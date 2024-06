Már hajóra rakták ás úton vannak a magyar piacra szánt Omoda 5 modellek – hangzott el azon a kedd reggeli sajtótájékoztatón, amelyet a kínai márka hazai disztribútora a Genius Automotive Europe Kft. vezetői tartottak Budapesten.

Itt a Vezessnél az Omodáról először 2023 tavaszán hallottunk, amikor a márkát birtokló kínai vállalat, a Chery szakemberei találkozóra hívtak minket és beavattak a terveikbe. Azóta az elsőként Magyarországra érkező Omoda 5 modell ottani változatát kipróbáltuk Kínában és egy másik variánst Spanyolországban is. Most pedig már Budapesten tapogathattuk meg őket, ülhettünk be a kiállított autókba.

Bár látszólag azonos autókról van szó, a magyar piacra nem pontosan az eddig látottak érkeznek, sőt a mostani sajtótájékoztatón is még egy korábbi változatot mutattak meg számunkra.

E mögött az a döntés áll, hogy a Genius a legújabb, még szigorúbb emissziós szabályoknak (EU 6E) megfelelő motorral kívánja a típust bevezetni, amelyet viszont májustól kezdtek el gyártani. A jelenleg Szingapúrban egy teherhajón lévő autók már ilyenek.

Magyarországon a legnagyobb kínai autóexportőr 1 /16 Fotó megosztása: 2 /16 Fotó megosztása: 3 /16 Fotó megosztása: 5 /16 Fotó megosztása: 6 /16 Fotó megosztása: 7 /16 Fotó megosztása: 9 /16 Fotó megosztása: 10 /16 Fotó megosztása: 11 /16 Fotó megosztása: 13 /16 Fotó megosztása: 14 /16 Fotó megosztása: 15 /16 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A Genius mögött az autókereskedelemben elismerést szerző Petrányi és Hovány családok állnak, ők hozták létre a céget, amely a magyar importőri feladatokat ellátja. Nem egyetlen márka bevezetéséről van szó, hanem rögtön kettőről, ezek az Omoda és a Jaecoo (dzsékó). Előbbi a tömegmárkák olcsóbb konkurense kíván lenni, míg utóbbi inkább magasabb presztízsre hajt. Jelenleg a márkák számos európai országban, többek között Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban is megjelentek.

Mindkét márka mögött a Chery áll, amely a legnagyobb autoexportőr Kínában, azaz a legtöbb autót értékesíti az országon kívül. Mint a sajtótájékoztatón elhangzott 2023-ban több mint 937 ezer autót adtak el külföldre, ami kétszerese a korábbi évnek, miközben a teljes értékesítésük 1,881 millió darab volt, ami 52 százalékkal magasabb, mint a 2022-es adat. A világ 80 országba exportálnak.

Jelenleg öt fejlesztő és kutatóközponttal rendelkezik az 1997-ben alapított vállalt, ahol 9000 fős kutatócsapat dolgozik, a teljes munkaerőállomány meghaladja az 50 ezer főt. Európában is egyre hangsúlyosabb a jelenlétük, Németországban, Frankfurt mellett található az itteni fejlesztőbázis, és a tíz külföldi összeszerelő üzem mellett Barcelona mellett „gyártókapacitást vásároltak2, öt évvel előrébb hozva a tervezett európai gyártást.

Ősszel kerülhetnek forgalomba az első Omoda 5 modellek, amelyek belsőégésű motorral érkeznek, az elektromos hajtású változatokkal a Kínában készült villanyautókra kivetett vám hatásának vizsgálata miatt október helyett novemberi bevezetéssel lehet számolni.

Az Omoda 5 1,6 literes négyhengeres turbós benzinmotorral érkezik. Az említett EU 6E szabvány szerinti változata 146 lóerős teljesítményt, illetve 275 Nm nyomatékot kínál. A Chery által gyártott motor mellé a Getragtól származó hatfokozatú duplakuplungos automata sebességváltó tartozik. Az elektromos változatról egyelőre annyit árultak el, hogy 430 km-t tud megtenni.

Az Omoda 5 4400 milliméter hosszú, 1830 mm széles és 1588 mm magas, azaz nagyjából a Nissan Qashqai, Renault Symbioz, Kia Niro méretű autó. Modern külsejű autó, amely formailag cseppet sem megosztó, ami viszont az, az orrán trónoló gyémánt formájú betétekkel díszített 3D-hatasú hűtőmaszk. Ez a benzines modellek sajátja az elektromosé kevésbé feltűnő.

Alapfelszereltségként 18 colos kerekeket kap az Omoda 5, amelyet csak LED-es fényszórókkal szerelnek majd. Hét egyszínű modell szerepel majd a kínálatban, amelyek mellé elérhetők lesznek piros díszek a karosszériára, amelyek fokozhatják az egyediséget, illetve két kéttónusú fényezéssel készülő változat is érkezik.

A viszonylag kicsi 360 literes (Qashqai 480 l, Symbioz 434 l, Niro 451 l) csomagtartó előtt tágas utastér helyezkedik el. Az üléspróbán 178 centimre beállított vezetőülés mögött 10 centi maradt még a hátsó ülésen a térdeim előtt.

Műszerfala letisztult, az ajtópanel alsó része és kesztyűtartó fedele készült a kiállított modellekben olcsóbb műanyagból, de a többi rézen nincs olcsó hatású anyag. Az ajtók szépen, tompa hanggal csukódnak, első ülései motorosan mozgatható, fűthető és szellőztethető darabok. Az érkező modellek az itt láthatókhoz képest kissé más középkonzolt kapnak, hosszabb könyöklővel, előrébb helyeztt pohártartókkal és a kormány mögé helyezett váltókarral.

Egyetlen ívelt panel alatt szerepel dupla 12,3 inch átmérőjű képernyő a műszerfalon. A fedélzeti rendszerhez tartozó érintéssel és Hello Omoda felkíltás után hanggal is vezérelhető. Többek között hanggal nyithatóak az ablakok, indítható hívás, szabályozható a hőmérséklet vagy épp az autó menetmódja is. A fedélzeti rendszer vezeték nélkül kapcsolódik a mobiletelefonokhoz és így futtatható rajta az Android Auto és az Apple Carplay.

Öt csillagos eredménnyel zárt 2022-ben az Omoda 5 az Euro NCAP töréstesztjén, amelyen nyilván a karosszéria megfelelő merevsége is kell, de ma már a vezetőtámogató rendszerek nélkül lehetetlen a jó eredmény. Ebben a modellben is hátsó keresztirányú forgalomfigyelés, holtérfigyelő, adaptív tempomat, torlódás asszisztens.

Mint megtudtuk kétféle változattal indul a forgalmazás, a Comfort modell 9.990.000 forinttól vásárolható meg, míg a Prémium bevezetőára 11.990.000 forint. Előbbi felszereltségéhez olyan elemek tartoznak majd mint a fűtött, szellőztetett sportülések, távolról vezérelhető klíma, hangvezérlés tolatókamera. A jobban felszerelt modellben már kormányfűtés, 360 fokos kamera-rendszer, motoros mozgatású csomagtérajtó és nyitható tetőablak is szerepel.

Jó kérdés, hogy ez az árszint elég lesz-e a vevők becsábításához egy ismertelen márka esetében, hogy eljussanak odáig, hogy a felszereltségeket összevessék. Jelenleg ugyanis Nissan Qashqai-t, 13,8 milliós listaár mellett, akcióban 9,8 millióért lehet megvásárolni, Kia Nirót 10,9 milliótól kínálnak, Opel Grandlandot 10,7 milliótól.

Elsőként az említett két kereskedőhálózat szalonjaiban kezdődik meg az Omoda forgalmazása, de októberre már nyolc helyen kínálják majd az autókat, míg 2025-re teljes országos lefedettséget terveznek közel 20 szereplővel.

A Vezess alábbi cikkeiben arról is olvashatsz milyen vezeti az Omoda 5-öst: