Fizess érte, akkor majd használhatod! – Jön az online extrák világa

Nagyot szólt az autós médiában, amikor 2022 nyarán a BMW bejelentette, előfizetőssé tesz olyan extra felszereltségeket, amikért korábban az autó megrendelésekor lehetett csak fizetni. A jövő olyan megoldások felé vezet, ahol nem kell az autó vásárlásakor minden kérdésről dönteni, a tulajdonos később is fizethet olyan extrákért, amik az autó megrendelésekor nem tűntek fontosnak.

Miután lassan az összes autót szériakivitelben online kapcsolattal látják el, a szoftveres frissítések nagy lehetőségeket tartogatnak a jövőben. A BMW úttörése nem is ebben áll, hanem a fizikailag beszerelt extra felszereltségek aktiválhatóságán, mint az ülések vagy a kormánykerék fűtése. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa. Számos gyártó már felkészült online frissíthető extra felszereltségekkel. Lássuk, milyen világ bontakozik ki az autóiparba törő digitalizációval!

Betör az online világ, a szoftver ural mindent

Átalakulóban van az autóipar, és talán sosem volt ekkora a változás, mint most. A digitalizációval előtérbe kerülnek a szoftveres, és háttérbe szorulnak a hardveres megoldások. Kevésbé fontos az, hogy mit tud felmutatni az autó műszaki tartalomban, mintsem hogy milyen szoftver fut rajta, és hogyan tudjuk ezáltal kihasználni bizonyos képességeit.

Az autógyártás egyik kulcspontja, hogy a modellek személyre szabhatóak. A felszereltségtől függnek az árak és az autók képességei, a vásárló összeállítja a neki megfelelő konfigurációt, amit legyártanak a számára. Ez a világ kerül át a virtuális térbe. Egyre gyakrabban elfordul, hogy a műszaki tartalomban nincs eltérés. Elsősorban a prémiummárkákra jellemző, hogy nincs gyenge multimédiás fejegység vagy egyszerű fényszóró, de ez csak az, amit a felszínen látunk.

Vezetéstámogatók alapáron, felárért okosítva

Az úttörők között említhetjük a Teslát és az európai prémium gyártókat, köztük az Audit, a BMW-t és a Mercedest is, de már a Lexus is a jövőre készíti fel az autókat. Ezeknél a gyártóknál már jellemzően nincs olyan vezetéstámogató extra felszereltség, amihez plusz hardver beszerelésére lenne szükség. Vagyis az autókba beépítik az összes elérhető szenzort, kamerát, LiDAR letapogatót, akkor is, ha a vásárló ezeket nem kéri.

Mindaddig, amíg a tulajdonos nem szeretne fizetni ezekért a rendszerekért, pontosabban a komolyabb vezetéstámogató szoftverekért, addig nem is működnek teljes erővel. Ellátják az alapfunkcióikat – táblafelismerés, ütközésre figyelmeztetés, sávelhagyásra figyelmeztetés, amik általában már minden új autóban benne vannak – később pedig ezeket lehet okosítani távolságtartó tempomattal, vészfékező funkcióval, holttérfigyelővel, vontatmányasszisztenssel, parkolóasszisztenssel, meg amit még kitalált a gyártó.

Ezek a bekerülő hardveres eszközök a jelenlegi legmodernebb alkatrészek, amelyek használhatósága már nem magán az alkatrészen áll, hanem a szoftveren. Ezen a területen évekkel ezelőtt elérték a beszállítók a legtöbb lehetőséget, ugyanakkor szoftveresen mindig újabb és újabb funkciókat, pontosabb működést érnek el a már meglévő eszközöknél. Az autógyártás új világában pedig ezek a legfrissebb rendszerek egy kattintással elérhetővé válnak a több éves autókban is.

Utólag is fizethetünk extra felszereltségért a BMW-nél

Ezen felül a BMW-nél már az ülésfűtést és a kormánykerék-fűtést is be fogják szerelni a legtöbb autóba, de csak az használhatja őket, aki fizet értük. Ennek magyarázata viszonylag egyszerű, népszerű extra felszereltségek, a vásárlók 90%-a kéri őket, a gyártás pedig sokkal egyszerűbb, ha a maradékból nem kihagyják, hanem egyszerűen beleépítik. Ezzel az jár jól, aki később meggondolja magát, vagy használtan veszi meg az autót. Online fizetéssel havonta, félévente vagy évente fizethet érte, de az autó egész élettartamára is megveheti a szolgáltatásokat.

A gyártónak egyszerűbb, ezáltal olcsóbb egyféle ülést és kormányt gyártani illetve raktározni, a vásárlónak meg jó lehetőség, ez azonban nem jelenti azt, hogy az alapkivitelű autó annyival olcsóbb lenne. Ezekért a felszereltségekért egyelőre az új 2-es Active Tourerben, az X1-ben, az iX-ben és az új 7-esben lehet utólag fizetni a BMW-nél. Havi 6600 forintba kerül például az ülésfűtés, de többféle konstrukció is létezik. Három évre előre körülbelül 65-70 ezer forintot kell fizetni az ülés- és kormányfűtésért, de akár teljesen meg is vásárolhatóak 90 és 148 ezer forintért. A lehetőség akkor is adott, ha valaki használtan veszi meg az autót. Pár kattintásba telik az autó saját multimédiás fejegységén, és máris működnek.

Ugyanígy megvan a lehetőség bizonyos modelleknél a fényszórók okosítására (automata kapcsolás, a szemből jövők kitakarása), de a vezetéstámogató rendszereket kibővítő Driving Assistant Plus szoftver is csak pár klikkelés és máris működik a vészfékező asszisztens, vagy a távolságtartó tempomat, a holttérfigyelő vagy a keresztirányú forgalomfigyelő.

Távolról okosíthatóak a Volkswagen csoportos autók is

Megkérdeztük a Volkswagen csoport márkáinak hazai importőrét, a Porsche Hungariát is a modelljeikben elérhető online extrákról, amik jelentős része szoftveres alapú. Kezdve a Škodával: „Function-on-demand a Škoda programjának neve, amivel az autó kezelőfelületét használva az online Škoda-shopban különböző extrákat lehet vásárolni, például távolsági fényszóró-szabályzást, navigációsrendszert, a LED-hangulatvilágítás kibővítését, internetes adatcsomagot. Az autó eleve úgy gördül le a gyártósorról, hogy már tudja ezeket a funkciókat, de csak akkor aktiválódnak, ha az ügyfél megvásárolja őket.”

Erre egyelőre csak az Enyaq villanyautónál van lehetőség, havi, vagy korlátlan időre szólnak a díjak. Navigációt 107 ezer forintért vehetünk, a hangulatvilágításért vagy az internetes adatcsomagért pedig 11 800 forintot kell fizetni és ezek a funkciók a Skodáknál benne is maradnak az autóban. Ezzel szemben a csoport többi márkájánál felhasználóhoz kötöttek a funkciók. A Volkswagenek esetében van lehetőség a fényszórók automatizálására 70 900 forintért, hangulatvilágításra (22 500), fényeffektes hangulatvilágításra (14 050), távolságtartó tempomatra (147 500), okostelefon-integrációra (102 900), hangvezérlésre (102 900) és táblafelismerőre (22 900).

Ezek szinte mindegyikét megtaláljuk az Audi kínálatában is, viszont a négykarikásoknál bizonyos modellek esetében lehet a fényszórókat mátrix funkcióval is okosítani, ebben az esetben a konkrét fényszórókból csak a legkomolyabbat gyártják le, ezt építik bele az alapáron megvett autókba is, lebutítva.

Rendelhető több erő a Mercedesekhez

Már 2019-ben elkezdte a Mercedes-Benz az MBUX fedélzeti rendszerrel szerelt autókhoz elérhetővé tenni az online frissítéseket. Alkalmazások tölthetőek le Mercedes Me Connect mobiltelefonos applikáción keresztül, amihez szintén felhasználó szükséges. Okostelefon-integrációval, hangvezérléssel és vezetéstámogató rendszerekkel akár később is fejleszthetőek a modellek, de a BMW-hez hasonló megoldást az utólagos ülés- és kormányfűtésre a Mercedes-Benz még nem kínál.

Viszont az új EQE és EQS modellekhez gombnyomásra rendelhető plusz erő, amivel a gyorsulási értékek is szemmel láthatóan javulnak. Ez az extra az EQE 350-et és ennek SUV változatát 215 kilowattos (292 LE) összteljesítményről 260 kilowattra, 354 lóerőre emeli, ami a 100-ra gyorsulást előbbinél 6,0 másodpercről 5,1-re, utóbbinál kerek egy másodperccel 6,2-ről 5,2-re csökkenti. Az EQS 450 és EQS SUV 450 a gyári 265 kW (360 lóerő) helyett 330-ra vagy 449 lóerőre lesz képes, gyorsulása 5,3-ról 4,5 másodpercre illetve 5,8.ról 4,9-re csökken. Ezért 1200 dollárt kérnek el, ami jelenlegi árfolyamon 452 000 forint, de csupán pár kattintást jelent az autó kijelzőjén, vagy mobilon az applikációban.

Hasonló megoldást találunk a Teslánál is. Az alapvetően 351 lóerős Model 3 Long Range leadhatja a Performance sportmodell 456 lóerős teljesítményét is, ha a tulajdonos azt szeretné. Ez online is kérhető, akárcsak a vezetéstámogató rendszerek kibővítése, ami alapkivitelben csak korlátozottan működik a Model 3-ban.

Szoftverfrissítés már lassan mindenkinél elérhető

A komolyabb online extrákat egyelőre csak a prémiummárkák kínálják, ugyanakkor érdemes arról is szót ejteni, hogy a többi gyártó sem hagyja magára az ügyfeleit a vásárlás után. A Stellentis csoport márkáira (többek között Alfa Romeo, Citroën, DS, Jeep, Opel, Peugeot) például összességében igaz, hogy a multimédiás rendszer frissítései egy kattintással elérhetőek az autóban ülve.

Ez sok esetben csak a rendszer javításait jelenti, akárcsak egy mobiltelefon esetében, a szoftvereket folyamatosan frissen tartják. Így például, ha egy funkció nem megfelelően működik, annak szoftverére készül egy frissítés, az autók kijelzőjén megjelenik egy üzenet, amit a tulajdonos egyszerűen csak elfogad. Ilyen a Lexusnál, a Volvónál, a Renault-nál és szinte mindenkinél elérhető már, ezt pedig nem is kell külön kérni.

Az efféle szoftverfrissítések jelenthetik azt is elektromos autóknál, hogy az akkumulátor vezérlőjét frissítik, amivel hatékonyabb működést, plusz hatótávot kaphat a tulajdonos anélkül, hogy az autót szervizbe vinné. Az ilyen online szolgáltatások köre egyre inkább bővül, minél inkább ural egy autót a digitális világ, annál több lesz a lehetőség. A testre szabhatóságra már máshogy kell majd gondolnunk. Miután a BMW a változtatható színű fényezéssel kísérletezik, hamarosan talán már a színt sem a kereskedésben kell eldöntenie a vásárlónak.