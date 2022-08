Leszívnád a benzined? Így állj neki!

Benzint szívni az autó tankjából pofonegyszerűnek tűnik. Pedig egyáltalán nem az. A technikai nehézségek mellett azt is érdemes átgondolni, hogy valami biztos nem kerek, ha a kedvezményes áron beszerzett üzemanyagot lefejted az autódból és azt máshol használod fel. Persze nem csak az anyagi haszonszerzés vezérelhet valakit, amikor a tankból ki akarja nyerni az üzemanyagot, hanem lehetnek műszaki okai is, egy félretankolás, vagy egy kilyukadt tank, meghibásodott üzemanyagpumpa miatt is előfordulhat, hogy ki kell üríteni a tankot.

Tényleg mindenki benzint szív le?

Úgy fest, hogy igen. Vagy legalábbis gyorsan bevásároltak erre alkalmas eszközökből, és megpróbálják átfejteni a magánautóból cégesbe, vagy éppen kannákba az üzemanyagot. A Vezess-nek nyilatkozó autósbolt 700 százalékos növekedést figyelt meg a különféle üzemanyag lefejtésére alkalmas csövek és 500 százalékot a kézi pumpák forgalmában, és kannából is a korábbi hónapok mennyiségének többszörösét értékesítik. Pedig a siker közel nem biztos, még ezekkel a céleszközökkel sem.

Megéri?

Attól függ. Szigorúan elméleti alapon, jelenleg literenként 180 forintot spórolhatsz, a piaci helyett rögzített áron vásárolt benzinnel, ha azt céges, vagy külföldi rendszámú autóba tankolod. A fűnyírót most hagyjuk, hacsak nem focipályát kell kétnaponta nyírnod, akkor nem hiszem, hogy különösebben megterhelő lenne drága benzint tankolni. Autónál más a helyzet, átlagos, 7-8 literes fogyasztással számolva 1260-1440 forinttal lehetsz beljebb 100 kilométerenként.

Ha 50 literes tankot nézünk, akkor minden alkalommal 9000 forintot spórolsz meg, ha nekilátsz csövekkel, kannával bíbelődni, ami már nem hangzik rosszul, hiszen aránylag kis befektetéssel is összerakhatsz egy indulókészletet. Az ötliteres, legkisebb kannával nem érdemes vacakolni, legalább 20 literest praktikus beszerezni. Ez kiviteltől függően 4-13 ezer forintos tétel, a műanyag olcsóbb, a fém drágább, lényeg, hogy biztonsági okokból kifejezetten üzemanyagtárolásra szánt darabra ruházz be. Csőből az egyszerű, egyenes slag pár száz forint, a golyóval és szűrővel ellátott pedig 1300-3500 forintos kiadás.

Adócsalás, lopás, szabálysértés?

Azt valahol mindenki érzi, hogy nem teljesen korrekt dolog a magánszemélyként az olcsón – igazából inkább csak kevésbé drágán – vásárolt üzemanyagot átfejteni mondjuk a céges autóba. Pedig a jövedéki adó mindkettőben ugyanennyi – ezt márciusban csökkentette a kormány benzin esetében literenként 120-ról 95 forintra, gázolajnál pedig 110-ről 85-re.

Szerettük volna megtudni, hogy ilyenkor mi ellen vét, aki az átfejtés mellett dönt, illetve milyen hatóság ellenőrzi ezt, ha egyáltalán van ilyen, és az is izgalmas kérdés, hogy milyen büntetési tételei vannak ennek a cselekedetnek. Ha egyáltalán van ilyen. Kérdéseinkkel hét elején megkerestük az Technológiai és Ipari Minisztériumot, de eddig sajnos nem kaptunk választ. Feltételezhetjük, hogy nem véletlen a hallgatás, mint ahogy a 168 óra jogi szakértője megállapította, itt egy jogi kiskapu van, “hiszen nincs olyan jogszabály, amely szankcionálná a benzin kreatív felhasználói elosztását a cégen vagy családon belül”.

Annyi viszont biztos, hogy a korábban működő, magyar rendszámra cserélős trükk egyértelműen büntethető, ezt egyedi azonosítójellel való visszaélésnek hívják, de a benzin átfejtése nem illegális, bár a trükközés egyértelműen szembe megy a jogalkotó akaratával.

Hogy láss neki?

Ha gyerekkorodban volt akváriumod, akkor a mezei gumicsövet is biztosan meg tudod úgy szívni, hogy ne kortyolj bele a benzinbe, gázolajba. Mert az nem jó, komoly baj lehet belőle. Semmiképpen ne nyeld le, ha már a szádba került, de még a belélegzett gázoktól is lehet bajod, úgyhogy pucér csövet csak végszükség esetén használj üzemanyag leszívásra. A következő szint a golyós benzinszívó cső, amit már nem kell szívogatni és közben letüdőzni a benzingőzt, de némi rutint igényel, hogy ráérezz miként kell úgy rángatni a csövet, hogy elkezdjen jönni a tankból az üzemanyag. Mindkét csöves módszernél sanszos, hogy összelocsolod magad, vagy a környezetedet is, ami benzinnél különösen veszélyes mutatvány, de ha minden jól megy, elindult a folyadék a tankból a kannába, már csak figyelned kell, hogy mikor állítsd le. Választhatsz kézipumpás csövet is, ez kiviteltől függően kicsit talán lassabb és munkás is folyton markolászni a pumpáját, de egyszerűbb megállítani és a veszteség is kisebb. Ha lusta vagy, dönthetsz elektromos pumpás szerkezetet mellett is.

Hol a probléma?

Ez volt az elmélet, de lássuk, hol vannak elrejtve a folyamatban csapdák, amik főként aránylag új autóknál jelentkeznek majd, de a korosabb autók is okozhatnak meglepetést. Először is a lecsavarható tanksapka nélküli nyílásoknál állhatja a cső útját egy fémlemez, de szerencsére ez a kisebb baj, ha elég merev a leszíváshoz használt cső, akkor azzal is eltolható az útból a fémlap, amit egy rugó feszít neki belülről a nyílásnak, de akár ujjal is arrébb lökheted. Sokkal nagyobb gondot okoz a tankokba szerelt gyári lopásgátló rendszer. Ha azt veszed észre, hogy minden igyekezeted ellenére sem tudod letuszkolni a csövet a tankban lévő folyadékig, akkor ez lehet a baj. Ezek általában a csőbe szerelt fizikai akadályok, amik tankolásnál a folyadéknak nem jelentenek akadályt, de a lopáshoz, üzemanyag-leszíváshoz használt csövet megakasztják. Ez lehet egyszerű drótspirál, fémháló, de akár egy műanyag labda is, vagy más szelep is, ami nemcsak a lopást gátolja meg, hanem a baleset során felborult autóban a benzint is bent tartja a tankban. De ne add fel, még sikerülhet a dolog, ha kis keresztmeteszetű, 8 – 12 milliméter átmérőjű csővel próbálkozol, és a cső végét ferdén levágod és türelmesen forgatod, miközben óvatosan próbálod átjátszani az akadályon, akkor nagy eséllyel eljutsz vele a tankban lévő folyadékig.

Persze simán előfordulhat, hogy ez sem vezet sikerhez, ilyenkor egy út marad: műhelyben leszerelni a tankba vezető csövet, és ott próbálkozni, de az üzemanyagpumpa utáni cső lekötése és kannába vezetése is megoldás, de ezek házi körülmények között egyáltalán nem ajánlott módszerek.

Érdemes eltenni?

Az attól függ. Gazdasági megfontolásból nem feltétlenül bölcs dolog nagy mennyiségű üzemanyagot felhalmozni. Pláne, hogy a június közepén mért rekordár után – ekkor 802 forint volt a benzin és 832 a gázolaj literének piaci ára a kutakon – megint kezd közelíteni egymáshoz a piaci és az ársapkás üzemanyagok ára, a héten például 666,9 forint a benzin és 730,9 a gázolaj piaci ára.

Stratégia céllal már védhető egy-egy kannányi üzemanyag elraktározása, hogy akkor is legyen, ha épp a benzinkutakon nincs, de neked nagyon menned kell, de ennek is megvannak a korlátai, szabályai, amiket észben kell tartani. Például legfeljebb 10 liter fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék – magyarul benzin – és legfeljebb 30 liter mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadék – gázolaj – tárolható a többlakásos épületben lévő lakásban. Önálló, egylakásos lakóépületben legfeljebb 20 liter benzin és legfeljebb 60 liter gázolaj tárolható, a gépjárműtároló-helyiségben a gépjárművekbe épített üzemanyagtartályon kívül parkolóállásonként és tárolóhelyiségenként legfeljebb 5 liter éghető folyadék tárolható. Szóval évekre nem tudsz belőle bespájzolni. Már csak azért sem, mert a modernkori, biokomponenst is tartalmazó üzemanyagok előbb utóbb megromlanak. Iparági gyakorlat szerint a bioösszetevőket is tartalmazó üzemanyagnál 6 hónap, a az ezek nélkül forgalmazott, jellemzően prémium üzemanyagoknál pedig 2 év a javasolt maximális tárolási idő. Persze ez nem jelenti azt, hogy ezután automatikusan megromlik, sőt, általában még sok-sok év múlva sincs kutya baja a helyesen tárolt üzemanyagoknak.

Bár alapesetben az üzemanyagátfejtés nem illegális – feltéve, hogy a saját autódból szívod le, nem a szomszédévól – mégis komoly egészségi és baleseti kockázatot rejt magában a folyamat, így csak végszükség esetén láss neki magad. Emellett azt se felejtsd el, hogy hiába nem kaptunk tájékoztatást a minisztériumtól, biztos nem teljesen korrekt dolog taxiból, mezőgazdasági gépből, vagy magántulajdonú autóból lefejtett kedvezményes áru üzemanyagot máshol felhasználni. Hiszen valahol csak megkárosítod vele a költségvetést.

Ha jobban elmerülnél az üzemanyagraktározás szabályainak olvasgatásában, akkor ezt a korábbi cikkünket ajánlom, ebben minden információt megtalálsz.