legfeljebb 1000 W, és sík úton, önerőből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes.

olyan motoros roller, amelynek tömege legfeljebb 35 kg, meghajtó motorjának névleges teljesítménye legfeljebb 1000 W, és sík úton, önerőből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes. Nagy teljesítményű motoros roller: olyan motoros roller, amely nem felel meg a kis teljesítményű motoros roller fogalmának.

Az elektromos roller részvételével történt személyi sérüléses balesetekkel kapcsolatban 2024. első négy havi adatai állnak a rendőrség rendelkezésére. Ezek alapján április 30-ig 117 (januárban 10, februárban 20, márciusban 37, áprilisban 50) olyan személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, amelyben motoros roller (e-roller) vett részt.

Ezen baleseteknél 96 esetben volt magyar állampolgár a rollerező, 21-nél pedig külföldi. A rollert vezető 97 esetben volt a baleset okozója, 22 esetben pedig ittas is volt.

Július közepétől pedig kötelező biztosítást kötni a különböző elektromobilitási eszközökre, például rollerekre és segwayekre. Itt vannak az árak.