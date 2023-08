Trabanttal a Dunába

Veszélyes hely az internet, ahol mindenféle furcsa dologba futhat bele az ember, ha nincs résen. Tamás elé például egy úszó, Volkswagen Transporterből épített lakóhajót sodort a véletlen, vagy inkább a FB algoritmusa, aminek végül súlyos következménye lett: egy elhatározás, hogy neki pedig lesz valami hasonlója. Mivel boltban nem lehet ilyet kapni, kénytelen volt nekiállni megtervezni, majd elkészíteni az autó-hajó hibridet. Aztán belehajtani vele a Dunába.

A donor

Kétségkívül remekül mutat az Instán a legendás VW kisbuszból, vagy valami nagyon hasonlóból kialakított lakóautó és egy hajó szerelemgyereke, de van egy kis bökkenő, ha te is ilyet építenél: nehéz lesz donort találni. Mivel iszonyú menő valami, és elképesztő rajongótábora van – bő egy hónapja kerültünk közelebbi kapcsolatba néhány ezer VW Transporterrel, és ott szembesültünk az árakkal is – irreálisan sokat kérnek még a semmire sem jó roncsokért is.

B tervnek viszont ott volt a Trabant, amiből szintén nem könnyű manapság ésszerű áron vállalható példányt találni. Szerencsére itt a működőképesség nem volt szempont, így egy lepukkant, hiányos 35 ezer forintos Trabant is megfelelt a hajó felépítményének. Illetve ez adta az alapot, mert alaposan gatyába kellett rázni a pucér kasztnit is. Fémig lecsiszolni a vázat, kipótolni a hiányosságokat, kilakatolni, gittelni, itt-ott átalakítani, alvázvédőzni, majd lefényezni.

Egy éve kezdődött

Az ötlet egy évvel ezelőtt született meg, és durván idén január és július között el is készült a Trabant felépítményű hajó. Tamás mindent maga készített el, munka után, a szabadidejéből elcsent időben. A fémmunkával nem voltak gondok, az szakmába vágott, de az első ülések újrakárpitozása – hátsót teljesen újat készített – víz- és UV álló anyaggal, valamint a ponyva elkészítése már macerásabb feladat volt. Pláne, hogy a varrógéppel is most ismerkedett meg.

Az úszótest alumíniumból készült, biztonsági okokból nyolc különálló kamrára van osztva, erre ül rá a Trabant karosszéria, amiből hátul hiányoznak a kerékdobok, hogy valamivel tágasabb legyen a belső, mint az eredeti, szárazföldi változatban. A látszat ellenére nyithatók az ajtók is, bár sokkal egyszerűbb a kivágott résen átlépni, mint az ajtóval bíbelődni.

Kerekei igazán anyagtakarékosak, egy darab hosszában és keresztben is vágott gumiból készültek, amik csak oda vannak csavarozva a helyükre. Sokkal érdekesebb a hajtás, ami egy 10 lóerő körüli Yamaha motor feladata. Az, hogy négyütemű, nem is annyira szokatlan dolog a Trabantban, de hogy hátul hajt, az már igen. Az eredeti kormány, váltó működik a hajóban, igaz, a váltó itt csak az előre és hátra irányok között kapcsol. De elegáns, hogy megmaradt.

Nem úgy, mint a pedálok, amiből kettőre egyáltalán nincs is szükség egy hajóban, de Tamás a harmadikat, a gázpedált is száműzte, helyette egy egyszerű, régi stílusú bicikliváltóval adagolható a gáz. Költséghatékony és kényelmes megoldás, mert menet közben nem kell folyamatosan nyomni, mint ahogy az eredeti gázpedált kellett volna.

Mire jó?

Leginkább bulizni. A 10 lóerő körüli teljesítménnyel 14-16 km/órás csúcssebesség érhető el, ami a Kis-Dunán bőven elég a kalandozásokhoz, és az óránkénti 1,5-2 literes fogyasztás is vállalható az élményért cserébe. Igaz, a békés, magányos csordogálásról le kell mondani ezzel a hajóval, mert akárki meglátja, biztos lesz valami interakció közte és a hajóban ülők között.

Ezzel nem csorogsz le láthatatlanul Szigetcsépre, az tuti. Tamásnak persze nem ez az egyetlen hajója, van egy sokkal nagyobb, a Dunán is biztonsággal mozgó is, amivel több hetes túráknak is neki lehet indulni.

Mit szól hozzá a hatóság?

Míg ha egy saját gyártású autóval próbálnál meg fejest ugrani a közúti forgalomba, a Közlekedési Hatóság valószínűleg azonnal felnégyelne, felszántana és behintene sóval, addig ugyanez a vízen számít ördögtől való dolognak. Megépíted a megadott keretek közötti méretben, meghatározott teljesítményű motorral, ellátod a kötelező felszerelési eszközökkel, aztán, ha nem süllyed el, nyertél, mehetsz is vele dolgodra.

Emellett 7 méter hosszúságig, 20 lóerő alatti motorteljesítményig még jogosítvány sem kell ahhoz, hogy ilyen hajót vezethess. Ennek ellenére ismerni kell, hogy hol, mikor, milyen sebességgel hajózhatsz, – rossz hír: a vízen is van traffipax – és az is hasznos, ha tisztában vagy a hajózás szabályával is.

Mi lesz vele?

Egy rendes hobbijármű sosincs kész, így erre az unortodox Trabira is vár még néhány extra. Grillsütő a csomagtartóba, rendes kárpit a belső felületekre, és az sem kizárt, hogy a jövő szezonban új kialakítást kap a hajótest, amivel már siklásba hozható a hajó. Persze ehhez még valamivel erősebb motorra is szükség lesz, de még most sincs kimaxolva a legális plafon, így van hozzá erősíteni. Azzal pedig már a Duna is bátran bevállalható. Feltéve, ha van benne elég víz és működik a zsilip.

