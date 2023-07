Ha ettől nem leszel VW függő, akkor semmitől

6000 Volkswagen kisbusz, 13 ezer kempingező, és úgy 50-60 ezer érdeklődő volt kíváncsi a hannoveri VW Bus Festival 2023 névre hallgató rendezvényre. 16 év után újra összegyűltek az 1950 óta létező, több mint 12 millió darabban gyártott VW Transporter rajongói, és mi is tettünk egy próbát, hogy bejárjuk az egymillió négyzetméternyi területen elterülő fesztivál minden sarkát és közben sóvárogva nézzük a kempingben autóban henyélő, söröző, röhögcsélő Transporter függőket. És közben óriásira dagadt bennünk egy – ha lehet, akkor VW T2, na jó akár T3 alapú – lakóautó iránti vágy.

Hannoverben járunk, ahol 1950-ben elkezdődött a Volkswagen Transporter máig tartó diadalmenete, hogy hét generáción át, a mai napig is simán kitartson a modell körüli masszív rajongás. Voltak imádott, és kevésbé felkapott generációk, gyártották orr- és farmotorral, lég-és vízhűtéssel, és az első- hátsókerék-hajtás mellett összkerekes változatban is.

Készült belőle teherautó, sokszemélyes kisbusz, és gyári lakóautó is, és persze az átalakított, brutális motorral megtömött, vagy éppen lánctalpas, esetleg hosszított kivitel is. Ami valaha létrejött Transporter témában, az nagy eséllyel megtalálható volt a rendezvény valamelyik sarkában. De nézzük inkább a képeket:

T1

Az első generációt – T1 – 1950 és és 1967 között gyártották a kontinensen, de Brazíliában még 1975-ben is gördültek le T1-ek a gyártósorról. Nagyjából 1,8 millió darab került forgalomba ebből a szériából, amiben 1131 köbcentis, négyhengeres, léghűtéses boxermotor szolgáltatta a mai szemmel nézve szánalmasan kevés – a haladáshoz mégis elegendő – 25 lóerőnyi teljesítményt. Ezt 1953-ban 30 lóerősre javították, amit már 1,2 literes motorból hoztak ki, majd a kompresszió növelésével 1955-ben 40 lóerős volt a Transporter.

A képre kattintva galéria nyílik:

Nem egy fürge jószág ez a lánctalpas T1-es
Igaz hibrid hajtás, hátul lánctalpas, elől kerekes
Bent spártai a berendezés
1963-es a létrás tűzoltó Transporter
1953-ban még 25 lóerős autóval is ki lehetett állni a gyorshajtók ellen
Az oldalra nyíló szekrényajtókra a farmotor miatt volt szükség
Valahol itt kezdődhetett minden
Plattenwagen
Azért lenne itt dolga az ízlésrendőrségnek is
Az első szériának volt dupla szélvédője
A játékgyártók jó érzékkel lovagolják meg a VW kisbusz köré épült rajongást
Szerintem erre a párosra senki nem mondana nemet
Minimalista gyerekágy, kisdeddel kempingező családoknak
Meg tudnád tippelni, hány darab ablaka van ennek a kisbusznak?
Gyári cirkuszsátorral a legmenőbb lecsorogni a strandra
Nem csak szabadidőhöz, munkához is remek társ a Transporter
Elképesztő méretű otthon hajtogatható ki egy VW kisbuszból
Még egy patkány Transporter is vonzó a rozsdafoltjaival, festékkopásaival is
Talán a legviccesebb installáció a parkoló svájciak által lakott szegletében
Levesestányérnyi VW embléma a T1-es orrán
Nem tudom megmagyarázni, de vonzódom az ilyen szörny autókhoz
Ez pedig a másik véglet, puccos T1. Porsche felniken
Mint egy óriási ruhásszekrény
Vajon elbír a terepgumikkal a szerény teljesítményű motor?
Az előre billenthető szélvédő nagy királyság
Nem szabad belegondolni, mennyibe kerülhet egy ilyen állapotú Transporter
A fűszálak biztos csiklandozzák a hasát

T2

1967 és 1979 között gyártották a T2-es változatot, amiből 2,7 millió darab készült, de Brazíliában az első változathoz hasonlóan ehhez is jobban ragaszkodtak, így ott egészen 2013-ig volt gyártásban ez a generáció. Kasztnija 22 centivel lett hosszabb az elődjénél, elvesztette az óriási VW emblémát az orráról és az osztott szélvédőt is egy darabból készülőre cserélték. A bódé mellett a motor is nagyobb lett, ebben már 1,6 literes dolgozott hátul, és 48 lóerő volt a teljesítménye.

Újabb galériába jutsz, ha az első képre böksz:

Ki mondta, hogy egy platós Transporterből nem lehet lakóautót faragni
Nem egy túlbonyolított utastér, de a színharmónia példás
Ez egy félig-meddig Lego darabokból épített Transporter
21,6 kWh-s akkumulátorcsomagot építettek ebbe az ős villan Transporterbe, amivel 85 kilométert lehetett autózni egy töltéssel
Azért a saját tömegen látszik, hogy akkumulátorokkal van tele
Ezzel a töltőcsatlakozóval, ma bajban lenne egy gyorstöltőnél
Horgolt pótkerékvédő? Szerintem a te nagyid is összedobná, ha megkérnéd rá
Ha valaki meghallja, hogy Volkswagen kisbusz, akkor valószínűleg egy ehhez hasonló, hippikkel megrakott T2-es képe ugrik be neki
Kézműves parkolóóra
Mindenféle kiegészítő létezik Transporteres témával
Fűszoknyás csaj a műszerfalon
Egy igazi hippibusz
Azért nem kell mindennek bedőlni, sok a látszatvilágutazó
Ez is egy alaposan felcicomázott darab, kristáylcsillártól a buborékfújóig, van rajta minden
Egy barátságos, világjáró T2-es, mellette pedig egy mérges T3-as, Porsche motorral a fenekében
Ha a szabadságot egy autóval kéne bemutatni, sokan gondolnának egy T2-es lakóautóra
Platós Transporter
"Igen, mi mind egyéniségek vagyunk..."
Leszerelt tűzoltóautó, cifra felnivel
Akár egy szardíniásdoboz
Nem akarom tudni, emnnyibe kerül egy szett ilyen felni
Egy eladó járgány. Nézzük csak mennyit kérnek érte...
... 35 ezer euró ez a '71-es példány
Láthatatlan légterelőtuning
Jó a rendszáma ennek a lengyel T2-esnek
Egy másik legendás VW-nek öltözött ez a Transporter
A legszebb lakókocsi díját simán megszavaznám neki

T3

1979 és 1992 között készült a T3-as változat, amely ismét nagyobb lett, mint elődje, és még mindig hátul volt benne a motor, valamint a hajtott kerék is. Viszont már vízhűtéses motorokat kapott a széria, és bemutatkozott a dízelmotor, valamint az összkerékhajtás is.

Ez pedig az utolsó galéria első képe:

T3-asokból faragott terepes jószágok
Ha vadkempingeznél, messze minden hülyétől, akkor ez a te autód
Szerintem egy ilyen szerény átalakításhoz nem is kell engedély
Az a tetőfüggőágy elég meredek
Inkább a tetősátorban aludnék, nem a függőágyban
Praktikus ötleteket is lehet gyűjteni egy ilyen fesztiválon. Itt például a legegyszerűbb polcot leshetjük el
Similis simile gaudet. Sőt, mellé is parkol
A hőtükör az autóban alvó ember második legjobb barátja
Ez a T3-asok sora
A gyári megoldás mindig az egyik legjobb
Ezzel a bódéval kimaxolták a T3-ban rejlő lehetőségeket. Autópályán azért nem szeretnénk vele sokat menni
vajon milyen motor ez?
Mindenki fura valamennyire
Igen, a rendszám árulkodó. Ebben egy W12-es Audi motor hörög.
Az ott 470 lóerőt tol a T3 sofőrjének lába alá
Megnézném a Mozaik utcai fehérköpenyes figura arcát, amikor begurul egy ilyen műszakira
Egy naggyon hosszú T3-as
A világ legpraktikusabb utánfutója. Sajnos nem az van benne, amit amire gondolnál.
1988-ban 70 lóerős, 1,6-os turbódízellel is nagyot lehetett kalandozni
Délceg 2WD matrica :)
Nagy találmány a leszedhető felépítmény
Jól jön a hordozható zuhany a kánikulábsn
Egy dagadt és egy hosszú T3-as

T4

A típus életében komoly váltást jelentett az 1990 és 2003 között futott negyedik generáció, amiben megjelent az orrmotoros, elsőkerék-hajtású kialakítás és a jellegzetes, függőleges orr is odalett. Közben a vezethetőség már elérte a személyautók színvonalát, komfortosabb lett a futómű és a soros motorok mellett VR6-os motorral is elérhető volt. Jelenleg talán itt van a választóvonal, ami ennél régebbi Transporter, azért már lehet rajongani, viszont a T4-es még nem igazán érződik vágyott valaminek, pedig ebből vannak már darabok, amelyek bőven túl vannak a harminc éves koron.

Valószínűleg amit látunk, az egy nagyobb lakás áránál is többe kerül
Nem a legkomfortosabb, de nagyon praktikus a ledobható bódé
Szerencsére a VW nem szokott le a gyári lakóautók gyártásáról
Még a szolgálatban lévő mentő is passzol a fesztiválhoz
Ő az újdonság, a hosszú ID.Buzz
Apró hiba az ID.Buzz műszerfalán
Rengeteg praktikus ötletet lehet ellesni
Lego konyha
Használt börze, mindenféle alkatrésszel
1000 euró körül mennek az ülések
Egy kormány sem olcsó
A pedálgumi már filléres tétel
Dobozzá hajtogatható kempingpakk
Emblémák, króm csecsebecsék
Sokgenerációs család
Német postaautó, minden céges kiegészítővel
Már ez sem egy mai darab
Ne kerülje el figyelmünket a tapadókorongos rögzítés
Egy újabb egyedi utánfutó
Elegendő elszántsággal egy kismotor is befér a csomagtérbe
50-60 ezer jegy ment el a fesztiválra
Ha nem akarsz elsüllyedni a sárban, ez jó megoldás lehet
Szabadnapos apró tűzoltók
Leragasztott Citroen emblémával szökött be és vegyült el ez a lékeben Transporteres hős
A gyorsszorító unortodox felhasználása level 9
A kemping egy félreeső sarka

T5-6-7

Sőt, már a T5-ös változat érkezése is két évtizeddel ezelőtt történt, amikor a típus kasztnija jobb légellenállású lett, amit főleg a szélvédő és az A-oszlop dőlésszögének változtatásával éretek el. A T6-os megjelenését sokan már inkább csak egy erős ráncfelvarrásként értékelték, bár az orr és a csomagtartó ajtajának kialakítása megváltozott, és új motorokkal is bővült a kínálat.

Új műszerfalat is kapott az autó, valamint a vezethetőséget, komfortot is továbbfejlesztették. 2022-ben érkezett meg a már személyautós platformra tervezett T7, amihez nemrég csatlakozott az újkori Transporter történelem egyik legjobb húzása, az elektromos hajtású, megjelenésre telitalálatnak számító ID.Buzz is.

Igaz, jó sokáig elszüttyögött vele a VW, hiszen a koncepciót már 2001-ben megálmodták, és csak 2022-re lett belőle valódi modell, ami ráadásul személy- és áruszállító kivitelben is kapható. Sőt, a VW Bus Festival-on mutatkozott be az igazi királyság, a nyújtott, háromüléssorral is rendelhető hosszított változat is. Ez már az elektromos hajtás mellett valóban olyan méretű belső térrel rendelkezik, amitől megvan benne az a mókafaktor, amit az első generációs soküléses változatai óta szinte mindenki összeköt a VW Transporter névvel.

Az egész hétvége a mókáról szólt, koncertekkel, sörrel, virslivel, streetfoodos kocsikkal, volt használt, bontott alkatrészbörze is, de gyári, vagy éppen utngyártott alkatrészeket is be lehetett itt szerezni, leginkább aranyáron. Aki nyugalmasabb sarokban csak a közös kempingezést szerette volna élvezni, azt is megtehette a fesztivál egy félreesőbb, a zsivajtól távolabbi szegletében. Reméljük, a következő hasonló eseményre nem kell megint tízen sok évet várni, mert nagyon be tudja szippantani az embert a Transporter hangulata. Amit érdemes gyakrabban átélni.