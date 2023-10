„Reális az az egymillió eurós ár. De valójában fiktív az összeg” – válaszolja Alexa Attila, az Aston Martin hazai sales menedzsere, amikor rákérdezek annak a kocsinak a vételárára, amely

talán a leggyorsabbnak ígérkezik versenypályán azok közül az utcai és rendszámos autók közül, amelyek Magyarországon valaha forgalomba álltak,

és amelyből ők immár kettőt is eladtak itthon.

Legutóbbi beszélgetésünk alkalmával mesélte a magyar autókereskedők királya (érdemes elolvasni a vele készült interjúnkat), hogy a XV. kerületi márkaképviseletében már 2021-ben értékesítettek két darab Aston Martin Valhallát, amelyeknek akkor a tervezett gyártási évére 2023-at mondott a rákospalotai központ.

Cikkünkben most visszatekintünk az elmúlt néhány évre, és megmutatjuk a legkülönlegesebb forgalomba állt, vagy hamarosan az országba érkező, már megrendelt különlegességeket. Vagy akár csak gyűjteménybe érkező rendszám nélküli ritkaságokat. A Datahouse adatbázisának használatakor csak a magyar azonosítós, vagyis a Belügyminisztérium által regisztrált kocsikról kapunk infót, a szlovák, német stb. rendszámosokról csak fű alól, és nem mindről. A nem ritkán titkolt helyen tárolt gyűjteményekbe érkező autókat pedig sanszosan nem is látjuk soha a kátyúóceán lyuggatta magyar közutakon.

Most azt mondja Alexa a Vezessnek, hogy tolódik a Valhallák gyártása, és azért tekinthető fiktívnek jelen pillanatban a neten leggyakrabban alapárnak írt egymillió eurós ár (jelenlegi árfolyamon 386 millió forint), mert még nincsenek meg fizikai valójukban az ügyfeleik által megrendelt kocsik.

A viking mitológiából ered a Valhalla kifejezés (itt ajánlom a Ragnarök című istenharcos, környezetvédős, totál őrült norvég sorozatot az igényes mozgókép-rajongóknak). Az Odin égi seregében küzdő “elesett harcosok csarnokáról”, vagyis a Valhalláról, így írnak az ősök a Wikipédia szerint:

Örömhon az ötödik,

ahol az aranyfényü,

fenséges Valhalla áll;

Hropt választ itt hősöket,

nap mint nap, ők vesznek el

véres harcokon.

Számomra kimondottan szimpatikus egy ennyire különleges név egy ilyen extrém járműnek, sokkal izgalmasabbnak gondolom például a Speedster feliratnál. Pedig házon belül az Aston Martinnál ez utóbbi modellből még kevesebbet, állítólag mindösszesen 88 darabot gyártanak a világ milliárdos vagyonnal rendelkező vásárlói számára. És ebből kettő darab már forgalomba is állt Magyarországon, az egyik 2022 márciusában, a másik 2021 októberében.

Kavicsos szélvédő miatt nem hívják majd az M3 kivezetője melletti márkaszervizt a vásárlók, pedig – és gyaníthatóan ezért került rájuk rendszám – párszor meghajtják majd őket a forgalomban is. Ha valaki lefotózta volna már valamelyik Speedstert, köszönettel vesszük a képeket.

Nem minden méregdrága ritkaságra kerül rendszám, a Ford hazai képviseletétől úgy hallottuk korábban, hogy a Magyarországról megrendelt egyetlen darab vadonatúj GT például magángyűjteménybe megy, állítólag Nyugat-Magyarországra.

Így írt megérkezéséről a Ford importőre. „A világ 6506 autórajongója jelentkezett, hogy az első 500 darab Ford GT szupersportkocsi tulajdonosa lehessen. Az egyetlen szerencsés magyar jelentkező számára most jött el a pillanat, hogy végre átvehesse a legelső Magyarországra szállított Ford GT kulcsait.”

A fehér alapszínű, kék gyorsítócsíkos szupersportkocsit akkor ki is állították a márka szentendrei központjának szalonjában.

Sajnos nem tudjuk, mennyi itt dolgozónak engedte meg a tulajdonos – ha már jó fej volt és belement az új kocsija mutogatásába -, hogy kinyissa az áttervezett ajtókat. Az előd legendásan problémás volt ebben, amire természetesen rájátszott egykor Jeremy Clarksson, semmi pénzért ki nem hagyva a hülye poén adta lehetőséget.

Másik oka is volt annak, amiért beraktam ezt a régi videót, mert emlékeztem Richard Hammond szuperstílusos Morganjére is. Nem csak ő vásárolt ilyet, egy vadonatúj példány Magyarországon is forgalomba állt 2019-ben.

Vajon kinek, melyik feltűnőbb: egy Morgan, egy McLaren 720S, vagy egy Maserati MC20? A Forma-1 utóbbi évtizedének talán legnagyobb szezonközi formajavulását mostanában produkáló McLaren utcára szánt remekműveiből sajnos alig látni az ország leggazdagabb környékein is, pedig a közvetlen riválisainak számító Ferrarikból feltűnik kis túlzással félóránként feltűnik egy-egy átlagos szombat esténként az Andrássy úton. Lamborghinikből hetente egy, habár éppen van egy Urusa a szemközti szomszédomnak, úgyhogy én gyakrabban látom a fekete pajzsba zárt dühöngő bikát.

A két olasz sportkocsis márka konkrét termékeit nem is vettük be ebbe a cikkbe, mert évente belőlük közösen akár 60-80 darab is átlépheti a határt természetesen zárt, jelzés nélküli trélerekbe rejtve, hogy aztán olykor éppen az orrom előtt guruljanak életükben elsőként új hazájuk, Magyarország földjére.

Csak hogy érzékeltessük a mennyiséget, leírunk azért pár Ferrari-számot, és akkor már legyenek itt a Lamborghinik is. Csupán Ferrariból, csak tavaly és kizárólag a magyar rendszámosokból 33 darab állt forgalomba itthon, ez akár a duplája is lehet külföldi azonosítókkal, de magyar tulajjal. Lamborghiniből ugyan kettőt ír 2022-re a Datahouse, de hogy ennél egy nagyságrenddel többet vesznek éves szinten a magyar vevők, azt a pár hete – nem véletlenül – megnyílt Lambo-szalon ünnepélyes bemutatásán is megerősítették.

A fenti képen látható F8 Tributótól egyébként sokkal ritkább a Maserati MC20 és pláne annak Cielo változata mifelénk, szerencsére néhányat már átadott az elmúlt egy évben a budapesti Váci úti szalonban Nagy F. Béla márkaigazgató. Hiába faggatom őt, elegánsan hallgat arról, pontosan mennyit is fizettek értük, csak az alapárakat mondja és egypár drágább extrát sorol.

A kupé változat bruttó 98,4 millió forinttól elérhető, a nyitott Cielo (ejtsd: cseló, jelentése égbolt) változaté 112,6 millió forinttól konfigurálható. Bizsergető érzés lehet pipálgatni olyanokat például, mint a külső karbon csomag 34 ezer euró+áfa áron (bő 16,5 millió forint), vagy egyedi színeket rendelni 15 és 25 ezer euró+áfa közötti áron (utóbbi 12,2 millió forint). 13 123 000 + 9 650 000

Mikor kérdezem Bélát, hogy a külső karbon csomag és a spéci szín együtt is rendelhető-e, rávágja: hogyne! Csak e kettő extra így közel 30 millió forintot is jelenthet pluszban mondjuk a Cielo 112 millió forintján felül. Álljunk meg itt egy picit! Még a 112 milliós alapárhoz képest is ütős 30 millió forint kettő darab extráért, ugye? A külső karbon csomag valójában szpojlereket jelent körbe, több helyen az autón, közben ki ne felejtsem, hogy belső karbon csomag is rendelhető 5,5 ezer euróért.

Tavaly 21 darab Bentley-t és 10 Rolls Royce-t regisztrált a BM (ezeknél is lehetnek még külföldi azonosítósok), közülük egy Phantom tűnik a legdrgábbnak a maga 370 ezer angol fontos alapárával. 165 millió forintra rakódnak tehát az extrák árai, amelyek minden bizonnyal jóval vastagabb összegbe kerülnek, mint a Maserati rakétájának pár milliós fényezése.

150 millió forinttal nyugodtan számolhatunk átlagos Phantom-vételárként, ami szerény töredéke a Bugatti Chiron történetében az utolsó példányokénak. A Vezesshez beküldött fotók szerint ezek közül kettő Magyarországra érkezett aranyszínű hűtőrács-kerettel, az egyik bordó, a másik sötétkék.

Az alábbi képek múlt ősszel készültek, akkoriban egyértelműnek tűnt, hogy jó érzékkel fektette be a pénzét a két tulajdonos, ugyanis ezek az autók már csak drágábbak lesznek. A vásárlásuk idején 3-3,5 millió dollár között cseréltek gazdát a modellek (ami nagyságrendileg 1,3 milliárd forint, de a limitált, utolsó modell egészen biztos, hogy sokkal többe került).

Az olvasónktól kapott fotók talán a honosításkor készültek és/vagy a műszaki vizsgán. Azt is tudni vélik többen Kelet-Magyarországon, hogy kik a tulajdonosai a kocsiknak, erről itt olvashatsz.